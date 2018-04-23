Необычные преступления: рекорды глупости

Везучие, агрессивные, умные, грамотные, сильные, джентльмены удачи — такими порой рисуют преступников многочисленные криминальные сериалы, которыми переполнены центральные и региональные телеканалы. А ведь на самом деле криминальный элемент бывает глупым, невезучим, нелепым и вообще идиотским. "Правда.Ру" провела свое исследование этого явления.

Фото: AP

И вот что выяснилось: преступники попадают в самые нелепые и смешные ситуации ничуть не реже, чем обычные, так сказать, "мирные" люди. В копилке "нелепого криминала" и мирового, и российского уровня — множество фактов. Итак, поехали.

Пьяный разгром в детском саду и другое

Восемнадцатилетний Питер Аддисон и его приятель в состоянии алкогольного опьянения влезли на территорию детского лагеря и устроили там настоящий разгром. Прибывшая полиция обнаружила на месте преступления сделанную черным маркером надпись: "Здесь был Питер Аддисон", после чего он был арестован. По сути, пьяные хулиганы "сдали" полиции сами себя.

Двое 31-летних жителей пригорода Москвы решили угнать новенький автомобиль "жигули", стоявший рядом с домом одного из них. Зная, что его владелец не успел поставить на автомобиль сигнализацию и противоугонные устройства, жулики под покровом ночи разбили стекло "жигулей" и вручную выкатили автомобиль со двора. Откатив автомобиль километра на полтора, угонщики раскурочили замок зажигания и завели двигатель. Обрадовавшись своему неожиданно легкому успеху, перед тем как спрятать автомобиль в гараже, они решили прокатиться. Но…

Выехав на угнанной машине на проспект, на первом же повороте врезались в столб уличного освещения, а так как авария произошла на скорости более восьмидесяти километров в час, то обоих с травмами разной тяжести доставили в больницу. Уже там один из них вспомнил, что еще утром хозяин "жигулей" говорил ему, что у машины не работают тормоза. Суд над горе-угонщиками состоялся сразу после выписки их из больницы. Мало им не показалось.

Глупое ограбление банка

В Германии, в Дюссельдорфе, осудили недотепу, мечтавшего ограбить банк. Его первое и, наверное, последнее ограбление похоже на прикольную комедию. Сначала он долго топтался у дверей банка, ожидая открытия. Затем еще в течение трех часов тусовался у входа под надзором нескольких камер видеонаблюдения, собираясь с духом и привлекая внимание охраны и прохожих нелепым нарядом: шорты, майка и… шерстяная шапка.

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Наконец грабитель вошел в банк, резко натянув шапку на лицо. При этом он очутился в полной темноте, поскольку прорези сделал на затылке и теперь ни черта не видел. Пройдя несколько шагов вслепую, новоиспеченный грабитель очутился прямо перед камерами видеонаблюдения. Потеряв в темноте всякое соображение, он в панике сорвал с себя шапку и подставил под камеры свое лицо крупным планом. После столь необычной фотосессии он кинулся к кассиру и, наставив на нее зажигалку-пистолет, потребовал дрожащим голосом наличку. Служащая банка, сдерживая ураганный хохот, послала его ко всем чертям. Он внял ее пожеланию, но ушел недалеко и был взят охраной прямо в дверях. Судья на процессе по-доброму посоветовал ему больше не позориться и впредь банки не грабить. И присудил горе-грабителю лишь год условно.

Квартирный грабеж. Грабитель расстрелял сообщников во время ограбления

Трое безработных из Калуги решились на квартирный грабеж. Для всех это было первое преступление, но, несмотря на это, к нему они подготовились основательно, один из них даже вооружился боевым пистолетом. Начальная стадия налета для преступников прошла благополучно. Ворвавшись в квартиру известного в городе бизнесмена, они связали его и всех его домочадцев и принялись искать деньги. Найдя тайник с деньгами, преступники запаковали их в сумку и собрались уходить.

Но в тот момент, когда они уже были в коридоре, хозяину квартиры удалось освободиться от пут, он побежал к окну и стал громко звать на помощь. На это бандит, у которого был пистолет, прореагировал более чем странно: начал беспорядочно палить во все стороны. Три пули из восьми достались "оказавшимся на линии огня" подельникам, остальные же застряли в стене. Расстреляв весь боезапас и поняв, что натворил, стрелок, оставив своих раненых друзей, выбежал из квартиры. Через полчаса он был задержан на железнодорожном вокзале, так как брошенные им дружки не посчитали нужным скрыть его имя и подробно рассказали о "запланированном пути отступления".

Напилась коньяка и уснула во время грабежа

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка, подобрав ключ, забралась в квартиру соседей, которые в это время были на работе. Воровка нашла драгоценности и деньги, затем полезла в холодильник. Что за напиток был в бутылке из-под французского коньяка, она так и не разобралась — после нескольких глотков просто уснула, даже не успев закусить. Как потом объяснили хозяева квартиры, там находилось сильнодействующее успокаивающее. Когда они пришли с работы, то застали соседку спящей прямо на кухне. Проснулась она только в участке, куда ее привезла вызванная полиция.

Вор пытался съесть награбленное

Необычное преступление было совершено на днях в торговом центре "Детский мир" в Кирове. Тридцатишестилетний мужчина, спрятавшись в коробке из-под товара, дождался окончания работы магазина и вскрыл кассовый аппарат. Его добычей стало около пяти тысяч рублей. Однако выбраться из магазина преступник не успел. В торговом зале сработала сигнализация, и ему вновь пришлось лезть в коробку. Правда, на этот раз она ему не помогла. Служебная собака, прибывшая вместе с группой быстрого реагирования, учуяла человека и подала сигнал.

Понимая, что попался, мужчина прямо в коробке начал спешно рвать и глотать банкноты: мол, я не я и денежка не моя. Когда милиционеры извлекли его из укрытия, украденные деньги были уже съедены. В общей сложности в желудке мужчины оказались девять купюр различного достоинства. Но такой способ избавления от следов преступления вору не очень-то помог, против него все равно возбудили уголовное дело…

Еще более глупые преступления и преступники

... В Саранске молодой парень украл велосипед, который стоял в подъезде его собственного дома. Тут же вор пошел продавать добычу на соседний рынок. И надо же — первый же человек, которому вор по дешевке предложил купить велосипед, оказался как раз владельцем двухколесного чуда техники. Невезучему вору, уже имевшему условный срок за кражу, теперь грозит до двух лет колонии.

... В Черниговской области Украины один магазинный вор поставил настоящий рекорд глупости. В небольшом городке Новгород-Северский он пытался ограбить универмаг, но его подвела жадность. Вечером мужик зашел в универмаг, дождался его закрытия и стал набивать карманы золотом. После этого прихватил добротную дорогую куртку и со всем этим скарбом начал выбираться на улицу через форточку. В этот момент сработала сигнализация, а вор, на свою беду, неожиданно застрял!

Так и провисел до приезда милиции. Чтобы задержать "золотого грабителя", правоохранителям сначала пришлось вытягивать его из форточки за ноги. Бедняга был в таком шоке, что в первые секунды не смог вымолвить ни слова. Теоретически, услышав вой сигнализации, вор еще мог улизнуть, если бы меньше нагреб золота или не брал бы с собой новую толстую куртку. Как говорится, жадность фраера сгубила…

... В Сыктывкаре сотрудники охранного предприятия задержали горе-грабителя, пытавшегося проникнуть в автомастерскую. Примерно в час ночи мобильная группа выехала на объект, с которого поступил сигнал тревоги. На месте обнаружили молодого человека, голова которого застряла в решетке окна автомастерской. Без посторонней помощи злоумышленник освободиться не мог. Чтобы его вызволить, охранникам пришлось раздвигать прутья решетки. Молодой человек торжественно был передан полиции.

Недотепы-уголовники

В общем, судя по всему, преступникам-недотепам не только в России, но и во всем мире уповать не на кого, даже на Всевышнего. Кстати, о Всевышнем. В Румынии заключенный, приговоренный судом на различные прегрешения к 20 годам лишения свободы, подал в суд на… Господа Бога! Истец был всерьез убежден, что, принимая крещение, он заключил с богом некий договор.

Господь, по утверждению заключенного, вспомнившего процедуру крещения, как бы обязался оберегать его от козней дьявола и всяческих земных неурядиц. В исковом заявлении, поступившем в судебные инстанции города Тимишоара, обиженный громила потребовал возбудить против Господа уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления властью. В заявлении Господь фигурирует в качестве "Бога, представленного в Румынии православной церковью и проживающего по адресу: небеса". Вот так-то…

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