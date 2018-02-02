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Автор Редакция рубрики "Общество"

Перемены неизбежны: к чему готовиться пассажирам общественного транспорта

Общество » Практика

Общероссийское объединение пассажиров — одна из ключевых организаций по защите прав граждан на общественном транспорте. Деятельность организации оценили и пригласили к работе в Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, первое заседание которого прошло 30 января.

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Илья Зотов

Мы пообщались с его участником, заместителем председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильей Зотовым, который рассказал о работе организации, развитии транспорта и транспортной инфраструктуры для пассажиров.

— Илья Сергеевич, в Интернете можно встретить большое количество инициатив вашего объединения, расскажите о них подробнее.

— Мы достаточное время уделили погружению в сферу, смогли понять основные запросы пассажиров и перспективы развития транспортного комплекса. Ранее все изменения в сфере развития общественного транспорта принимались без учета пассажиров, либо делалось это формально, а главный приоритет оставался в защите интересов транспортных компаний.

Мы хотим изменить данный подход и во главу угла поставить то, что прежде всего важно нашим гражданам. Можем отметить, что позитивные изменения в этом направлении уже начались. Есть даже поручение нашего президента, по организации общественного контроля на транспорте, по итогам Государственного совета в сентябре 2017 года в Ульяновской области.

— А почему вы все-таки занялись данным направлением и что будет, если не получится изменить подходы транспортников к пассажирам?

— Рост пассажиропотока приведет к повышению прибыли транспорта всех видов сообщений, а рост возможен в следствии развития сервисов, обновления подвижного состава и частоты движения. В этом вопросе необходимы долгосрочные вложения.

Переходя к первой части вопроса добавлю, что Общероссийское объединение пассажиров работает уже два года и возглавляет его член Общественного совета Минтранса Владимир Овсянников, который ранее трижды избирался в Государственную Думу.

В июле 2017 года я сам столкнулся с проблемами при проезде на общественном транспорте, хотя и раньше выступал с рядом инициатив по данной сфере (предложение привлекать к административной ответственности за оскорбление жертв катастроф, после трагедии над Синаем, и распространить систему "Платон" на региональные автодороги), но именно летом решил заниматься данными вопросами в полной мере.

— Какие задачи вы хотите решить в приоритетном порядке?

— Прежде всего для нас имеют первостепенное значение три слова в отношении общественного транспорта: "Безопасность. Комфорт. Мобильность". Исходя из данных посылов мы получаем наши задачи, которые стремимся решить совместно с перевозчиками и профильными ведомствами.

Безопасность на транспорте влияет на жизнь пассажиров, мы видим в последнее время большое количество аварий, и считаем необходимым провести реформу по замене подвижного состава и организовать контроль рабочего времени водителя, ужесточение ответственности за внесение изменений в конструкцию ТС кустарным способом, донесение до пассажиров информации о действиях при ЧС и при угрозе террористических атак.

Комфорт общественного транспорта могут обеспечить работа дополнительных сервисов, об этом мы ранее сигнализировали руководству РЖД, когда направляли предложение по оснащению wi-fi всех поездов. Конечно для качества поездки нужно повышать и стандарты обслуживания и возможности оплатить свою поездку безналичным способом.

Для решения последнего нашего посыла "мобильности" следует разработать систему единых транспортных билетов и единую платформу для их покупки, в этом ключе сможет работать одна площадка для накопления мотивационных баллов (сейчас такие программы лояльности есть в большинстве авиакомпаний и на поездах ФПК).

В настоящее время мы видим разрозненную сеть сервисов, что не дает пассажиру в два-три клика оформить билеты на нужное направление. Особо не понятная система в автобусном сообщении, когда есть возможность купить билет онлайн, но для проезда все равно требуют его распечатать, мы получаем ситуацию, когда пассажиры вынуждены стоять в очереди для такой распечатки в кассе. Данные нормы избыточны и требуют полной отмены. В этом вопросе мы поддерживаем Объединение автопассажирских перевозчиков", с которыми у нас выстроено системное взаимодействие.

— Очень приятно, что есть организация, когда так методично подходит к поддержке пассажиров, но все-таки мы отметим, что большинство ваших проектов и инициатив касаются авиации. Считаете, что пассажиры не довольны качеством полетов?

— Если посмотреть какое направление в общественном транспорте растет столь динамично, то конечно это будет авиация, где отмечается рост более 20% по отношению к прошлому году. Среди факторов, которые этому способствуют, стоит отметить снижение стоимости на авиабилеты, простота покупки билетов и в целом повышение делового климата в нашей стране, т. к. большое количество перелетов наблюдается между городами России.

Тем не менее мы считаем, что уровень ответственности авиаперевозчиков за задержку рейсов крайне низкий. По мнению нашей организации, необходимо дополнить ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" новым минимальным порогом компенсации на уровне не менее 30% от МРОТ за один час, а также максимальным, не превышающим стоимости билета. В настоящий момент эта выплата не может превышать половины стоимости билета. В итоге пассажир остается в не равных правах с перевозчиком.

— Про разные возможности и права мы много слушали этим летом, когда компания "Вим-Авиа" по сути оставила пассажиров один на один с проблемой вылета.

— Да, в нашу организацию на протяжении всего лета поступали обращения и сигналы обратить внимания на ситуацию с авиакомпанией. Мы писали свои обращения в разные структуры, но Росавиация проигнорировала наши просьбы. Спасибо, что Генеральная прокуратура в этом вопросе проявила человеческий подход и провела проверку компанию, в результате которой были обнаружены массовые нарушения.

Кто знает, если бы в самом начале массовых сбоев "ВИМ-Авиа" Росавиация отреагировала на наши обращения, то возможно удалось бы спасти компанию и не допустить срыва отпусков и деловых планов наших пассажиров. В итоге люди вынуждены были все отменить, но и обещанная компенсация за отмену рейсов до сих пор пришла не всем пассажирам и мы попросили Прокуратуру посмотреть эту ситуацию более внимательно, чтобы защитить права пассажиров.

— Говоря о правах пассажиров, этим летом было еще одно громкое событие, когда Минтранс заявил, что с собой в самолет нельзя будет брать бесплатно верхнюю одежду, рюкзаки, ноутбуки и телефоны. Удалось ли вам добиться улучшения положения пассажиров?

— Мне хотелось бы отметить прежде всего работу Минтранса, которые услышали большой негатив пассажиров, по указанной вами публикации, и провели работу над ошибками. В первый же день мы призывали рассмотреть поправки в данные правила в открытом и публичном формате, что и было достигнуто.

В рамках рабочей группы Минтранса удалось объединить все профильные ведомства, авиакомпании, общественников, которые в не простом, но конструктивном диалоге договорились на значительные поправки в сторону пассажиров. Теперь и верхнюю одежду можно брать с собой и рюкзаки, была установлена величина ручной клади 5 кг, плюс дополнительно можно брать с собой мужскую (женскую) сумку или рюкзак и уже в нее положить свой ноутбук, либо телефон.

При этом большинство авиакомпаний не будут снижать свои базовые параметры для ручной клади и оставят их на уровне 10 кг, плюс вещи бесплатные для провоза. Да, в первые дни действия данных поправок с 5 ноября, я лично столкнулся с ситуацией в аэропорту "Пулково", когда с семейной пары пытались взять дополнительную плату за предметы, разрешенные для бесплатного провоза, в следствии моего вмешательства сотрудник авиакомпании умерил пыл.

Помимо этого, наше Объединение попросило Минтранс во всех аэропортах разместить информационные таблички, с предметами бесплатными для провоза, чтобы избежать таких спекуляций и взимания денег с пассажиров. После введения определения ручной клади в целом тарифы на перелеты стали дешевле, что позитивно отразится на мобильности нашего населения.

— Получается сейчас в стране есть три вида билетов: невозвратные без багажа, невозвратные с фиксированной нормой багажа и возвратные с багажом. По невозвратным билетам вообще большое количество вопросов и пассажиры жалуются на слабое регулирование сферы. Что там не так?

— Проблема на самом деле рядовая, мы подготовили даже законодательную инициативу и передали ее в профильный комитет Думы, надеюсь получится ее принять.

Суть в двух словах в том, что пассажир не может вернуть билет (невозвратный), если у него заболел близкий родственник, а мы знаем, что ситуации бывают разные и больной может быть один, которого важно поддержать и помочь. Вот есть случаи возврата и законом это разрешено, если заболел близкий родственник, но только тот, который совместно с вами планировал вылет, а все остальные родственники в законе не учтены.

Поэтому мы предложили возвращать деньги в случае болезни близкого родственника, данная норма затрагивает в среднем 1 млн пассажиров в год, конечно с обязательной фиксацией документа из лечебного учреждения. Мы считаем, что это позитивно будет влиять на доверие к авиаперевозкам.

— Если кратко против каких решений ваша организация, если речь об общественном транспорте?

— Провокационный вопрос, но отвечу тоже кратко. Мы против закрытия единственного возможного маршрута общественного транспорта в сельских территориях и муниципалитетах, когда люди мгновенно становятся отрезанными от цивилизованного мира.

Мы против старого изношенного транспорта и неоправданного роста тарифов на общественный транспорт. Все должно быть в меру, от данных действий не должны страдать пассажиры, как мы видели в ситуации с переделом рынка в Чебоксарах жители ряда микрорайонов могли остаться без транспортной доступности с центром города. Сейчас данный вопрос нам удалось решить, благодаря инициативе жителей. Хорошо, что нам удалось этого не допустить.

— Спасибо большое за интервью, хочется пожелать вам успехов в развитии транспорта для людей.

— Спасибо.

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