"Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион ответил, где был Бог во время кемеровской трагедии, а также рассказал, почему нельзя мстить, как пережить трагедию, кто чем может помочь и на что нам всем надеяться.

Бог заботится о людях намного больше, чем сами люди

С воскресенья, 25 марта, в оперативном штабе, больницах постоянно дежурят священники Кемеровской епархии. Они пытаются оказать всяческую возможную помощь и облегчить боль осиротевшим, потерявшим своих близких людям.

"Где же был Бог?!" — такой вопрос сейчас часто задают многие русские люди, скорбящие по жертвам кемеровской трагедии. Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Иларион попытался ответить на него, насколько это возможно.

"Бог заботится о каждом, Он позаботился и обо всех людях, которые погибли в этой страшной трагедии, — сказал владыка, выступая в программе "Церковь и мир" на "России-24". — Он позаботился больше, чем кто-либо из людей мог позаботиться, каждого погибшего Он перевел в вечную жизнь, ни один из этих людей на самом деле не умер. Для каждого человека Бог уготовил счастливую и прекрасную судьбу…"

"Второе, что мы должны помнить, — продолжил митрополит, — виновниками многих бедствий являемся мы сами. Мы должны думать о собственной ответственности. Если бы каждый из участников процесса, который привел к трагедии, думал о своей ответственности, не было бы трагедии".

Владыка подметил, что в таких обстоятельствах не работают слова утешения. А священники находятся там не для того, чтобы говорить какие-то банальности, а чтобы просто быть рядом. Первое, чем может помочь Церковь, — молитва. В ней нуждается каждый человек, даже если этого не осознает, считает митрополит Иларион. И многие люди чувствуют облегчение, обращаясь к Богу с молитвой вместе со священником.

Митрополит также выразил сожаление, что многие обращаются к Всевышнему лишь при горе и трагедии, а надо на протяжении всей жизни жить с Богом.

Иерарх РПЦ также предостерег от желания мстить и устраивать самосуд, как сделал несколько лет назад Виталий Калоев, убив авиадиспетчера из-за катастрофы в Швейцарии, в результате которой погибла его семья.

В память о погибших — оратория с молитвой

3 апреля в московском Crocus City Hall прозвучит сочиненная митрополитом Иларионом (в миру — Григорий Валериевич Алфеев) монументальная оратория "Страсти по Матфею".

Концерт с участием победителя телевизионного конкурса "Голос" иеромонаха Фотия и звезд мировой оперной сцены посвящается памяти погибших на пожаре в Кемерове.

Большой зрительный зал делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске вмещает 6200 зрителей. Собравшихся попросят о совместной молитве время концерта. Значительную часть вырученных средств направят в фонд "Линия жизни" для помощи тяжелобольным детям.

Православная Церковь окажет помощь бесплатно

Русская православная церковь сразу же предложила любую всевозможную поддержку пострадавшим, родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в столице Кузбасса.

Священники епархии с самого начала приезжали в больницы и центры, где находились пострадавшие и родственники.

"Молились, пытались утешить, целый день были в приемных отделениях, — сообщил РИА "Новости" руководитель социального отдела Кемеровской епархии протоиерей Геннадий Князев. — Мы открыли горячую линию, на нашей странице "ВКонтакте" люди просили помочь узнать о родственниках. Прихожане храмов хотели разгребать завалы, сделать хоть что-то…"

"Проблема в том, что люди не совсем понимают, какую помощь может оказать Церковь, — продолжил священник. — Они не знают, что просить. Пришлось отдельно объяснять, что мы все делаем бесплатно. Когда человек в шоке, не поможешь сопереживанием. Иногда единственным способом остается молитва".

Все телефоны и другие контакты отца Геннадия есть в социальных сетях и на церковных интернет-ресурсах.

Что сказать тем, у кого погибли дети

Сейчас многие спрашивают, как можно утешить родителей, у которых погибли дети, — в огне торгово-развлекательного центра и не обязательно там, а в любом месте и при любых обстоятельствах…

Такими вопросами задается и отвечает на них в "Фейсбуке" корреспондент "Российской газеты" Мария Городова.

Как и что можно сказать, если все слова в такой ситуации кажутся ложью и бессмыслицей? А сказать можно и нужно просто. С любовью, участием и желанием искренне разделить горе.

"Бывает, что слова должны быть жесткими… Женский вой, истерика способны убить еще живых, — пишет автор. — А надо быть собранной — ради тех, кто рядом и кому тоже тяжело. Нельзя позволить себе распуститься, бывает, что надо сказать что-то твердо. Но если сказано искренно, человек почувствует любовь, а строгость поможет ему собраться".

А впадать в кликушество губительно для всех, каким бы спасительным это не казалось. Всем тяжело, но всем надо держаться.

Мария Городова пишет и советует не просто так. Она знает, что говорит. Она специализируется на православной тематике. Но главное даже совсем не это. У нее самой погиб сын. И про это, про свое тогдашнее состояние она подробно рассказывает…

Пока еще прошло очень немного времени. Все всем еще невероятно трудно даже понять, а не то что принять. Поэтому лучшее, что можно сделать, тем более находясь вдалеке, — молиться. Молиться за всех близких — погибших и невинно убиенных.

Пусть профессионалы спокойно разбираются с причинами, виновниками и земной справедливостью.

Все тайное все равно станет явным. Может быть, не сразу. Но не наше дело — знать времена и сроки. Все будет. Господь Бог не спешит для нашего же спасения. И нам не надо лезть изо всех сил и забегать вперед предначертанного.

А высшая небесная справедливость — тем более не в нашей людской, а в Божьей компетенции. И она — самая истинная, справедливая, конечная и неизбежная. Аминь.

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