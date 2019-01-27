"Правда.Ру" уже 20 лет несет правду людям

27 января исполняется 20 лет интернет-изданию "Правда.Ру". В связи с юбилеем мы предоставили слово нашим давним друзьям, пожелавшим высказать свои поздравления.

Поразительно, но часто выступающие на наших веб-страницах в качестве комментаторов, экспертов и авторов, эти известные в медийном пространстве люди, не сговариваясь, отметили, как трудно на протяжении стольких лет высоко держать журналистскую планку, чтобы правдиво информировать свою аудиторию.

Политический деятель, журналист, публицист и писатель Александр Проханов

— Я старый правдист. И с той мессианской газетной "Правдой" у меня много связано. С той "Правдой" я был на атомном полигоне, смотрел, как взрываются бомбы. Я был на великой целине. Я был адептом этой советской военной экспансии в мире.

Теперь, когда та "Правда" уменьшилась и превратилась в крохотную небольшую газету, почитаемую по-прежнему, мне стало пустынно и худо. Я долгое время искал "Правду" и нашел ее в электронном мире. "Правда.Ру" стала для меня той средой, той скважиной, через которую мой сердечный огонь уносился к людям, уносился в читательскую среду. И мои выступления на "Правде.Ру" всегда были для меня очень ответственным праздником.

Сейчас, когда прошло уже много времени, уже вполне зрелое издание встало на ноги, я радуюсь вместе с многочисленными читателями его успеху, его юбилею, его преуспеванию. Потому что, конечно, в нашем мире очень много суеты, очень много лукавства, очень много неправды, очень много жесткого интеллектуального, информационного насилия. И среди всего этого существования "Правда.Ру" — это такое светлое начало, светлое пятно. Я никогда не отказываю "Правде.Ру" в комментариях и своем присутствии в ее видеостудии. Очень вас люблю, очень вас уважаю.

Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман

— Я очень рад, что есть издание, вполне соответствующее своему названию, что на протяжении вот уже 20 лет вы действительно говорите правду.

Понятно, что не всегда можно успеть проверить то или иное сообщение до публикации. Но, по крайней мере, у вас я всегда видел: если заблуждение, то добросовестное, если неверная публикация, то с последующими уточнениями, исправлениями, извинениями.

И главное, что ваша четко выраженная политическая позиция не заставляет, не позволяет вам лгать ради своих убеждений, чего, к сожалению, не обо всех новостных изданиях можно сказать.

Так что я очень рад, что вы так действуете. Очень рад, что вы не позволяете своим взглядам и своим интересам закрывать для вас окружающий мир. И очень надеюсь, что по крайней мере до конца моих дней (а это еще лет пятнадцать-двадцать, если судить по опыту родных и близких) у вас ничего не изменится, по крайней мере, ничего не изменится к худшему. А к лучшему — очень надеюсь.

Экономист-политолог Михаил Хазин

— Я вас поздравляю с юбилеем. Хотя должен отметить, что вообще сегодня нести правду — дело невероятно сложное, поскольку любая информация препарируется, исходя из некоторых базовых концептов. И если человек, который вас читает, находится в рамках не того концепта, в котором вы, то даже абсолютно правдивую информацию он воспринимает крайне негативно — она ему не нравится. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы ваши концепты были максимально адекватные интересам нашей великой Родины.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

— Во-первых, я поздравляю коллектив интернет-издания "Правда.Ру" с 20-летием.

В 1996 году мы создали Институт стран СНГ, который до сих пор существует и я его продолжаю возглавлять. Когда институту исполнилось десять лет, мы обратились к тогдашнему мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову, предлагая наградить некоторых сотрудников нашего института за работу. При том что у нас с Лужковым были хорошие отношение, его управление кадров ответило, что мы не можем награждать по такому недостаточному поводу, потому что десять лет — слишком маленький срок. Вот если бы институту исполнилось пятьдесят, тогда были бы основания для награждения членов коллектива. Мне пришлось объяснять, что распад Советского Союза произошел в 1991 году, а не полвека назад, поэтому никоим образом раньше не было возможности создать такую структуру.

"Правда.Ру" относится к тем изданиям, которые существуют и имеют аудиторию в течение долгого времени, то есть вы выдержали проверку. У вас есть основания считать себя победителями, есть основания представлять людей к наградам. Не знаю, будет ли это осуществлено, но мне кажется, это было бы правильно.

Во-вторых, говорить правду во все времена означало избрать сложную судьбу. Во всяком случае, как человек с определенным политическим стажем, как участник выборов и депутат первой Государственной Думы, нескольких других, в том числе и нынешней, могу сказать, что при том, что все правду хвалят, все ее вроде бы ждут и требуют, очень часто, когда она появляется, она приходится не ко двору. Она кажется слишком резкой, слишком односторонней.

Многое из того, что мы говорили в 1990-е годы, например, на тему взаимоотношений с Украиной, сегодня стало реальностью. Но в то десятилетие нас упрекали, что мы чрезмерно радикальны, чрезмерно пессимистичны, а может быть, даже на самом деле мы злоумышляем против нерушимой русско-украинской дружбы, которая, конечно, не даст свершиться никакому пессимистичному сценарию в отношениях между Россией и Украиной. Сегодня мы видим, что правы все-таки были мы, а не те, кто нас критиковал.

Так же со многими материалами, которые выходят в "Правде.Ру" и являются результатом ваших встреч, ваших интервью, вашей авторской работы. Они могут явно кому-то не нравиться. Может быть, кому-то хотелось бы более сглаженных оценок, чтобы его точка зрения выдавалась за единственно верную. С этим приходится бороться. Это надо в себе побеждать. Надо побеждать это в интернете и в любом информационном пространстве, потому что, кроме своих собственных ошибок, ничего на свете нас погубить не может. Наши ошибки, как правило, связаны с нашими заблуждениями, с нашим неправильным анализом ситуации.

Когда дело касается СНГ, наша политика заслуживает критики, но часто не той, которая звучит из уст критиков Путина. Мне кажется, что в этих условиях возможность выступить в "Правде.Ру" — это действительно большая вероятность того, что какие-то вещи будут услышаны и восприняты.

Временами только общественное мнение, только выступления на страницах печати, в интернете или даже на площади становятся источником для переосмысления тех или иных действий власти или оппозиции.

Мне кажется, что нечто похожее сейчас происходит в связи с обсуждением темы Курильских островов. Определенным образом общественность всколыхнулась по этому поводу. Есть много разных сложных обстоятельств, которые оправдывают необходимость ведения переговоров между Россией и Японией. Но сегодня в момент, когда Россия подвергается нападкам и санкциям, люди выступают против того, чтобы мы уступали. И это очень важно, чтобы власть это чувствовала, в том числе благодаря независимым интернет-изданиям.

Так что я еще раз вас поздравляю!

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