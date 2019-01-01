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Таролог: 2019 год принесет счастье активным женщинам

Общество » Практика

Нумерологи говорят, что 2019 год — это год "тройки", которая благоволит людям творческим. Действительно, 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3. Тройка — это число стимулирующее творческие процессы. Каким будет 2019 год для России, "Правде.Ру" рассказала мастер рейки, таролог, нумеролог Алёна Наговицына.

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— Что вы можете сказать о наступающем 2019-м?

— Год совершенно замечательный и пройдет под флагом гармонизации личных отношений. Здесь очень хорошо проработаются вопросы людей, которые очень долго ждали детей и семейного союза. Это год прорыва всего замечательного и чудесного.

Что касаемо людей творческих, то рождение творческих идей вполне возможно в этом году, и уже после первой декады можно наблюдать результаты.

Кроме того, тройка в Таро — это императрица. Императрица — это земное воплощение женщины со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, это в первую очередь плодородие, радость бытия, гармония и энергетическая наполненность. Поэтому год должен быть очень даже феерическим.

— А для нашей страны в целом?

— В целом будет стабильность. Не будет ничего нового, чем могли бы нас сильно удивить. Я не вижу негативных моментов. Да, не закончатся темы противостояний, но они не будут слишком острыми, а вялотекущими.

В целом, это женский год, мягкий. Поэтому женщины могут сильно преуспеть. Если, конечно, не будут придуряться, прибедняться, ждать решения от кого-то.

Те женщины, которые возьмут инициативу в свои руки, независимо от сферы деятельности, будь то просто домохозяйка, или бизнесвумен, или же новичок в бизнесе, — у всех есть возможность за год построить если не империю, то свою страну, такую небольшую, с бизнесом, с удовлетворением хотелок. Но удача будет при одном условии — в январе ни спать, ни жрать. Это так же важно, как понедельник — если ты его упустил, то неделя уже не сложилась в хорошем смысле слова.

Январь должен быть потрачен на крутой сильный подъем. Это могут быть путешествия, активные дни с прогулками в лесу, с купанием в проруби — что угодно, но это должно быть такое бодрое состояние. Не должно быть состояния стагнации, при котором ты чувствуешь, что ты полнеешь с каждым днем, становишься домашним ленивцем, тебе все не интересно, не радует, не бодрит.

Влетайте в год на всех парусах и вперед, вперед, вперед. Но, конечно, расслабляться нужно обязательно. Потому что там, где есть ненужное напряжение, там нет хорошего результата.

— Что вы пожелаете нашим читателям?

— Во всем хороша золотая середина. Поэтому я желаю читателям и особенно читательницам "Правды.Ру" ее найти и пойти в этой струе.

И каждому найти свою вторую половинку. А тем, у кого она есть, научиться ею дорожить, научиться слышать друг друга, любить, принимать такими, какие есть.

Духовного, материального роста и радости. Главное, чтобы людей все радовало. То, чем ты занимаешься, если тебя это радует, то ты на правильном пути. Если эмоций нет, то ты где-то заблудился. А выход там, где вход.

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Темы 2019 год нумерология прогноз на 2019 год
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