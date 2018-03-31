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Автор Редакция рубрики "Общество"

В апреле лучше заняться творчеством

Общество » Практика

Апрель должен стать спокойным месяцем. Это будет время, когда можно закончить ранее отложенные дела. А если вы человек творческий, то надо быть готовым к посещению музы. Об этом в астропрогнозе на апрель "Правде.Ру" рассказала астролог Татьяна Кудрявцева.

Астропрогноз на апрель: лучше заняться творчеством. Астропрогноз на апрель: лучше заняться творчеством

Попятный Меркурий в первой половине апреля заставит обратить внимание на ранее отложенные дела, исправить ошибки прошлого. Все новые контакты пойдут "со скрипом". В любовных делах и дальнейших намерениях — неизбежные задержки. В экономике — стагнация. Аварийность повышена.

Только в середине апреля ситуация сдвинется с места. Возможны продвижения по службе и новые перспективные контракты.

В конце месяца в общественной жизни можно столкнуться с интригами и противостоянием закону. И вместе с тем на протяжении месяца сложатся хорошие возможности для вдохновения в творчестве — литературе, музыке, искусстве.

Положение планет

На протяжении года высшая, медленная планета Уран покидает знак Овна и переходит в знак Тельца.

Телец — знак земной и стабильный, так что можно надеяться на то, что при Уране в Тельце катаклизмов не будет, а конфликтные ситуации будут разрешаться преимущественно мирным путем и даже без видимых перемен.

Будем ждать более динамичного периода действия Урана за счет его сильной аспектации, в соответствии с революционным и свободолюбивым духом этой планеты. Пока же обновления будут по каким-то необъяснимым причинам стопориться, движение вперед будет скорее напоминать топтание на месте.

Нептун в 2018 году продолжит свое движение по знаку Рыб. Это его обитель, там Нептун очень силен. Сферы культуры: искусство, музыка и театр, а также медицина и химия, связанные с Нептуном, сейчас на взлете, возможны открытия. Гениальные произведения искусства должны быть созданы на протяжении года. Вдохновение для этого будет. 2018 год подарит много радости всем любителям искусства.

Дни риска

По прогнозу в апреле проблемные дни будут следовать парами. В отличие от марта опасных дней наберется не больше недели. При планировании важных и судьбоносных событий своей жизни, отслеживайте такие моменты. И, конечно, будьте особенно осторожны в эти даты.

Опасные дни апреля10, 11, 15, 16, 26, 27, 30.

Беседовала Анжела Якубовская

Подготовил к публикации Евгений Бугров


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