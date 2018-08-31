Сентябрь благоприятствует всем

Напомним, в этом году все еще продолжается так называемая "полоса регресса", зона консерватизма, обозначившаяся после 2010 года. Ее основное содержание — доминирование ценностей из прошлого, слабое видение перспектив, традиционные ценности и полное отвержение нового. Этими тенденциями мы обязаны циклам в фазах убывания и завершения социальных планет.

Даже перемены и реальные перестановки во власти и социуме в такое время не сулят ничего нового. Это будет то же самое (или примерно то же самое!) под новой вывеской.

Однако фактор кризисности, постоянно преследовавший нас последние пять лет, практически отпадет. Ведь точные напряженные аспекты медленных планет распались, и в ближайшее время снова не предвидятся. Это действительно обнадеживает, поскольку самые серьезные катаклизмы, как природные, так и социальные, всегда происходят с жестким участием этих планет. Поэтому 2018 год несколько монотонный, но довольно спокойный.

Положения планет

2018-й — довольно инерционный год передышки после целого ряда лет в зоне риска. Однако это не означает абсолютную "тишь и гладь". Перемены будут, но проходить они должны не так резко и болезненно, как это случалось в последние пять лет.

Большую часть 2018 года социальные планеты Юпитер и Сатурн в Скорпионе и Козероге — соответственно.

Юпитер в Скорпионе силен, и это говорит о возросших экономических возможностях, успехах в бизнесе, стабильности в частной жизни людей. На протяжении года могут ослабить или даже отменить экономические санкции. Вместе с тем, может возрасти конкуренция, борьба за идеи и материальный ресурс.

При таком положении Юпитера победят не самые сильные и непробиваемые, а самые проницательные и умеющие все видеть насквозь. Во взаимоотношениях также все пойдет на лад, энергия для этого будет.

Сатурн в своей обители, в Козероге (с конца 2017 года) и на протяжении 2018 года (вплоть до окончания периода регресса в 2020 году). Есть основание ожидать усиления консервативных тенденций, ужесточения законов, бескомпромиссности на эту тему. Четкость и структура, жесткость и ограничения — неотъемлемые качества Сатурна.

Будем надеяться, что это все же будет в разумных пределах — в этом случае перемены пойдут вполне на пользу обществу. Разрешатся затянувшиеся проблемы и конфликты, восторжествуют справедливость и правосудие.

На протяжении года высшая, медленная планета Уран покидает знак Овна и переходит в знак Тельца. В Тельце Уран будет пребывать длительно, вплоть до 2025 года, так что это начало очень значимой тенденции.

Благодаря влиянию Урана в нашу жизнь стремительно врываются электронные технологии. Например, запланированное на 2018 год введение электронных трудовых книжек и электронных паспортов должно успешно реализоваться.

Телец — знак земной и стабильный, так что можно надеяться на то, что при Уране в Тельце катаклизмов не будет, а конфликтные ситуации будут разрешаться преимущественно мирным путем и даже без видимых перемен.

Будем ждать более динамичного периода действия Урана за счет его сильной аспектации, в соответствии с революционным и свободолюбивым духом этой планеты. Пока же обновления будут по каким-то необъяснимым причинам стопориться, движение вперед будет скорее напоминать топтание на месте.

Телец отвечает за финансовую сферу, и здесь изменения прогнозируются более явными. В 2018 году криптовалюта будет завоевывать все новые и новые сферы.

Нептун в 2018 году продолжит свое движение по знаку Рыб. Это его обитель, там Нептун очень силен. Нефть в астрологической символике находится под управлением Нептуна. В 2018 году, вероятно, цены на нефть будут на достаточно высоком уровне, что благоприятно для экономики России.

Сфера культуры, искусства, музыки и театра, медицины, химии (тоже связанные с Нептуном) сейчас на взлете. Гениальные произведения искусства должны быть созданы на протяжении года. Вдохновение для этого будет. 2018 год объявлен годом балета в России, и, конечно же, он подарит много радости всем любителям искусства.

Нептун также связан с природой и экологией. Это год защиты природы и экологичных методов в оздоровлении, их развития и активного использования. Ритмика года настроит нас на поиск экологичного образа жизни. Практика соответствующих специалистов будет процветать.

Получит дальнейшее развитие возобновляемая энергетика (солнечные и ветряные электростанции), а также продолжатся тенденции постепенной замены бензиновых двигателей на электрические на автомобилях.

Плутон, высшая планета, отвечающая за распад и возрождение самых разных сущностей во Вселенной, на протяжении года в Козероге, как и Сатурн. Плутон несет мощные трансформации — разрушение и созидание, кардинальные перемены в социуме и в жизни вообще. При прохождении по Козерогу могут распадаться старые структуры и возникать новые, может измениться власть и строй, а также границы на картах и порядки.

Но все эти крутые перемены — в будущем. Пока же, вероятно, будут копиться и зреть предпосылки для этих перемен, не приводя до времени к реальным событиям. По Плутону процессы идут первоначально скрыто. Позитивные аспекты Юпитера и Плутона на протяжении года будут давать плавную, безболезненную трансформацию в обществе, культуре и в частной жизни людей.

Прогноз на сентябрь

После жарких летних месяцев стартует финансовый год, новый бизнес-цикл. В связи с этим некоторые звездные события августа могут отложиться и реально произойти уже в начале сентября, на более мягком и благоприятном небесном влиянии.

Первая половина сентября сложится удачно. Хорошее время для работы, независимых решений, активной карьеры.

К середине месяца практический подход достигнет высокого уровня эффективности.

Ближе к концу месяца можно столкнуться с чьими-то происками. То, что долго копилось, может выйти на поверхность, и нужна мудрость и осторожность, чтобы избежать краха.

На протяжении месяца активность в экономическом секторе увеличится.

Дни риска

Предупреждающий прогноз проблемных дней, когда картина неба над нами неспокойна и не располагает к риску: полетам на самолете, лихачеству, слишком большим нагрузкам, началу важных дел. В эти даты будьте особенно осторожны!

Опасные дни сентября — 6, 9, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 26.