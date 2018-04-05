У армии неженское лицо: почему россиянок не призывают

Гражданки России, конечно, служат в армии — но не наравне с мужчинами. Что это — дискриминация? Стоит ли с ней бороться, и кто за это возьмется? На эти вопросы Pravda. Ru ответил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев:

— Нам надо связать интерес государства и армии с личным интересом отдельно взятой девушки — и посмотреть, где они пересекаются, в какой точке сошлись.

Разница сейчас в том, что мужчина может прийти в армию на срочную службу и за это время определиться, хочет он служить дальше на контрактной основе или нет. А у женщины такая возможность отсутствует — в армию ей разрешено приходить только по контракту и сразу на три года.

И, получается, шум из-за того, что мы будем призывать женщин, абсолютно ненужный, потому что мы просто говорим — давайте сдадим такое право девушкам, если они хотят служить по призыву и потом уже понять, хотят или не хотят служить дальше.

Был бы срок службы по призыву полтора или два года — и этот вопрос стал бы уже не таким существенным. Но пока срочная служба длится год, существует как бы неравенство, и это такая "медаль" с точки зрения реализации прав женщин — позволить им идти в армию по призыву.

К женщинам-военнослужащим в армии отношение не такое, что как бы все наравне — в уставах четко прописаны исключения. И я думаю, что надо будет просто уточнить, что касается военнослужащих-женщин по призыву, доработать какие-то моменты — и все.

Есть сильнейшее заблуждение, что раз девушка по призыву, значит, она должна служить так же, как военнослужащие-мужчины, в казарме. У военнослужащих-женщин особые условия, это определено уставом — от одежды и бытовых условий до, может быть, даже строевых приемов.

Когда принималась программа о переводе вооруженных сил на контрактную основу, то выделялись деньги как раз на переоборудование казарм, выстраивание таких отдельных кубриков, комнаток, чтобы в них находились контрактники. Сделать сборную щитовую казарму со специальными перегородками, в принципе, не так уж дорого, тем более что в частях, как правило, есть какая-то база, организованы общежития. Можно выделить женское общежитие — наверняка такие есть, где проходят службу именно женщины-офицеры — просто найти там же место и для женщин, проходящих службу по призыву.

Мы еще вот какой момент упускаем: служба по призыву — это не значит, что если женщина захотела пойти в армию, то ее тут же взяли. Надо еще пройти медкомиссию, и если по состоянию здоровья и профессиональным качествам она не соответствует службе в армии, то ее туда не возьмут, понимаете? Есть требования к психическому состоянию и допризывной предварительной профессиональной подготовке.

У нас еще иногда говорят — мол, женщина не должна в армии служить, она должна рожать и детьми заниматься. Уважаемые, а что мы спорим? Что, у нас женщины не служат в армии? И служат уже те, у которых есть дети — есть тыловые службы, финансовые, обеспечивающие, есть женщины в штабах, там надо бумагами заниматься, многие вопросы решать…

Женщина — просто другая, у нее другое восприятие мира, она обращает внимание на какие-то детали, на которые мужчина внимания не обращает. А это порой бывает полезно для военного дела, понимаете?

Имеет смысл использовать их интеллектуальные ресурсы, особые умения, полученные еще на гражданке, — может быть, она спортсменка, лыжница, умеет хорошо стрелять, занималась парашютным спортом. Все индивидуально. Женщины действительно необходимы в армии — даже в роли боевых разведчиц, да и на других боевых специальностях.

Я видел многие разведывательные группы, и всегда там присутствует хотя бы одна женщина — это же не просто так делается. Мне очень нравится фильм "Морские дьяволы" — там показывают и девушек молодых, таких боевых, в группах спецназа. Можно и другие сериалы в пример привести, и никто ведь не возмущается: почему вы показываете, что в этих спецгруппах служат девушки, которые выполняют очень серьезные задачи?! Конечно, кино вроде как и есть кино, но ведь думать, что все это фантазия режиссеров, нельзя — она все равно основывается на реальных фактах.

Вспомню Великую Отечественную войну — это же вообще яркий пример, когда женщины практически наравне с мужчинами действительно воевали по призыву.

С другой стороны, зачем министерству обороны лоббировать призыв женщин в армию? Думаю, ему это не нужно. Думаю, если кто и будет лоббировать, то опять же женщины — у нас есть женщины-генералы, совет офицеров при общественной организации "Офицеры России" (одно время Татьяна Москалькова возглавляла этот совет).

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Ольга Лазарева