В Тольятти выявлена угроза жизни людей

Владельцы и руководители тольяттинского "Волгоцеммаша" наплевательски относятся к условиям труда рабочих?

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Казалось, времена всеобщей безалаберности на производстве остались где-то в "лихих 90-х". Особенно если речь идет о крупных градообразующих промышленных предприятиях, которые по определению не могут жить и работать по принципам сельской слесарни. Слишком высока цена небрежного отношения к эксплуатации тяжелого оборудования, промышленной безопасности, технике безопасности. Даже если просто смотреть на это сквозь призму санкций контролирующих органов — слишком дорого нарушать. А список тех, кто по закону обязан следить за исполнением требований безопасности на опасных объектах, весьма внушителен: Ростехнадзор, Роструд, Росприроднадзор, МЧС, Росстандарт, Ространснадзор, МВД…

Однако, как говорится, есть варианты, и в современных реалиях вполне комфортно существуют и даже пытаются развиваться крупные представители отечественной индустрии, которые абсолютно спокойно игнорируют километры предписаний практически всех надзорных органов без особых для себя последствий.

Вот, к примеру, Тольяттинский машиностроительный завод "Волгоцеммаш" является, пожалуй, рекордсменом среди российских промышленных предприятий по количеству неисполненных предписаний надзорных органов об обеспечении технической и пожарной безопасности трудящихся. (В распоряжении редакции "Правды.Ру" находится несколько десятков отчетов о проверках этого предприятия.) А ведь нарушения в сфере охраны труда, которые инспекторы Ростехнадзора выявляют в цехах "Волгоцеммаша", более чем серьезны. Вот лишь один характерный пример такого предписания: "Выявленные нарушения требований промышленной безопасности, допущенные ОАО "Волгоцеммаш" при эксплуатации производственных объектов, создают угрозу жизни и здоровью людей, создают условия для наступления техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды". И таких нарушений инспекторы выявляют десятки по итогам каждой проверки.

Так, Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в августе прошлого года выявило на "Волгоцеммаше" 34 нарушения обязательных требований по энергетической безопасности.

Подобные нарушения эксперты Ростехнадзора отмечали и ранее. Например, в феврале 2017 года в ходе плановой выездной проверки завода они зафиксировали 22 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. В том числе, установили, что на предприятии при осуществлении производственного контроля не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности с целью выявления опасных факторов на рабочих местах; используется газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации без проведения экспертизы промышленной безопасности; не проводится проверка срабатывания предохранительных клапанов газоиспользующего оборудования. Помимо этого, автоматика безопасности газоиспользующего оборудования не соответствует требованиям "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

Кроме того, в апреле 2016 года инспекторы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора на "Волгоцеммаше" обнаружили более 30 нарушений закона о промбезопасности. В частности, на предприятии не проводилась экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, где эксплуатируются опасные производственные объекты, и не была проведена экспертиза промышленной безопасности по техническим устройствам. А еще в 2011 году специалисты Ростехнадзора выявили 23 нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта систем газораспределения и газопотребления и 22 нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта, на котором эксплуатируются стационарно установленные грузоподъемные механизмы

По результатам таких проверок составляются акты и выдаются предписания с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений, но они годами игнорируются владельцами и руководителями завода.

Невыполнение предписаний Ростехнадзора они объясняют тяжелым финансовым состоянием завода. Действительно, "Волгоцеммаш" — предприятие откровенно устаревшее. Износ основных промышленно-производственных фондов составляет около 80 процентов. Для того чтобы исправить ситуацию коренным образом, вылезти из режима "латания дыр" (и даже он, как мы видим, практически не реализуется), необходима системная глубокая модернизация производства на основе современных нормативов и требований промышленной безопасности. На это у предприятия просто нет средств: за последние годы "Волгоцеммаш" показал небольшой положительный финансовый результат лишь однажды — в 2015 году. Все остальные периоды были глубоко убыточными. Публичные экспертные ресурсы оценивают финансовое состояние компании как "значительно хуже среднего по РФ".

Однако завод работает, выручка есть, и на финансирование жизненно необходимых мероприятий деньги можно найти. Поэтому не очень понятна позиция собственников и руководства завода, игнорирующих выполнение предписанных неотложных мероприятий, обеспечивающих жизненно необходимый минимальный уровень безопасности работников предприятия, да и жителей центра Тольятти вообще. Что это? Традиционная надежда на авось? Но ведь хорошо известно, чем это заканчивается. Ведь промышленная безопасность — та самая сфера, где правила и требования "написаны кровью". Похоже, что такая расслабленность хозяев и управленцев предприятия, скорее всего, объясняется уверенностью в том, что дальше предписаний дело не дойдет.

О наплевательском отношении работодателя к условиям труда рассказывают в соцсетях и сами работники завода. Вот некоторые из таких высказываний.

"Это не завод, это руины от бывшего завода "Волгоцеммаш". На территории данного "предприятия" реально опасно находиться: здания просто разрушаются (рушатся кровля, стены). Оборудование все старое и по большей степени разграблено. Директора все время меняются, и занимаются только тем, что распродают то, что еще не распродано (станки и другое оборудование)".

"Когда первый раз приходишь на работу на данное предприятие удивляет и поражает одно — кругом всеобщая разруха: разрушаются здания, разрушается оборудование. Финансирование просто отсутствует: нет денег ни на ремонт оборудования, ни даже на спецовки для рабочих".

"Оборудование старое, постоянно ломается. Во время дождей и снегопадов все помещения заливает, в том числе и заливает оборудование. Часто люди травмируются, при этом никто не оформляет это как несчастный случай. Робу не выдают. Зарплата мизер".

Пять лет назад появился проект модернизации ОАО "Волгоцеммаш", который предусматривал реконструкцию завода с серьезным наращиванием мощностей. Но несмотря на потенциальные плюсы этого проекта (сотни новых рабочих мест и рост отчислений в городской бюджет) мэрия Тольятти все же заблокировала его реализацию по формальным признакам, опасаясь экологических последствий этого локального "промышленного бума".

С местной властью были солидарны и экологи. По их оценкам, наибольшую опасность для экологии Тольятти представляют восемь крупных промышленных объектов городского округа, в числе которых и "Волгоцеммаш". А при значительном расширении производства — за счет наращивания плавильных, металлопрокатных и металлообрабатывающих мощностей в самом центре города (даже при условии модернизации систем очистки выбросов) — центральная часть Тольятти рискует превратиться в душегубку.

Формальным поводом для приостановки проекта властями стало его несоответствие градостроительным регламентам, прежде всего в части наличия должной санитарной зоны, положенной заводу как предприятию II класса опасности. Однако вскоре "Волгоцеммаш" подал иск в Арбитражный суд, апеллируя к нормам Градостроительного кодекса РФ и исторически сложившимся реалиям, благодаря которым завод и стал некогда неотъемлемой частью центра Тольятти. Суд, рассмотрев формальные доводы, безусловно, не мог не встать на сторону предприятия и призвал власти "устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя".

Однако жителям Тольятти легче от этого не стало. Большой машиностроительный завод в центре города вряд ли можно считать благоприятным соседом жилой застройки. А с учетом упомянутого выше безответственного отношения руководства завода к требованиям безопасности тольяттинцы не без оснований опасаются, что традиционный для боссов "Волгоцеммаша" авось обернется большими неприятностями для города в целом.