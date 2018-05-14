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Автор Василий Амирджанов

О смотре европейской песни и пляски

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Отмахало флагами "Евровидение-2018". Шутя над конкурсом, российские зрители обычно ждут только победы, а некоторые неудачу в нем возводят до уровня глобальной катастрофы.

О смотре европейской песни и пляски. 386878.jpeg
Фото: eurovision.tv

Главный европейский музыкальный конкурс всегда вызывал противоречивые чувства. Вроде бы он создан для определения таланта исполнителя, творческого воплощения представляемой им музыкальной композиции.

С другой стороны, это состязание симпатий к тем или иным государствам. Эдакое голосование за своих по этническому признаку или союзническим предпочтениям, что, в общем, имеет под собой какой-то смысл. Смысл, выходящий за рамки объективности оценки таланта участников.

Сама схема голосования на последних смотрах европейской песни и пляски, которая предполагает синергию мнения общественности и назначенного кем-то жюри, уже породила немало вопросов в плане ангажированности решений.

Несомненно, в конкурсе появляются интересные песни и исполнители. Назвать его убогим было бы несправедливо. Правда уловить настроение аудитории довольно сложно. Заявленная на "Евровидении" песня может ворваться в хит-парады какого-либо государства, а результаты голосования в рамках конкурса от той же страны могут отличаться до противоположности.

Тем не менее, выступление представительницы Израиля Нетты было ярким, неординарным, как и в свое время горячих финских парней из группы "Лорди", прорычавших что-то про рок-н-ролл и аллилуйя. Каждый видит, слышит и радуется чему-то своему. И это — нормально.

Мне лично запомнился вдумчивый танец бородатых датчан. Была в нем какая-то мужская простота и запах симфонии гречневой каши из чугунка. Никаких вам "тили-тили, трали-вали!". Скупо и кряжисто.

Выиграла Нетта конкурс — и умничка девочка. В ее стране быть празднику! Она привезет "Евровидение" в Израиль в 2019 году, и тогда название конкурса обретет более глубокий смысл. В общем, шалом, бояре!

Человеку, которому повезло учиться в школе у крепкого преподавателя географии, в принципе трудно принять геополитическую ревизию последних десятилетий. Сейчас, как оказалось, и Австралия — тоже Европа. В этом смысле как-то вроде и не очень прилично сетовать на то, что некоторые страны посчитали себя географически причастными к этой части света. Хотя музыка не имеет границ.

Для народов России справедливость традиционно стоит выше целесообразности и краткосрочной конъюнктуры. Поэтому логичен и выбор Юлии Самойловой, которую дискриминировали в 2017 году на Украине.

К сожалению, наша Юлия Самойлова не сумела пройти в финал конкурса. Стоит обратить внимание, что в создании номера участника конкурса всегда занято достаточно большое количество специалистов, которые, по идее, должны разделять не только успех конкурсанта, но и незавидный результат. Если исполнитель не справился с волнением или был неправильно мотивирован накануне выступления — это проблема всей команды.

Меня как зрителя смутила декларированная уникальность постановочной части номера Юлии Самойловой. Явная схожесть приема световой графики с номером эстонской конкурсантки наводит на размышления о степени компетентности специалистов по креативным упражнениям.

Замурованная в постамент наша исполнительница выглядела скорее памятником обреченности, нежели образом, который призван вдохновить других людей на преодоление и жизнелюбие. Самойлова сама по себе, без высокохудожественных наворотов, справилась бы с этой задачей.

Постоянный акцент специалистов по маркетинговому сопровождению российской команды на особенностях Юлии Самойловой временами выходил за рамки приличий. То, что девушка приехала в Лиссабон петь на конкурсе, а не просить подаяния, будто бы и забыли.

Надо признать, что сама песня российской конкурсантки была вполне себе в эстетике "Евровидения" — послушать, а потом и не вспомнить. В этом смысле, в свое время Сергею Лазареву и Полине Гагариной повезло много больше.

Дима Билан сразил публику своей исполнительской незаурядностью, движениями фигуриста Плющенко и роялем Апокалипсиса в кустах. Интернет долго отходил от впечатления веселыми коллажами и мемами.

Возможно, в будущем и шпагат Анастасии Волочковой с загадочно размахивающими банными вениками артистами балета наполнят копилку голосов отечественного конкурсанта. В этом случае я никого, кроме Никиты Джигурды, и не представляю в качестве представителя России. Художником-постановщиком определенно просится узник французского "кровавого режима" акционист Павленский. Но это будет уже другая история.

В России принято желать исключительно победы в любом состязательном деле. Даже в шутках над собственной сборной по футболу все равно теплится надежда на положительный исход. Надеялись, разумеется, что и Юлия Самойлова принесет победу. Лично она старалась. Не получилось. Бывает. Мир не рухнул.

На мой взгляд, ее стоит поблагодарить за участие, за честность и адекватность собственной оценки своего выступления на конкурсе. Для любого исполнителя участие в шоу уровня "Евровидения" — полезный опыт. Уверен, она сделает полезные выводы. Тем более, что за одного битого двух небитых дают. Правда в некоторых странах одного небритого в женском платье, но эта история уже в прошлом.

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Темы музыка Евровидение Юлия Самойлова песенный конкурс
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