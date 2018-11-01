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За что увольняют предпенсионеров и как с этим бороться

Общество » Практика » Как отстоять права

В России законодательно установлены дополнительные гарантии права на труд для людей предпенсионного возраста. За незаконное увольнение или отказ принять на работу тех, кому до пенсии осталось меньше пяти лет, нерадивым работодателям грозит солидный штраф либо обязательные работы.

За что увольняют предпенсионеров и как с этим бороться. 394189.jpeg

Закон уже принят. Но будут ли работать эти меры? Помогут ли они реально защитить людей предпенсионного возраста или только усложнят им жизнь? Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

— Виктория Борисовна, о необходимости принять дополнительные меры защиты людей предпенсионного возраста Владимир Путин говорил в своем обращении в августе этого года. Депутаты очень быстро приняли этот закон.

Они все-таки над ним поработали, спросили мнение экспертов? Или просто формально выполнили пожелание президента? Ведь далеко не все так просто, как написано на бумаге. Действительно эти меры смогут защитить людей, кому до пенсии осталось уже совсем немного, учитывая, что пенсионный возраст сейчас увеличили? Или это, наоборот, создаст дополнительные препятствия в их трудоустройстве?

— Поправка к Уголовному кодексу действительно была принята в первом чтении в Государственной Думе Российской Федерации. Предусмотрена уголовная ответственность в том случае, если работодатель отказывает работнику по причине достижения им предпенсионного возраста. И наказание за это достаточно существенное — до 200 тысяч рублей либо 360 часов исправительных работ.

Вопрос даже не заключается в том, что правильно ли это? Конечно, правильно, что эту категорию людей надо защитить, и формально это защищает людей, которые находятся в определенном возрасте.

Но у нас уже давно защищены права пенсионеров, которым отказывают в приеме на работу. Но действует ли это на практике? Нет, это не работает.

Будет ли этот закон или новая статья Уголовного кодекса работать? Несмотря на бодрые заявления политиков, я остаюсь скептиком по данному вопросу.

Я сталкивалась с разными ситуациями, когда людей увольняли или не принимали по самым разным причинам. Но я никогда не видела увольнения или отказа в работе по причине достижения пенсионного возраста.

А теперь работодатели под страхом и гнетом уголовного права вдруг начнут правду что ли писать? Да никогда они такого не напишут. Всегда можно найти массу причин для увольнения. Вот в чем дело.

Можно ввести различные меры наказания в связи с отказом в приеме на работу и с увольнением, но на любой отказ любой умный работодатель даст такой ответ, что никакой предпенсионный возраст здесь даже рядом не будет стоять.

— Почему тогда наши законодатели и руководство страны пошли по такому странному пути? Ведь были предложения экспертов сделать не карательные механизмы, а, наоборот, поощрительные?

— Конечно, это были бы реальные механизмы. Можно, например, снизить ставку выплаты налогов, всяких социальных взносов. Это было бы выгодно работодателю, он был бы заинтересован в пожилых сотрудниках. Потому что он бы меньше платил всяческие социальные взносы и прочее-прочее. Сложно сказать, почему эти механизмы остались не задействованы.

На мой взгляд, это было бы и более справедливо. Но власти задействовали только страх перед уголовной ответственностью.

В Уголовный кодексе хотят внести статью, которая будет совершенно четко указывать, что невозможно уволить сотрудника в связи с достижением им предпенсионного возраста или отказать в приеме на работу человеку предпенсионного возраста.

На практике же получится следующее. Приходит такой человек, предположим, на вакансию курьера. Уже и так понятно, что пожилой человек, скорее всего, сможет меньше адресов пройти. Но ему не откажут в связи с тем, что он по возрасту не подходит, а попросят у него медицинские документы, из которых будет следовать, что у него — аритмия, одышка, тахикардия или еще что-то.

Ведь совершенно здоровых людей в таком возрасте просто не бывает. И данный кандидат просто-напросто не подходит по тем требованиям, которые предъявляются к вакансии. Вот о чем речь.

Понятно, я буду писать — лицо до 20 лет. Это то, что у нас сегодня принято писать. Мужчина или мужчина до 35/40 лет. А. На сегодняшний момент, если тебе свыше 40, то возможности куда-то устроиться у тебя уже невелики. А уж у 60-летнего и подавно! Это, к сожалению, так.

— Каким образом хотя бы теоретически можно защитить свои права? Куда идти? С чего начать?

— Ситуации могут быть самые разные. Компания могла быть реорганизована, ликвидирована, могло быть сокращение штата, все что угодно могло быть. Любого работника всегда увольняют по какому-то основанию.

Допустим, что человека уволили по сокращению штата, а он считает, что все это — вранье, а на самом деле он достиг предпенсионного возраста и его уволили.

Прежде всего, он пишет заявление в Трудовую инспекцию, в котором указывает все свои предположения, что он считает, что никакой штат не сократили, а просто решили с ним попрощаться, потому что он невыгодный сотрудник.

Такое же заявление он может написать в прокуратуру, потому что прокуратура осуществляет надзирающую функцию за компаниями, и за незаконное увольнение они могут очень сильно наказать.

Также он может обратиться в суд с просьбой восстановить его в должности. Но это все тоже зависит от того, как, по какому формальному поводу, он был уволен, и как все было на самом деле.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Адвокат Данильченко. Предпенсионный возраст. Гарантии права на труд
Темы работа пенсия старики общество увольнение пенсионеры Точка зрения пенсионная реформа пенсионный возраст Виктория Данильченко
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