Экономист: почему высшее образование вредно

Сегодня всем молодым американцам настоятельно советуют идти учиться в колледж, чтобы получить высшее образование. Бывший президент США Барак Обама, например, придавал огромное значение высшему образованию для простых американцев.

Есть и другое мнение на этот счет. Экономист Брайан Каплан говорит, например, что идти получать высшее образование в США сегодня не стоит.

"Сколько тысяч часов вы провели на занятиях, изучая предметы, о которых вы потом никогда не вспоминали?" — вопрошает он.

Экономист приводит свой собственный опыт и говорит, например, что в Принстоне он научился жить с незнакомыми людьми, играть в карты и ухаживать за девушками. На скучных лекциях он по большей части спал. Каплан не особо жалеет об этом, потому что плата за обучение тогда составляла всего две тысячи долларов против сегодняшних 50 тысяч.

"Люди тратят на учебу много лет несмотря на то, что они могли бы сделать что-то еще за это время. Вы только посмотрите на лица студентов, и вам сразу станет понятно, что им ужасно скучно. Люди учатся только ради возможности заполучить хорошую работу в будущем", — указывает Каплан.

Связь между тем, что мы получаем в колледже и нашей способностью выполнять работу хорошо, очень мала, продолжает он.

"Если человек получает ученую степень, то его доход повышается, и это действительно так. Тем не менее, причина не в высшем образовании как таковом. Причина в том, что… диплом — это своего рода сигнальное устройство", — говорит Каплан. Диплом говорит работодателям, что вы были достаточно умны для того, чтобы закончить колледж.

Но когда все идут учиться в вузы, то поступающие просто поднимают планку. "Представьте, что вы на концерте, но вы хотите больше увидеть. Для этого нужно просто встать и, конечно же, вы сможете увидеть больше. Но если встанут все, то все будут загораживать друг другу обзор", — считает экономист.

Вот почему сегодня, по его словам, даже высококлассные официанты имеют высшее образование.

По мнению Каплана, если молодой человек действительно хочет учиться, то он может сделать это, не влезая в долги за учебу. "Если вы хотите поехать в Принстон, то вам необязательно подавать заявление, — указывает он. — Просто нужно переехать в этот город и начать посещать занятия".

В США действительно можно ходить на лекции в вузах бесплатно, но этим почти никто не занимается. Учащимся нужен только диплом, считает экономист.

Поскольку получение диплома в настоящее время финансируется налогоплательщиками, то стоимость высшего образования возрастает. Высшие учебные заведения в США стали предлагать множество ненужных услуг, таких как роскошные бассейны и изысканные блюда.

"Если вы занимаетесь информатикой или электротехникой, то вы, вероятно, узнаете кучу полезных вещей во время обучения, — говорит Каплан. — Но сегодняшних студентов часто привлекают абстрактные темы, такие как социальная справедливость, исследования вопросов равенства, межкультурные исследования".

Недавнее исследование показало, что треть учащихся не узнали ничего после четырех лет обучения в колледже.

Хотя Каплан считает, что колледж, в общем и целом, является своего рода мошеннической схемой, есть люди, которые и выигрывают от этого, например, профессора, коим Каплан и является.

"Я преподаватель, профессор, — говорит он. — Ученого профессора нельзя уволить… У вас хороший доход, и вы можете сами распоряжаться своим временем".

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