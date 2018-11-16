После тихо и незаметного прошедшей годовщины Великой Октябрьской революции — в далеко не пустынных соцсетях раздался эмоциональный глас вопиющего: "Тут велоурбанисты предлагают (пока виртуально, на уровне компьютерной графики, но всё же) вырубить некрополь у Кремлевской стены и пустить там велодорожку. На полном серьезе опрашивают людей".
Автор этих строк — координатор движения "Общество синих ведерок" и один из учредителей "Лиги избирателей" Петр Шкуматов, не стесняясь в выражениях, крыл чиновников Правительства Москвы.
Популярный блогер ополчился на них не из-за "любви к отеческим гробам", как писал классик.
Поводом послужил твит некоего субъекта под ником Ivan: "Какая Красная площадь вам больше нравится, с кладбищем или с велодорожкой?"
Между тем сама идея впервые была озвучена еще весной 2015 года. Согласие рассмотреть предложение о создании велодорожек выразило Управление делами Президента РФ.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря федерального агентства Виктора Хрекова сообщила "Русская служба новостей". Об уничтожении некрополя тогда речь не заходила.
Не было желания заменить пантеон у Красной стены велодорожками, но вот сама идея о перезахоронении имеет гораздо более длительную историю.
Впервые открыто она прозвучала еще в перестроечную пору, когда начали муссировать слухи о выносе тела Ленина из Мавзолея. Периодически к этой "вечной" теме возвращались при Ельцине и Путине.
Вскоре после того, как 22 июня 2013 года в Мытищах было торжественно открыто Федеральное военное мемориальное кладбище, прошла информация о создании на его центральной аллее пантеона-колумбария со 150 нишами, предназначенными для возможного перезахоронения урн, находящихся в Кремлевской стене. Именно поэтому стену колумбария отделали красным гранитом якобы под цвет Кремлевской стены.
И вот две параллельные прямые пересеклись в голове людей, аттестующих свое сознание как "велосипед головного мозга".
Как тема перечеркивания нашей истории может аукнуться в мозгах других фриков? Нам кажется, что стоит в этот раз остановиться на поклонниках велосипедных прогулок, чтобы потом уже более не возвращаться к их последышам, которым не терпится помусолить "кладбищенскую тему на главной площади страны".
Последнюю инициативу велоурбанистов "Правде. Ру" прокомментировал Петр Шкуматов:
— Я думаю, что вся эта история стала возможной из-за того, что велоурбанисты почувствовали полную безнаказанность со стороны власти. И не только власти, но и со стороны общества.
Прокуратура, полиция и так далее должны всячески такие заявления пресекать. Они должны были это сделать еще раньше, когда урбанисты заявляли о том, что нет ничего страшного в том, что запретили парковку около НИИ Рошаля. Перебьются! Пусть своих больных детей на метро везут! И так далее в том же духе.
То, что они сейчас так вот осмелели, является следствием того, что их до этого никто не останавливал, никто не ограничивал в высказываниях. То, что они предлагают снести некрополь у Кремлевской стены, это просто какое-то кощунство.
Я бы это сравнил с известным перформансом Pussy Riot. Получаются двойные стандарты: почему участниц Pussy Riot посадили на два года, а перфоманс в виде велодорожки на месте некрополя позволяется… И все делают вид, что ничего не происходит…
Разговор корреспондента "Правды. Ру" с директором фонда "Историческая память" Александром Дюковым оказался еще короче.
— Я не готов комментировать инициативы идиотов. В данном случае люди просто пиарятся, привлекают внимание к себе. Это единственная цель и единственное содержательное во всем этом заявлении.
Естественно, ни уничтожения некрополя, ни велодорожки около Кремлевской стены никогда не будет. А свою долю хайпа они поймают, и это единственная задача, которую они перед собой ставят.
Источник фото: pxhere.com
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