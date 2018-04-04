Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Практика
Как заработать Как отдохнуть Как отстоять права
Автор Редакция рубрики "Общество"

Урок "Зимней вишни": кошмарить все-таки надо

Общество » Практика

Следственный комитет РФ продолжает искать виновников пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, включая более 40 детей. Но после этой трагедии все чаще звучит вопрос: а не ограничатся ли эти поиски наказанием "крайних" — без системных выводов на уровне всей страны, которые позволили бы предотвратить подобные катастрофы в дальнейшем?

Несмотря на кажущуюся очевидность, сделать эти выводы не так-то просто. Для начала надо хотя бы разобраться, кто за что отвечает. И тут выясняется, что есть важнейшие сферы пожарной безопасности, где ответственности нет вообще. Как такое может быть и почему продолжает существовать, "Правде.Ру" объяснил эксперт Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Павел Огай:

— На сегодняшний день нет надзорной функции, когда речь идет о качестве продукции, которая обеспечивает пожаротушение и пожарную безопасность. До сих пор производителей пожарно-спасательной продукции ни разу не привлекали ни к какой ответственности ни по каким причинам.

За кадром остается очень важный составляющий элемент — производители пожарно-спасательной продукции. Обратите внимание, насколько горючими были материалы в торговом центре "Зимняя вишня", это самый большой вопрос вызывает. В наших национальных стандартах все регламенты есть, достаточно хорошо прописаны требования, которым должна соответствовать продукция, — они просто не соблюдаются.

Все-таки мы тушим пожары не пальцем, применяем материалы, за которые мы с вами как потребители платим — будь это входные билеты в кинотеатр или какие-то деньги, которые мы оставляем в развлекательных центрах. Мы за свою пожарную безопасность платим. И надо разобраться, что это за средства обеспечения пожарной безопасности, за которую мы как население уже заплатили.

Читайте по теме: почему трагедия "Зимней вишни" в Кемерове повторится

Предполагается, что потребитель в состоянии сам разобраться, какая продукция качественная, а какая нет. И это большое заблуждение, потому что это в принципе невозможно. Обычный человек не сможет отличить качественный огнезащитный материал от некачественного, то есть качественный огнетушитель от фальсифицированного, потому что ему на это никогда не хватит компетенции, этим должна заниматься специально уполномоченная организация.

А у нас сертификатов гораздо больше, чем материалов, которые на самом деле обеспечивают огнезащиту и пожаротушение. К моим коллегам недавно обратилось управление региональной безопасности Костромской области и предоставило для исследования два порошковых огнетушителя, снятые в каком-то из местных детских садов. Они проверили — и оказалось, что это полный фальсификат. Но я не слышал ни об одном случае, чтобы по таким фальсификатам давали правовую оценку, потому что это не считается серьезным нарушением.

И пока у нас в обществе и в органах власти такие вопросы будут считаться незначительным правонарушением, до тех пор пожарные риски и риски гибели людей на пожаре останутся несоразмерно велики.

Есть проблема — допуск на рынок. У нас существуют десятки сертификационных центов, которые зачастую неправомерно выдают сертификаты, обеспечивая продукции формальный доступ на рынок. И вторая проблема — со стороны государства нет надзора за качеством такой продукции.

Пожарная небезопасность: всё проверено — ничего не работает

Наша организация — это общественный контроль, ничто, потому что в этом деле важно даже не просто государственное участие, а именно государственное регулирование, ведь это напрямую относится к безопасности людей.

Этот вопрос — о качестве продукции, которая обеспечивает нашу с вами безопасность и пожаротушение, — все время остается в тени. Он достаточно сложный технически, но я могу сказать: более 70% людей на пожаре погибают от воздействия токсичных продуктов горения - а значит, нужно беспокоиться об обеспечении средств защиты органов дыхания. Но они по нормативу находятся в одном списке с марлевыми повязками и респираторами. То есть учреждения можно оснастить обыкновенным противопылевым респиратором, а можно — специальным противогазом, при помощи которого можно в течение получаса покидать здание, не беспокоясь за органы дыхания и органы зрения.

И поэтому надо бы пристально взглянуть на индустрию, которая создает средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Производство пожарно-спасательной продукции никем не контролируется, нет вообще никакого надзора. Производители имеют возможность заменять качественное сырье менее качественным, тем самым незаконно извлекая прибыль. Это все делается безнаказанно — будь то производство пресловутых огнетушителей, производство огнезащитных, огнестойких материалов, конструкций. Практически мы имеем дело с легальными производителями нелегальной продукции.

В принципе, действуют достаточно хорошие ГОСТы, достаточно жесткие нормы, но поскольку их соблюдение не проверяется, мы имеем дело со снижением качества материалов, конструкций, продукции, которая обеспечивает нашу с вами пожарную безопасность.

Подробности трагедии в Кемерове: "Зимнюю вишню" запустили без документов

Этот конфликт сейчас, к сожалению, остался за кадром — а жаль, потому что к нему неизбежно нужно вернуться, так как предотвращение пожара и тушение пожара все-таки не пальцем делается. И вот эта терпимость к нарушениям в этой области на сегодняшний день уже неприемлема, с этим нужно что-то делать, переводить на государственный контроль, потому что его сейчас нет.

Те, кто производят продукцию, руководствуются национальными стандартами и техническими регламентами. Вот если бы это еще как следует проверялось, а не спустя рукава — все было бы иначе. Мы же понимаем, к чему приводит расхлябанность. К сожалению, мы не относимся к пожарной безопасности так же, как к правилам дорожного движения - а речь, в принципе, об одном и том же, о нашей с вами безопасности. Но когда речь идет о дорожном движении, мы почему-то берем под козырек и понимаем, что все это надо строго выполнять. А когда речь идет о пожарной безопасности, этот вопрос важнее, чем с обеспечением безопасности дорожного движения — я имею в виду, что понятийный аппарат пожарной безопасности сложнее.

Имеет место дезориентация и людей, и органов власти относительно так называемых препятствий для развития бизнеса — чтобы не "кошмарили", дали развиваться (а пожарные "кошмарят" и не дают развиваться). Такая дезориентация — что вот этот объект проверять нужно, а вот этот не нужно, лишь бы как-то развивался. Я считаю, что эти разговоры нужно прекратить — или сделать выполнение требования пожарной безопасности таким же первоочередным делом, как выполнение требований безопасности дорожного движения.

И если смотреть со стороны людей, которые являются посетителями бизнес-объектов — будь то кинотеатры или места, где бизнес извлекает прибыль, — когда речь идет о пожарной безопасности, "кошмарить" все-таки надо. Это моя позиция: какие-то послабления в этой области все равно неприемлемы.

Эпоха "Зимней вишни": почему в СССР такого не было

Я считаю, что предприниматель должен сначала обеспечить безопасность людей, которых он приглашает и извлекает прибыль, — и только потом думать про прибыль. Повторю: в любом случае мы за свою пожарную безопасность платим — хоть в кинотеатрах, хоть в кафе.

На объектах, которые эксплуатируются бизнесом, не хватает практической тренировки, не хватает обученности персонала, организации эвакуации, чтобы часть, которая связана с потенциальной пожарной опасностью, была проверена на практике.

Часто говорят, что правила пожарной безопасности выполняются формально. Формально — это значит "на бумаге", и в русском языке есть такое слово — "фиктивно". Это значит, что правила пожарной безопасности выполняются фиктивно - теми, кто эксплуатирует здания, отключает системы, которые должны работать, кто производит средства обеспечения пожарной безопасности, поставляет фальсифицированную продукцию, которая не выручит, не спасет, не потушит или, наоборот, загорится, хотя не должна загораться.

Существуют, например, пять видов горючих материалов и два типа негорючих — невоспламеняемый и негорючий. Но мы видим по телевизору, что происходит, и понимаем, что во всех последних пожарах, которые были известны, никакой не "негорючий" и "невоспламеняющийся" — вообще ничего такого нет.

Более того, я не помню ни одного случая, когда по телевизору показали или продемонстрировали бы, что кто-то из людей предотвратил бы пожар при помощи огнетушителя. Между тем при помощи огнетушителя в мире предотвращается более половины пожаров. А мы, к сожалению, такой статистики не можем ни увидеть, ни продемонстрировать. Поэтому мы крайне неинформированны, а еще дезориентированы вот этими надзорными комиссиями. Я считаю, что с этим пора заканчивать.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовила Ольга Лазарева


Жертвы Кемерова были предсказуемы
Темы пожар бизнес контроль Кемерово проверки безопасность
Обсудить
Актуальная аналитика
Практика
Урок "Зимней вишни": кошмарить все-таки надо
Здравоохранение
Цистит: что можно и чего нельзя?
Формула небес
Астролог: рожденные 04.04 инициативны
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Сейчас читают
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Перед чертой: США вынуждают Китай биться за Тайвань
Южная Азия
Перед чертой: США вынуждают Китай биться за Тайвань Видео 
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава
Евросоюз
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Сможет ли управлять Францией ее новый президент?
Евросоюз
Сможет ли управлять Францией ее новый президент? Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Мир
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Общество
В России началось строительство мормонских храмов

В России появится храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В России началось строительство мормонских храмов
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мир
Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Общество
В России ликвидировали невостребованную профессию
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.04 инициативны Соломон Соловьев Любовь Степушова Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка Любовь Степушова Станислав Варыханов "Ударить по кошелькам кремлевской элиты" Станислав Варыханов
Комментарии
Вместо Вольнова: Facebook начал массовую блокировку "патриотических" ресурсов
Британия решилась санкционировать госдолг России
Принцип силы: почему СССР не стал Китаем
Таджикистан решил "потягаться" с Москвой и закрыл небо
Британия решилась санкционировать госдолг России
Британия решилась санкционировать госдолг России
Британия решилась санкционировать госдолг России
Урок "Зимней вишни": кошмарить все-таки надо
10 лучших подарков на День святого Валентина
Цистит: что можно и чего нельзя?
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Огонь и таран: как Россия будет защищать гражданский флот от Украины
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Россия и США вывели Японию из себя
Установлены новые полезные свойства шоколада
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Россия и США вывели Японию из себя
Британия решилась санкционировать госдолг России
За соцсетями россиян начнут следить народные дружины
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался