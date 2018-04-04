Урок "Зимней вишни": кошмарить все-таки надо

Следственный комитет РФ продолжает искать виновников пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, включая более 40 детей. Но после этой трагедии все чаще звучит вопрос: а не ограничатся ли эти поиски наказанием "крайних" — без системных выводов на уровне всей страны, которые позволили бы предотвратить подобные катастрофы в дальнейшем?

Несмотря на кажущуюся очевидность, сделать эти выводы не так-то просто. Для начала надо хотя бы разобраться, кто за что отвечает. И тут выясняется, что есть важнейшие сферы пожарной безопасности, где ответственности нет вообще. Как такое может быть и почему продолжает существовать, "Правде.Ру" объяснил эксперт Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Павел Огай:

— На сегодняшний день нет надзорной функции, когда речь идет о качестве продукции, которая обеспечивает пожаротушение и пожарную безопасность. До сих пор производителей пожарно-спасательной продукции ни разу не привлекали ни к какой ответственности ни по каким причинам.

За кадром остается очень важный составляющий элемент — производители пожарно-спасательной продукции. Обратите внимание, насколько горючими были материалы в торговом центре "Зимняя вишня", это самый большой вопрос вызывает. В наших национальных стандартах все регламенты есть, достаточно хорошо прописаны требования, которым должна соответствовать продукция, — они просто не соблюдаются.

Все-таки мы тушим пожары не пальцем, применяем материалы, за которые мы с вами как потребители платим — будь это входные билеты в кинотеатр или какие-то деньги, которые мы оставляем в развлекательных центрах. Мы за свою пожарную безопасность платим. И надо разобраться, что это за средства обеспечения пожарной безопасности, за которую мы как население уже заплатили.

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Предполагается, что потребитель в состоянии сам разобраться, какая продукция качественная, а какая нет. И это большое заблуждение, потому что это в принципе невозможно. Обычный человек не сможет отличить качественный огнезащитный материал от некачественного, то есть качественный огнетушитель от фальсифицированного, потому что ему на это никогда не хватит компетенции, этим должна заниматься специально уполномоченная организация.

А у нас сертификатов гораздо больше, чем материалов, которые на самом деле обеспечивают огнезащиту и пожаротушение. К моим коллегам недавно обратилось управление региональной безопасности Костромской области и предоставило для исследования два порошковых огнетушителя, снятые в каком-то из местных детских садов. Они проверили — и оказалось, что это полный фальсификат. Но я не слышал ни об одном случае, чтобы по таким фальсификатам давали правовую оценку, потому что это не считается серьезным нарушением.

И пока у нас в обществе и в органах власти такие вопросы будут считаться незначительным правонарушением, до тех пор пожарные риски и риски гибели людей на пожаре останутся несоразмерно велики.

Есть проблема — допуск на рынок. У нас существуют десятки сертификационных центов, которые зачастую неправомерно выдают сертификаты, обеспечивая продукции формальный доступ на рынок. И вторая проблема — со стороны государства нет надзора за качеством такой продукции.

Пожарная небезопасность: всё проверено — ничего не работает

Наша организация — это общественный контроль, ничто, потому что в этом деле важно даже не просто государственное участие, а именно государственное регулирование, ведь это напрямую относится к безопасности людей.

Этот вопрос — о качестве продукции, которая обеспечивает нашу с вами безопасность и пожаротушение, — все время остается в тени. Он достаточно сложный технически, но я могу сказать: более 70% людей на пожаре погибают от воздействия токсичных продуктов горения - а значит, нужно беспокоиться об обеспечении средств защиты органов дыхания. Но они по нормативу находятся в одном списке с марлевыми повязками и респираторами. То есть учреждения можно оснастить обыкновенным противопылевым респиратором, а можно — специальным противогазом, при помощи которого можно в течение получаса покидать здание, не беспокоясь за органы дыхания и органы зрения.

И поэтому надо бы пристально взглянуть на индустрию, которая создает средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Производство пожарно-спасательной продукции никем не контролируется, нет вообще никакого надзора. Производители имеют возможность заменять качественное сырье менее качественным, тем самым незаконно извлекая прибыль. Это все делается безнаказанно — будь то производство пресловутых огнетушителей, производство огнезащитных, огнестойких материалов, конструкций. Практически мы имеем дело с легальными производителями нелегальной продукции.

В принципе, действуют достаточно хорошие ГОСТы, достаточно жесткие нормы, но поскольку их соблюдение не проверяется, мы имеем дело со снижением качества материалов, конструкций, продукции, которая обеспечивает нашу с вами пожарную безопасность.

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Этот конфликт сейчас, к сожалению, остался за кадром — а жаль, потому что к нему неизбежно нужно вернуться, так как предотвращение пожара и тушение пожара все-таки не пальцем делается. И вот эта терпимость к нарушениям в этой области на сегодняшний день уже неприемлема, с этим нужно что-то делать, переводить на государственный контроль, потому что его сейчас нет.

Те, кто производят продукцию, руководствуются национальными стандартами и техническими регламентами. Вот если бы это еще как следует проверялось, а не спустя рукава — все было бы иначе. Мы же понимаем, к чему приводит расхлябанность. К сожалению, мы не относимся к пожарной безопасности так же, как к правилам дорожного движения - а речь, в принципе, об одном и том же, о нашей с вами безопасности. Но когда речь идет о дорожном движении, мы почему-то берем под козырек и понимаем, что все это надо строго выполнять. А когда речь идет о пожарной безопасности, этот вопрос важнее, чем с обеспечением безопасности дорожного движения — я имею в виду, что понятийный аппарат пожарной безопасности сложнее.

Имеет место дезориентация и людей, и органов власти относительно так называемых препятствий для развития бизнеса — чтобы не "кошмарили", дали развиваться (а пожарные "кошмарят" и не дают развиваться). Такая дезориентация — что вот этот объект проверять нужно, а вот этот не нужно, лишь бы как-то развивался. Я считаю, что эти разговоры нужно прекратить — или сделать выполнение требования пожарной безопасности таким же первоочередным делом, как выполнение требований безопасности дорожного движения.

И если смотреть со стороны людей, которые являются посетителями бизнес-объектов — будь то кинотеатры или места, где бизнес извлекает прибыль, — когда речь идет о пожарной безопасности, "кошмарить" все-таки надо. Это моя позиция: какие-то послабления в этой области все равно неприемлемы.

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Я считаю, что предприниматель должен сначала обеспечить безопасность людей, которых он приглашает и извлекает прибыль, — и только потом думать про прибыль. Повторю: в любом случае мы за свою пожарную безопасность платим — хоть в кинотеатрах, хоть в кафе.

На объектах, которые эксплуатируются бизнесом, не хватает практической тренировки, не хватает обученности персонала, организации эвакуации, чтобы часть, которая связана с потенциальной пожарной опасностью, была проверена на практике.

Часто говорят, что правила пожарной безопасности выполняются формально. Формально — это значит "на бумаге", и в русском языке есть такое слово — "фиктивно". Это значит, что правила пожарной безопасности выполняются фиктивно - теми, кто эксплуатирует здания, отключает системы, которые должны работать, кто производит средства обеспечения пожарной безопасности, поставляет фальсифицированную продукцию, которая не выручит, не спасет, не потушит или, наоборот, загорится, хотя не должна загораться.

Существуют, например, пять видов горючих материалов и два типа негорючих — невоспламеняемый и негорючий. Но мы видим по телевизору, что происходит, и понимаем, что во всех последних пожарах, которые были известны, никакой не "негорючий" и "невоспламеняющийся" — вообще ничего такого нет.

Более того, я не помню ни одного случая, когда по телевизору показали или продемонстрировали бы, что кто-то из людей предотвратил бы пожар при помощи огнетушителя. Между тем при помощи огнетушителя в мире предотвращается более половины пожаров. А мы, к сожалению, такой статистики не можем ни увидеть, ни продемонстрировать. Поэтому мы крайне неинформированны, а еще дезориентированы вот этими надзорными комиссиями. Я считаю, что с этим пора заканчивать.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовила Ольга Лазарева