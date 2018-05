К ожирению мир толкнули военные США

Вы когда-нибудь замечали, как стремительно изменилась наша пищевая промышленность? Во время каждого похода в магазин мы проходим через огромные стеллажи, на которых лежат продукты, если еще не готовые к употреблению, то быстрого приготовления. Высокая занятость требует от нас экономии на собственном времени.

Но знали ли вы, что своим появлением и огромным количеством, еда быстрого приготовления обязана военным экспериментам? Первые эксперименты по консервированию пищи и ускорению ее процесса приготовления были проведены в центре Natick Soldier Systems Center, пищевой лаборатории армии США, в Массачусетсе. Более того, военные долгое время сотрудничали с частными корпорациями и официальными органами, чтобы довести эти разработки до ума, чтобы они получили широкое распространение и в гражданской жизни.

Некоторые эксперты утверждают, что почти 70 процентов продуктов, которые мы наблюдаем на прилавках супермаркетов, были созданы с помощью экспериментов в военных лабораториях. Однако Анастасия Маркс де Сальседо, автор кулинарной книги "Combat-Ready Kitchen: How the U. S. Military Shapes the Way You Eat", отмечает, что военные разрабатывали такие продукты питания, которые можно было бы быстро употребить в экстремальных, полных стресса ситуациях, в боевых условиях.

"Проблема заключается в том, что эти же разработки были использованы при создании гражданских продуктов. В пище, которую мы употребляем ежедневно, — рассказывает Маркс де Сальседо в своем интервью Independent Media Institute. — Нам нужно всерьез задуматься о том, какие последствия для нашего здоровья несет такая пища".

Ниже мы предлагаем вашему вниманию восемь обычных товаров и технологий, которые вы можете встретить на прилавках супермаркетов и которые были созданы благодаря военным разработкам в пищевой промышленности.

1. Нарезной хлеб

Обычно свежий хлеб очень быстро твердеет и черствеет. В погоне за его "долгосрочной" свежестью ученые из некоторых государственных лабораторий и Канзасского университета выяснили, что бактериальная альфа-амилаза замедляет процесс черствения. Теперь ее широко используют при выпечке.

Однако Маркс де Сальседо отмечает, что некоторые ингредиенты, используемые для повышения срока годности продуктов, — некоторые эмуляторы, стабилизаторы, усилители вкуса и прочее — не были признаны безопасными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration): "Просто бытует мнение, что они безопасны. Но никто этого не знает наверняка".

2. Сырные чипсы

До 40-х годов прошлого века на рынке по производству сыра лидирующую позицию занимала компания Kraft. Однако во время Второй мировой войны обществу потребовался такой сыр, который бы не портился после длительных транспортировок на фронт.

Изначально идея сыра, подвергающегося дегидрированию, была признана несостоятельной, поскольку готовый продукт содержал слишком много жиров. Впоследствии процесс производства модернизировался, и к концу войны было найдено идеальное решение дегидрированного сыра. Сейчас такой продукт можно часто встретить на полках магазинов — он используется в сырных чипсах и крекерах.

3. Целлофан

Это еще одна военная разработка — продукт, полученный в ходе сотрудничества военной промышленности и компании Dow Chemical. Патент на создание целлофана появился как раз в дни, когда Гитлер совершил суицид, в 1945 году. Спустя несколько лет целлофан уже появился на рынке.

Но Маркс де Сальседо очень критически относится к использованию пластика для упаковки продуктов: "С целлофаном тоже не все так однозначно. Мы не знаем, каковы последствия использования пластика в пищевой промышленности. Он, вероятно, загрязняет пищу".

4. Переработанное мясо

Как объясняет Маркс де Сальседо, сухпайки содержат пять основных качеств. Они должны быть долговечны, легки, прочны, иметь определенный запас питательных веществ и, наконец, — "самое важное — они должны быть дешевыми", говорит она. Именно поэтому США очень сильно заинтересовались производством переработанного мяса.

Вместо того чтобы обрабатывать хорошее мясо, ученые из Natick Center используют побочные продукты, получающиеся при разделке туш говядины, свинины и прочих сортов мяса. Затем они подвергаются различным процессам реструктурирования, обработки и поставляются армии в качестве заменителей обычного, качественного мяса. Те же процессы переработки мяса переняли и многочисленные фастфуды, такие как "МакДоналдс".

5. Обработка под высоким давлением

Некоторые инновационные методы по обработке пищи, использовавшиеся военными, впрочем, имеют и свои плюсы, утверждает Маркс де Сальседо, намекая на использование высокого давления при обработке продуктов питания.

Высокое давление эффективно убивает любые бактерии в пище. Более того, разрушаются и некоторые молекулы в самих продуктах питания, что практически заменяет готовку еды: без нагревания и с сохранением естественной текстуры и вкуса продукта.

"Это приятное новшество — пожалуй, даже одно из лучших", — отмечает Маркс де Сальседо, рассказывая про мясные деликатесы и соки.

6. Быстрорастворимый кофе

Еще один процесс, появившийся в пищевой промышленности после Второй мировой войны, — вымораживание. Он использовался для того, чтобы транспортировать плазму раненым солдатам, а также позволял делать пищевые продукты более компактными, легкими и не давал еде быстро портиться. В современных магазинах среди таких продуктов можно выделить кофе, хлопья, сухое молоко.

7. Энергетические батончики

Первые эксперименты с энергетическими батончиками представляли собой, по сути, небольшие пищевые гранулы, которые производились с использованием вымораживания. Однако вскоре выяснилось, что они вызывали у космонавтов сухость во рту, рвоту и потерю веса.

Затем ученые пришли к изобретению методов сохранения "промежуточной влаги", которые позволяли переработанным продуктам сохранять вкус и долгое время оставаться мягкими и сочными, даже при комнатной температуре.

Первый энергетический батончик по новой технологии был сделан из сушеных абрикосов, и новым продуктом снабдили экипаж "Аполлона 15". Спустя несколько лет процесс усовершенствовался, и теперь на наших прилавках красуются протеиновые батончики и батончики гранола.

8. Микроволновая стерилизация

Если говорить об относительно свежих разработках, то Маркс де Сальседо утверждает, что в данный момент военные работают над созданием "модульных полевых кухонь", которые бы позволили "фастфуду распространиться везде, чтобы затем построить там большие рестораны своей сети".

Она также говорит о методе микроволновой стерилизации — методе быстрого приготовления пищи в боевых условиях. Суть процесса заключается в воздействии на пищу микроволн с более низкой частотой, чем в обычной домашней микроволновой печи. "Это похоже на компактную микроволновку, то есть солдат может сразу приготовить себе еду, не прибегая ни к каким дополнительным средствам", — говорит Маркс де Сальседо в интервью Independent Media Institute.

Впрочем не исключается и взаимосвязь всех этих пищевых технологий, консервации продуктов и проблемы ожирения во всем мире, в особенности в США. Статистика говорит о том, что практически треть всех взрослых людей в Америке страдает от ожирения, а около 100 миллионов человек — от диабета.

Согласно утверждению Иви Кен, профессора социологии Университета George Western, "мы постепенно тонем в болоте нездоровой пищи, которая производится многочисленными пищевыми корпорациями. Она стала вездесущей просто потому, что она выгодна. Она выгодна самим корпорациям, они сами создают спрос и продвигают свою продукцию везде: в школах, в тюрьмах, в больницах, уже даже в домах".

Кен с иронией описывает военную промышленность как "социалистическую организацию". Она значительно преобразовала всю пищевую отрасль с той целью, чтобы люди могли больше работать, не отвлекаясь на еду. Впрочем Иви Кен предостерегает всех: "Если бы мы заботились о человеческом здоровье, нам бы следовало задуматься о женской автономности, о безопасности детей, о всеобщем благополучии. Затем нам стоит пересмотреть саму структуру рынка труда, устранить неравенство между социальными классами, которое как раз и лежит в корне широкого распространения пищи быстрого приготовления".

