Как из нас делают осликов Иа

"Белые пришли — грабят, красные пришли — грабят", — говаривали когда-то обыватели в одном из кинофильмов на тему Гражданской войны. Сегодня, когда на улицах вроде бы спокойно и никто тебе не тычет в нос маузером, атмосфера неустроенности и "тревожного утра" витает в воздухе.

Фото: кадр из мультфильма Винни-Пух

Если жидкокристаллический экран еще как-то убаюкивает старшее поколение предпенсионного возраста бодрыми отчетами наших губернаторов о проделанной работе в Кремле или бесконечными ток-шоу на тему: чья ДНК в носу у Джигарханяна или Россия — Украина — "братья" навек, — то информагентства оптимизма как-то не добавляют. Цены на ЖКХ, топливо, продукты питания, в отличие от зарплаты рядового гражданина, выросли. А тут еще подняли акцизы на сигареты.

В прошлом году Центробанк хоть стыдливо шептал, что "шокирован ростом цен в июне", сейчас даже не говорит: "нам жаль". Видно, как любят рассуждать наши экономисты, "выросли риски и ожидания".

Впрочем озабоченность своей "потребительской корзиной" наблюдается не только в глазах старшего поколения. Выяснилось, что бодрым передовицам телеведущих не очень-то доверяют и представители подрастающего поколения. Немало ребят подумывают из страны уехать. По данным ВЦИОМ, уехать на поиски лучшей жизни хотел бы каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет. На вопрос, почему не после 25, есть классический ответ: кто хотел уехать, к 30 годам уже это сделал. Понятно, что речь идет о русских ребятах, миллионную поросль молодых мигрантов из Средней Азии жизнь в столице России устраивает.

А тут еще насторожила информация, что Москва и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричках. Со слов мэра Собянина, к нему обратились московские пенсионеры, которые хотят ездить на дачу бесплатно. Причем мэр заявил, что столица не может принять решение для своих пенсионеров без учета мнения пенсионеров Подмосковья. Сразу подумал о референдуме. А что, есть клубы для тех, кому за 60, и будет референдум — кому за 60.

Но, чудо, референдум не понадобился. Мэры радостно заявили, что с августа более пяти миллионов пенсионеров будут ездить на электричках бесплатно: туда-сюда. Из Москвы — отдыхать, из области — работать. Так что теперь не только члены правительства, депутаты всех уровней, сотрудники аппаратов и члены их семей, количество которых уже, наверное, приближается к числу российских пенсионеров, могут без ущерба для своего бюджета кататься туда-сюда.

Но откуда же такая благотворительность. От социальных завоеваний Советского Союза уже не осталось и следа, строить дома на свои кровные, как думский спикер Володин, Собянин с губернатором Воробьевым вряд ли собираются. Да и власти РЖД как-то не проявились. А ведь это для них приличный убыток. Те, кто пользуется электричкой, видят толпы "зайцев", которые бегают по вагонам от контролеров. Да и бюджет должен наполняться за счет той же РЖД, а то ведь какая-нибудь "оппозиция" может причислить Собянина и компанию к своим сторонникам. Мол, специально ставят подножку правительству, которое говорит всем, что "средств на пенсионеров следующих поколений нет". А вы —льготы для миллионов…

Но тут баннер на одной из подмосковных станций напомнил, что 9 сентября день выборов губернатора Московской области. И, соответственно, мэра Москвы. Так что голоса самой активной части населения, можно сказать, заблаговременно "забронированы".

Но, напомню, есть такой в физике закон — сохранения энергии: когда в одном месте прибывает, в другом убывает. Полагаю, что это именно тот случай. Ведь расплачиваться за чужой предвыборный пиар придется нам с вами.

Например, РЖД может сократить количество электричек, повысить цену за проезд, да мало что еще сделать, чтобы компенсировать свои убытки. Можно компенсировать и за счет бюджета Москвы и области. Но ведь и туда кто-то должен нести деньгу. Значит, повышать налоги, проезд на транспорт, ЖКХ и т. д и т. п. Ведь нам постоянно твердят: денег на соцвыплаты нет.

Вот и ходим мы, как бездомный ослик Иа, у которого кто-то в лесу украл домик. А потом его же ему и подарили, "краденый". "Кто ж знал, что это ваш…" — резонно ответил ему Винни-пух, почесывая голову с опилками.