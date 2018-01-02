Как спастись от собаки и не только в год собаки

В российских СМИ появляется все больше сообщений о нападении собак или даже стаи псов на людей. Жертвы получают увечья, а порой и лишаются жизни. Да и у любого, наверное, найдутся знакомые, которые подвергались нападению собаки. В общем, от такого ЧП не застрахован никто. Именно поэтому важно знать, как правильно вести себя в этой ситуации.

Леденящие кровь истории про нападения собачьих стай на детей и стариков появляются с удручающей частотой. Пока в стране нет законов, призванных решить эту проблему, рядовым гражданам приходится спасаться самостоятельно, ведь добиться ликвидации дикой стаи от ДЭЗа можно лишь после того, как кто-то пострадает.

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Помимо бродячих собак, серьезную опасность представляют домашние псы, хозяева которых не считают нужным беспокоиться о безопасности окружающих людей. Увы, но нападение собак на людей стало совершенно обыденным явлением, никто не застрахован от этой неприятной, а порой и смертельно опасной ситуации.

Выйти из столкновения с минимальными потерями помогут советы профессиональных кинологов.

Варианты проявления собачьей агрессии, как правило, делят на несколько типов:

— когда натравливает ее хозяин;

— когда собаку что-то раздражает саму — бегущий, машущий руками, издающий пронзительный крик человек, пьяные, или человек, зашедший на охраняемую данной собакой территорию;

— больные бешенством животные чрезвычайно опасны для всех.

Атакуют собаки по-разному, в зависимости от своего роста. Большие псы норовят схватить человека за туловище и повалить на землю, средние — прыгают с разбега, стараясь ударить лапами в область поясницы, чтобы жертва потеряла равновесие, а вот маленькие стремятся, подпрыгнув, вцепиться и повиснуть на шее или предплечье.

Особую осторожность рекомендуют проявлять по отношению к собакам в намордниках — если уж хозяева вынуждены ограничивать таким образом своего питомца, значит ждать от него добра точно не приходится, а многие собаки умеют неожиданно срывать с себя намордники.

Конечно, в первую очередь необходимо попытаться предотвратить само нападение животного. Для этого нужно запомнить несколько несложных правил: во-первых, никогда не пытаться контактировать (гладить, подкармливать, слишком приближаться) к незнакомым животным, это правило распространяется не только на собак, но и вообще на всех четвероногих. Даже в присутствии хозяина гладить собаку можно лишь с разрешения хозяина — вы не можете знать заранее, как она отреагирует на неожиданную фамильярность со стороны постороннего.

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Во-вторых, не следует вторгаться на территорию, которую животное считает своей. Если вы заметили, что при вашем появлении стая бродячих собак с каким-то особенным напряжением наблюдает за вами и выказывает признаки агрессии, лучше аккуратно ретироваться — в большинстве случаев псы будут вполне удовлетворены таким исходом.

Ни в коем случае нельзя бежать — это автоматически переведет вас в ранг жертвы, которую необходимо во что бы то ни стало догнать. Бежать не только опасно, но и совершенно бесполезно — ведь собаки бегают в разы быстрее, чем человек. Другое дело, если есть шанс быстро забраться на дерево или лестницу — к таким укрытиям стоит прорываться.

Если поблизости есть водоем, целесообразно устремиться к нему, потому что в воде у человека появляется явное преимущество перед собакой. Даже в том случае, если пес устремится за человеком в воду (что маловероятно), он рискует легко превратиться из преследователя в жертву — стоя в воде утопить коротконогую собаку будет несложной задачей даже для женщины.

Весной у собак наступает брачный сезон. В это время даже обычные дворняги, прежде вполне безобидные, начинают представлять опасность для человека — крайне взбудораженные, они могут легко напасть на человека. Тем более, что агрессивное поведение самцов повышает их "социальный" статус в глазах самки. От этих "свадеб" стоит держаться подальше, но уж если вы оказались на их пути, нужно замереть на месте и не привлекать к себе внимания животных.

Самую большую опасность собаки представляют для детей — если уж пес решил напасть, то в первую очередь он бросится на самого слабого. Инстинктивно любая мать в такой ситуации спешит взять ребенка на руки. Однако так делать не рекомендуется — собака все равно дотянется до малыша, а вот мать с ребенком на руках не сможет дать отпор животному. В таких ситуациях, когда уже очевидно, что собака собирается атаковать, более эффективной тактикой для взрослого будет напасть на нее самому — это хотя бы отвлечет хищника от ребенка.

Кроме того, у любого человека есть совершенно реальная возможность одержать победу над собакой в бою. Главное, не впадать в панику и не теряться.

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Специалисты утверждают, что собаки очень тонко чувствуют психологический настрой противника, основная борьба в данном случае даже не физическая, а психологическая. По запаху, по мимике, жестам человека животное понимает, кто перед ним — жертва или опасный зверь. Поэтому для начала следует успокоиться и настроить себя на безусловную победу. Некоторые рекомендуют для успокоения представлять, будто перед вами не страшная собака, а просто человек маленького роста с острыми зубами. Правда, особую воинственность в себе стоит нагнетать уже после того, как собака первой проявила агрессию — нарываться на конфликт без повода все-таки не стоит.

Кроме того, следует помнить о том, что действия собак в большей степени обусловлены инстинктивными программами, каждая ситуация идентифицируется животным как типовая. При неожиданном разрушении такого сценария животное просто берет оторопь. Этим можно пользоваться. К примеру, один собачник описывал, как останавливал летящую на него собаку словами похвалы и одобрения, что заставляло агрессора просто теряться в недоумении.

Посеять замешательство в собачьем мозгу могут разные вещи — необычный предмет, появившийся в руке, или странное спокойствие человека, порой смутить пса может смех. Ну и конечно резкая боль может заставить собаку отказаться от своих намерений. Правда, это действует только на дворняг, потому что породистые собаки приучены боль не замечать, поэтому более опасны.

Что же делать, если избежать столкновения все-таки не удалось? Как бороться с озверевшим псом?

Прежде всего, нужно забыть об излишней жалости к себе, вернее, к своим конечностям, в серьезном бою без ранений обойтись все равно не получится, речь идет уже о том, чтобы избежать серьезных травм или даже смерти.

Для самообороны может сгодиться любая палка (ее можно подставить собаке, пока она будет пытаться вырвать у вас палку, будет выиграно время, можно бить по болевым точкам или запихнуть в глотку). Если собака в ошейнике, то просунув палку ей под ошейник можно либо лишить ее маневренности в том случае, если палка длинная, а если короткая — можно начать закручивать ее концы, что вызовет удушение собаки.

Зонт может тоже пригодиться — его нужно резко раскрыть перед мордой собаки — потеряв из виду противника, животное будет обескуражено. Если ничего нет под рукой, можно использовать верхнюю одежду — либо набросить ее на голову собаки, чтобы дезориентировать ее и повалить на землю, либо намотать себе на руку, чтобы подставить ее под атаку пса.

Пока он будет терзать руку, можно попытаться нанести ему удар в живот ногой — достаточно сильный удар может даже убить животное. Самые уязвимые места у собак — это кончик носа, переносица, середина спины, основание черепа, живот. Правда, удары по ним не всегда заставят отступить агрессора.

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Следует помнить о том, что большая часть служебных собак, типа овчарок, прыгают на человека издалека, а вот бойцовские породы склонны атаковать с короткой дистанции. Можно попытаться снизить скорость атаки, начав перемещаться от собаки по широкой дуге вперед спиной, пес не сможет развить скорость на прямой дистанции.

Если собака схватила за кисть — можно выставить вверх большой палец, чтобы не дать ей до конца сжать пасть, и начать проталкивать кулак ей в глотку, продвигаясь в те моменты, когда она будет перехватывать руку. После того, как кулак человека окажется у нее в горле, ей будет уже не до драки.

Еще собаке можно сломать шею следующим образом — подставить под ее атаку свое предплечье, а после того, как она в него вцепится, прижать ее шею к себе другой рукой, одновременно резко отведя вперед руку с повисшей на ней собакой. Жестоко, конечно, но тут уж надо спасаться любыми методами.

Для самообороны от собак стоит носить с собой газовый баллончик или ультразвуковой отпугиватель для собак (последний хотя и дороже баллончика, но зато эффективнее).

К сожалению, безответственность и распущенность некоторых владельцев способна превратить собак во врагов человека, остается надеяться на то, что приведенные выше рекомендации пригодятся как можно меньшему числу людей.

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