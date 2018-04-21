Сельские старосты: возрождение и развитие института общественного самоуправления в регионах России

21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года.

Местное самоуправление - один из наиболее эффективных механизмов решения широкого спектра вопросов в муниципалитетах. Органы местного самоуправления не встроены ни в одну из вертикалей власти и функционируют автономно. Благодаря этому чиновники на местах могут эффективнее решать поставленные задачи и реагировать на потребности и запросы населения.

Не менее важную, а иногда даже и более значимую роль играют представители общественного самоуправления. Как правило, это инициативные граждане, которые объединяются в различные организации, например в ТОСы (территориальные общественные самоуправления).

Самоорганизация людей происходит по месту их жительства. Активисты объединяются между собой, это позволяет им не только эффективнее коммуницировать с местными властями, но и делиться друг с другом накопленным ранее опытом. Кроме того, самоуправления обладают бóльшими финансовыми возможностями, чем отдельные граждане, и могут, например, совместно с муниципальной властью профинансировать тот или иной проект, который им бы хотелось реализовать, но на который не хватает средств в местной казне. Вариантом такого проекта может стать строительство участка дороги на территории самоуправления.

«В законе все верно прописано: территориальные общественные самоуправления позволяют активным гражданам участвовать в благоустройстве своих населенных пунктов, реализовывать иные инициативы жителей, общественников. При правильном подходе и при единых стандартах ТОСы позволяют сделать городскую среду более комфортной и благоприятной», - говорит член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев.

Эксперт при этом отметил, что те правовые механизмы, которые сейчас созданы и направлены на повышение гражданской активности и социальной ответственности людей, отлажены и функционируют не до конца. И яркое тому подтверждение - институт сельских старост. Анализ нормативных правовых актов показал, что нередко во многих субъектах приняты очень неоднородные законы, регулирующие полномочия, деятельность старост и саму суть этого института.

Например, в законе Республики Алтай от 25.11.2016 №76-РЗ «О сельских старостах в Республике Алтай» прописано, что сельским старостой является гражданин РФ, который назначается на эту должность главой поселения.

Согласно закону Ставропольского края от 18.12.2007 №65- кз (ред. от 27.07.2016) «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», староста является уполномоченным лицом главы муниципального образования. То есть, фактически является чиновником, получающим за свою деятельность зарплату. Он априори не может быть заинтересован в объективной оценке ситуации в подотчетном ему населенном пункте, поскольку чем меньше проблем он выявил, тем эффективнее будет оцениваться его деятельность.

В Ульяновской области сельским старостой является человек, который подотчетен губернатору и помогает последнему реализовывать его полномочия в сфере местного самоуправления. То есть, староста, опять же, зависим от губернатора и в любой момент может быть снят с должности представителем органа исполнительной власти.

«Естественно, в данных случаях старосты не представляют интересы общественности, которая хотела бы как-то поучаствовать в жизни или благоустройстве своего населенного пункта. Они будут работать в угоду администрации и будут ее своеобразными рупорами. Создание института сельских старост «сверху» противоречит здравому смыслу», - отмечает Воробьев.

К счастью, теперь есть и обратные, более удачные примеры, которые стоило бы перенять другим регионам. Бóльшими полномочиями старосты обладают в Тульской, Вологодской и Омской областях, там они могут избираться местными жителями напрямую.

В Вологодской области в 2013 году был разработан и принят закон области от 10 июля 2013 года № 3121-ОЗ «О старостах населенных пунктов Вологодской области», который регулирует деятельность института сельских старост.

«Необходимо чтобы в деревнях были добровольные помощники органов местного самоуправления на селе - так называемые старосты. Староста - это своего рода посредник между органами местного самоуправления и населением. Это авторитетная фигура среди сельских жителей, человек, который способен организовать односельчан на выполнение общественно-значимых задач», - отмечал тогда губернатор Олег Кувшинников.

В итоге инициатива оказалась очень успешной. В разные года лучшими старостами становились жители Вологодского, Череповецкого, Грязовецкого, Белозерского, Великоустюгского, Устюженского, Нюксенского, Никольского, Тотемского, Кирилловского, Бабаевского, Кичменгско-Городецкого и Сокольского районов.

Аналогичный законопроект в Омской области был одобрен парламентом в конце 2016 года. Согласно тексту нормативного акта, сельский староста избирается самими гражданами и не получает за осуществление своих функций жалованье. То есть, староста работает на благо своего населенного пункта и его жителей.

«Сегодня староста - главный человек в деревне. В каждом из районов Омской области где-то 10-15 сельских поселений. В каждом из них от 3 до 6 сел и деревень, расположенных иногда за несколько десятков километров. Глава сельского поселения, избранный населением, вместе со своей администрацией, а это 5-7 человек, как правило, находится в центре поселения. В дальнюю деревню он может не выбираться неделями», - говорил еще до принятия этого закона член регионального штаба регионального отделения ОНФ в Омской области Александр Фадеев.

После принятия подписания соответствующего закона статус сельского старосты был легитимизирован. Во время обсуждения документа в Законодательном собрании начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз отмечал, что такой институт актуален для небольших населенных пунктов, где нередко отсутствует оперативная связь с главами.

30 ноября 2017 года в Тульской области по инициативе главы региона Алексея Дюмина был принят закон № 83-ЗТО О сельских старостах в «Тульской области». Согласно его тексту, сельские старосты представляют интересы общественности.

Существенное отличие этого закона от аналогичных законов Вологодской и Омской областей в том, что правительство Тульской области за счет бюджетных средств может оказать сельским старостам поддержку. В данном случае была организована работа по первичному обучению новоизбранных лидеров. С начала года в Тульской области начали проводить обучающие семинары для сельских старост и активистов ТОС, где их знакомили с азами будущей деятельности. Кроме этого, свою квалификацию повышали и сотрудники местных администраций.

На праздновании дня местного самоуправления в Тульской области глава региона обратился к активистам территорий: «Очень важно, чтобы в органах местного самоуправления работали открытые, честные люди, заслуживающие уважения своих земляков. Обращаю внимание глав администраций - предусматривайте средства на обучение своих сотрудников. В прошлом году Ассоциация СМО Тульской области провел обучение сотрудников, 139 человек могли повысить свою компетенцию. Органам местного самоуправления необходимо идти в ногу со временем, активнее встречаться с людьми, выходить на современные площадки, использовать интернет-ресурсы, выстраивать доверительный диалог с гражданами».

Андрей Воробьев считает инициативу обучения сотрудников местных администраций очень полезной.

«Сотрудники, которые работают в администрации, должны быть компетентными. Очень часто бывает так, что житель села или его староста приходит в исполнительные органы власти, а чиновники перенаправляют их к другим специалистам. Следующий специалист снова отправляет людей в другой кабинет. Третий заявляет, что он некомпетентен в этом вопросе. Четвертый также говорит, что не разбирается в проблеме. В итоге образуется замкнутый круг. В идеале администрации должны функционировать в режиме «одного окна», - подчеркивает член Ассоциации юристов России.

Резюмируя, Андрей Воробьев отметил, что институт сельских старост - это очень полезный механизм, который реально работает и помогает людям решать свои проблемы либо самостоятельно, либо при участии местных властей. Самое главное, добавляет он, чтобы инициатива шла «снизу», то есть, чтобы старосту назначали сами граждане, именно при таком подходе институт будет функционировать. Также он сказал, что отрадно, когда местные и региональные власти оказывают старостам поддержку, поощряя их деятельность. Спикер подчеркнул, что необходимо принять единый закон, который бы основывался на опыте регионов достигших наибольших успехов в развитии местного самоуправления.

Также по теме:

Не в теории, а на практике: государство оценило опыт российских регионов

Урбанизация убивает сельскую Россию