Главная беда наших дорог - их отсутствие

Что мешает больше всего автомобилистам на дорогах? Оказывается, прежде всего сами дороги, точнее, их отсутствие. Что стало с коррупцией ГИБДД? И будут ли в России когда-нибудь хорошие дороги, или это фантастика? Почему надо разрешить поворот на красный? Об этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Фото: Fotodom. ru

— Что автомобилистам больше всего мешает на дорогах: наши правоохранители, ГИБДД, криминальные структуры или точно такие же, только озверевшие, автолюбители?

— Нам на наших дорогах мешают прежде всего сами дороги, точнее, их отсутствие. Самих же инспекторов стало настолько мало, что иногда по Москве едешь, видишь, как человек стоит, регулирует движение, что-то проверяет, останавливает, и думаешь: "Вот он — исчезающий вид". На самом деле, ГИБДД за последние годы стала работать гораздо лучше.

Мелкое вымогательство практически вообще исчезло. Эти фольклорные воспоминания, в общем-то, уже являются нашим прошлым. Никто вот эти 500-рублевки не вымогает, не берет, все это уже ушло в историю, и про это, наверное, стоит забыть. Возможно, остались какие-то отдаленные уголки, где можно рассчитаться с гаишником наличными прямо на месте, но это, наверное, совсем отдаленные уголки, до нас даже через интернет не доходят такие сведения.

Конечно, коррупция есть, она просто приобрела другой окрас, другой масштаб, но в то же самое время она касается далеко не каждого автомобилиста. То есть обычный водитель обычного легкового автомобиля будет сталкиваться с коррупцией теперь, может быть, раз в столетие.

Потому что все больше становится камер, автоматических средств фиксации нарушений, и инспекторы, конечно, связываются с водителями по каким-то серьезным историям. А так или иначе самая большая опасность, которая ждет автомобилиста на дорогах, — это сами дороги.

У нас до сих пор порядка 40 процентов дорожно-транспортных происшествий — это так называемые НДУ (неудовлетворительные дорожные условия). Когда яма, колея, провал какой-нибудь или люка нет. Это, конечно, часто приводит к авариям, в том числе с трагическими последствиями, с тяжелым вредом здоровью и с погибшими, к сожалению.

— Но это большей частью относится все-таки к провинциальной России, а не к столице?

— Как ни странно, в Москве тоже есть такие проблемы. Есть сайт "Безопасные дороги", но там, к сожалению, не вся информация по дорожно-транспортным происшествиям. В любом случае в Москве неудовлетворительные дорожные условия тоже есть.

Также зимой бывает гололед, есть открытые дорожные люки, какие-то дорожные неровности, которые приводят, к сожалению, к печальным последствиям. Но конечно, в регионах положение еще хуже.

— Некоторые автомобилисты вдобавок к тому же, к сожалению, создают серьезные проблемы себе и другим. Есть точка зрения психологов, что людей, проезжающих на красный свет, нужно не наказывать, а лечить, потому что это психически ненормальные люди. Как вы считаете?

— Есть два типа нарушений проезда на красный. Я их называю: два разных красных. Первый — это проезд перекрестка насквозь, когда водитель едет на красный сигнал светофора. Это очень опасное нарушение, которое должно, безусловно, приводить к серьезным последствиям для водителя. А есть еще поворот на красный. Поворот на красный во многих странах мира вообще по умолчанию разрешен.

В России тоже давно заметили, что те люди, которые поворачивают на красный сигнал светофора, уступив всем пешеходам и другим автомобилям, если это делается в рамках здравого смысла, никому не мешают. Поэтому довольно давно ходила такая идея: по умолчанию разрешить поворот на красный при условии того, что ты пропускаешь всех остальных участников дорожного движения.

Пока это не привело к каким-то решениям, но я бы вернулся к этой идее. Даже если не везде разрешать поворот на красный, то практически везде это можно сделать. То есть по умолчанию можно сделать разрешенный поворот на красный, а там, где это опасно по тем или иным причинам, надо устанавливать дополнительную секцию светофора.

— Петр, а как бы вы отнеслись к идее, что если три раза мигает желтый, то уже надо останавливаться и не двигаться?

— Вот если бы он мигал! Я тут недавно сам проехал на красный сигнал светофора, но не потому, что я злостный нарушитель, а потому, что не было желтого. Вот зеленый сигнал светофора, я еду не быстро — километров сорок в час, но это достаточная скорость для того, чтобы иметь серьезный тормозной путь. И вот как только я подъезжаю к светофору, он вдруг без предупреждения — без желтого сигнала — загорается красным. И даже ехавший за мной автомобиль тоже не успевал остановиться. В результате мы оба проехали на красный. Если бы мы тормозили в пол, то было бы ДТП. Как такие ситуации предотвратить, избежать? Очень просто — обязательно должен быть желтый!

— Но это, наверное, довольно редкий случай?

— Нет, довольно часто встречаю такое даже в Москве, а в регионах такое сплошь и рядом. Зеленый горит, один раз моргнул желтый, и сразу загорелся красный. На другом перекрестке два раза моргнул желтый, загорелся красный. На третьем опять один раз загорелся желтый. А на четвертом горит желтый пять-шесть секунд. Не поймешь, как где работает. Из-за этого трудно сразу принять верное решение.

Поэтому в действительности организация дорожного движения должна быть такой, чтобы таких по-разному настроенных светофоров не было. Они все должны работать одинаково. Вот такая ситуация, когда сразу за желтым идет красный, должна приводить к серьезным расследованиям. Почему такое вообще произошло? Но этого нигде не было сделано.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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