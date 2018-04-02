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Автор Редакция рубрики "Общество"

Короли преступного мира России - курды?

Общество » Практика

В Москве Никулинским судом приговорен в девяти годам и десяти месяцам в колонии строгого режима вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой. Это не первый криминальный авторитет курдского происхождения, который держал в страхе российский бизнес.

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Захарий Калашов (Шакро Молодой). Фото: пресс-служба МВД РФ

Никулинский суд Москвы приговорил к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима вора в законе курдского происхождения Захара Калашова, более известного как Шакро Молодой. Лидер преступного мира обвинен в двух вымогательствах в особо крупном размере с применением насилия в составе преступной группы (ст. 163 УК РФ). Один из предъявленных эпизодов, связанный с вымогательством восьми миллионов рублей у хозяйки ресторана корейской кухни Elements Жанны Ким, закончился перестрелкой, в ходе которой два человека были убиты, еще семеро ранены. Криминальная разборка произошла 14 декабря 2015 года.

Во втором предъявленном Шакро Молодому эпизоде речь идет о вымогательстве десяти миллионов рублей у гендиректора ООО "Норднефтегаз" Льва Гарамова в 2015–2016 годах. После череды угроз, которые Гарамов получал на протяжении нескольких месяцев, он был сильно избит представителями курдской ОПГ.

Отметим, что лидером преступного мира, возглавившим курдский клан, Шакро Молодой стал после смерти в 2013 году другого криминального авторитета — Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Он получал часть дохода со всех подконтрольных ему преступных группировок и держал так называемый общак.

Что же касается основателя курдского преступного клана Аслана Усояна, то он получил статус "вора в законе" еще в начале 60-х. Лидирующее же положение в криминальном мире курд-езид занял во времена перестройки. Под ним ходил весь криминалитет Урала. Дед Хасан контролировал Нижний Тагил, Челябинск, Златоуст. В сфере его влияния были также курдско-езидские ОПГ в Кисловодске, Минеральных водах, Краснодаре и Сочи. А к середине 90-х он взял под свой контроль курдские ОПГ в Прибалтике, Западной Европе и Израиле.

Отметим, что курдский криминальный мир очень неоднороден и разногласия в нем всегда были. Так, в 1996 году в Москве был застрелен курдский криминалитет Мирон Мамедов — тбилисский вор в законе, враждовавший с Дедом Хасаном.

С курдскими ОПГ связывают и недавно предотвращенный теракт в Тамбовской области, где мигранты из Средней Азии сформировали мощную диаспору. Тамбов стал для них перевалочной базой и со временем превратился в центр курдской мафии. Сегодня очень многие из курдской диаспоры вовлечены в криминальный бизнес.

Много вопросов у правоохранителей и к бизнесменам из курдского клана. Так, в последнее время внимание силовых структур неоднократно привлекала деятельность тамбовского предпринимателя и депутата областной Думы Джамала Шамояна. В мае 2017 года сотрудники регионального УФСБ и УМВД России пресекли незаконную деятельность ООО "Сатурн", учредителем которого является Шамоян. Как сообщил OnlineTambov со ссылкой на УФСБ, бизнесмен организовал подпольную табачную фабрику, на которой производились сигареты российских и зарубежных марок. Реализовывался контрафакт в Москве, Московской и Тюменской областях. Позже к Шамояну также возникали вопросы по невыплате зарплаты сотрудникам нескольких строительных компаний, задолжностям по налогам, а также вопросы, связанные с освоением бюджетных средств и ремонтом дорог. Все это освещалось в СМИ.

Могущество Шамояна порождает беспредел в регионе. Некоторые курдские фермеры, зная, что он их всегда прикроет, используют рабский труд тамбовских крестьян и гастарбайтеров из Средней Азии, которых насильно удерживают на местных фермах. А родственники Шамояна держат в страхе весь Тамбов.

В Сети то и дело появляются сообщения и о вероломстве представителей курдской диаспоры в Саратовской области: фермеры-курды пасут скот на чужих угодьях, не предназначенных под пастбища. А в Адыгее с курдами связывают наркоторговлю.

В Москве полулегально действует одна очень подозрительная организация, занимающаяся распространением в России запрещенной литературы, пропагандой экстремизма. По некоторым данным, она крышует и притоны в Москве, в которых, по некоторым сведениям, процветает малолетняя проституция и наркомания. Речь идет о конторе, действующей под вывеской "Представительство Рожавы Северной Сирии". Неудивительно, что юридической информации о регистрации "Рогов и копыт" нет. Руководят этим "представительством" иностранцы, ни слова не говорящие по-русски.

Подводя черту под всем сказанным выше, вполне обоснованно напрашивается вывод, что курдская проблема не является чисто турецкой или сирийской. Переселившись в Россию, некоторые курды уже успели завоевать себе скандальный имидж. Почему-то именно курдские диаспоры в различных регионах России зачастую становятся очагами криминала и откровенного бандитизма. И где гарантия того, что на фоне растущих противоречий с курдами на Ближнем Востоке не существует реальная опасность переноса курдского террора и на нашу территорию? Если не верите, взгляните на Европу, где под лозунгом #fight4afrin уже прокатилась серия терактов. В числе пострадавших — Германия, Франция, Греция.

Темы курды преступник преступность преступления преступление
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