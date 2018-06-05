Библиофилы в шоке: утрачено 160 редких книг

В начале 2017 года из книгохранилища в Лондоне было похищено 160 редких книг. И хотя известно, что воров было трое, за это время так и не нашли пропажу, не установили личности преступников, которые действовали по методу героя фильма "Миссия невыполнима".

Фото: pixabay. com

В ночь с 29 на 30 января 2017 года три вора, просверлив отверстия в стеклянной крыше, на тросах спустились в книгохранилище. Они опустились примерно на 12 метров, при этом умудрились уклониться от сигналов тревоги датчиков движения.

Среди 160 похищенных книг были в том числе раритеты, принадлежавшие перу Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи и Галилео Галилея. А также трактат De Revolutionibus Orbium Coelestium ("О вращении небесных сфер") Николая Коперника, изданный в 1566 году, и издание 1569 года "Божественной комедии" Данте. По оценкам газеты Guardian, общая стоимость украденных книг оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.

В то время средства массовой информации по всей планете прозвали троицу воров "Миссией невыполнима" (Mission Impossible), в честь франшизы фильма, главный герой которой Итан Хант (в исполнении Тома Круза) использует ту же технику, чтобы попасть в здания.

Коллеги из веб-издания Live Science опросили ряд экспертов, удалось ли спустя год установить личности воров, или, может быть, книги каким-то чудом всплыли на черном книжном рынке. Похоже, что ворам (как и персонажу голливудского блокбастера) удалось удачно замести все следы, оставив за собой аромат загадок для всех поклонников детективов.

Пресс-секретарь Скотланд-Ярда из штаб-квартиры лондонской полиции в интервью Live Science отметил, что у них все еще нет подозреваемых или информации о том, где находятся книги, но они продолжают расследование.

Торговец редкими книгами Алессандро Меда Рикье (Alessandro Meda Riquier), у которого воры похитили 51 книгу, сказал корреспонденту Live Science, что у него нет никакой информации о подозреваемых или о местонахождении книг.

"Единственное, что я могу вам сказать, — это то, что до сих пор все книги по-прежнему числятся пропавшими и что у меня украли 51 книгу", — сказал он.

К поискам украденных фолиантов подключились торговцы редкими и антикварными книгами на тот случай, если воры попытаются продать добытое незаконным путем.

"Ворам было бы очень сложно вернуть книги на рынок", — сказал Тим Браярс (Tim Bryars), торговец антикварными картами и книгами, который также является представителем Ассоциации антикварных книготорговцев.

Насколько известно Браярсу, воры не крали больше никаких других редких книг. "Это было необычное ограбление, я ничего не слышал, чтобы связать его с другими кражами, касательно торговли редкими изданиями", — подчеркнул он.

Тем не менее, другие эксперты считают, что воры, возможно, практиковали воровство редких книг, прежде чем получили знаменитое прозвище "Миссия невыполнима".

"Я считаю крайне вероятным, что это был не "первый вояж" для преступников, совершивших это преступление. Я уверен, что они участвовали в других кражах", — утверждает генеральный директор и основатель лондонского отделения компании Art Recovery International Крис Маринелло (Chris Marinello). Эта частная компания занимается разрешением споров и услугами по реставрации произведений искусства, представленных на международном рынке искусства и учреждениях культурного наследия.

Маринелло, который на протяжении трех десятилетий борется с незаконной торговлей культурными ценностями, пояснил в беседе с журналистами Guardian, что "некоторые рукописи и гравюры из книг могут быть проданы на арт-рынке, где большинство покупателей не знают, что они были вырезаны из редких книг. В этом случае становится намного труднее проследить их путь".

По горячим следам следователи предположили, что воры были наняты коллекционером, который хотел получить в свою личную библиотеку книги, а не с целью их продажи. Однако, если такой коллекционер действительно существует, ему также удалось скрыть свою личность и местонахождение книг.

Если преступников не удастся поймать, отмечает издание Live Science, они не станут первыми ворами, которые, прихватив предметы огромной исторической ценности, смогли избежать неприятностей с законом.

В 1990 году из бостонской частной галереи Музея Изабеллы Стюарт Гарднер (Isabella Stewart Gardner Museum) воры похитили 13 картин стоимостью 500 миллионов долларов. Среди похищенных числится, в частности, картина Рембрандта "Христос во время шторма на море Галилейском", написанная им в 1633 году.

Картины так и не были найдены, личность воров не установлена. Правда в этом другом случае воры не стали спускаться на тросах, переодевшись в полицейскую униформу, они связали охранников. Сотрудники бостонской галереи все еще надеются, что в один прекрасный день картины будут найдены.

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