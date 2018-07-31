Офицер СССР: как я стал диверсантом США

Самое интересное продолжение истории бывшего советского, затем российского офицера, рассказанной им в видеоэфире "Правды.Ру". Как, воспользовавшись нашим доверием и разрухой в стране, западные агенты-вербовщики под личиной религиозных проповедников выискивали, а затем мягким воздействием постепенно вербовали, обучали и использовали нужных им людей.

Фото: flickr. com/ The U. S. Army

Читайте интервью о начале этой истории:

Советский офицер: как нас разрушали

Приключения бывшего советского офицера в Америке

Наш офицер на Диком Западе

Советские офицеры на службе США

В пятой части рассказа нашего собеседника — о реальной военной службе в армии США.

— Сергей, как вы служили в американской армии? Вы участвовали в настоящих боевых операциях?

— Сначала, после того как я закончил университет, боевых стажировок у нас не было. Но на последнем курсе у нас появились рекрутеры частной военной организации, которая сейчас называется Academi, а раньше была известна как Blackwater. Эти рекрутеры постоянно вокруг нас крутились. Им нужны были точно такие же контрактники, просто для неофициальной армии.

И вот на последнем курсе нашего обучения они стали постоянно появляться в нашей среде, приходить в клубы, в общежития, беседовать. Ничего конкретного… Они просто подыскивали кандидатов, скорее всего. И они нашли нескольких кандидатов, в том числе и я согласился, потому что мне тоже было интересно поучаствовать в одной из таких операций этой частной военной компании.

Так как я был офицером противовоздушной обороны, а потом стал еще и офицером связи в инженерных войсках, то, соответственно, нужно было использовать мои способности. Мы со многими моими сокурсниками перешли в национальный тренировочный центр армии США в одном из южных штатов. Там была собрана целая группа бывших военнослужащих Советского Союза из других университетов.

— А какие были перед вами поставлены цели и задачи?

— Они не были поставлены. Сначала просто участвовать, служить в армии. После обучения ты должен был пройти стажировку для подтверждения твоего уровня. Тогда мы все были еще рядовые, командовал нами старший сержант. Вот как Форест Гамп — это он. Это общество, вообще, очень шаблонизировано, там очень многие люди поступают, как в кино.

Они так привыкли и не думают, что их зомбируют, а им просто дают образы, которые они вынуждены копировать, мимикрировать под них. И поэтому они просто так естественно себя ведут. Но это было смешно, конечно, потом сравнивать. Ребята, это же просто какой-то фарс. Кто вы на самом деле? А они копируют эти образы.

Но тем не менее даже нельзя упрекнуть их в каком-то лукавстве. Они искренни, они честны, они порядочные люди, в большинстве своем, уверяю вас. Реально патриоты и честные люди. Я честных-то среди наших там мало видел, особенно тех, кто был со мной, включая себя, я же тоже предатель. Поэтому себя честным я назвать не могу. А среди них я увидел честных людей, которые преданы своему делу.

Нам стали постепенно открывать задачи, цели, которые мы должны были выполнить. Это участие в специальных военных операциях частной военной компании. Они не открывали, естественно, конечной цели, которую нужно достичь. Они говорили, что есть задача, ее нужно выполнить, а все остальное — это не ваше дело.

Через два года, когда я уже отстажировался и получил звание, они предложили мне по контракту поработать с ними. И мы выполняли определенные задачи по контролированию наркотрафика из стран Латинской Америки. Там есть такой знаменитый "Золотой путь" — из Колумбии через Гондурас и Никарагуа.

Наша группа была послана для контролирования в определенный период времени прохождения наркотрафика из Латинской Америки. Мы там участвовали по полной мере. Задача была обеспечить плацдарм. То есть нужно было скрытно продвигаться к месту дислокации и обеспечить плацдарм для десантирования основной части, которая должна была занять этот плацдарм.

Это захват чужой территории без разрешения правительства. Вторжение. То есть по факту это была организация вторжения. Поэтому работала не официальная армия, а частная военная компания. Хотя цель была благая — проконтролировать плохих парней, чтобы они перестали делать плохие дела.

Мы прошли более 600 миль по джунглям в период дождей. Мы шли по грудь в воде, разбившись на небольшие группы, без оружия и опознавательных знаков. Брали только тех, у кого не было татуировок. Когда мы достигли точки дислокации, нам выдали кубинские автоматы и пакистанскую униформу. Какая-то была выбрана странная такая амуниция…

Шли по пояс или по грудь в воде — это не очень полезно для организма. Много было паразитов, насекомых, которые норовили использовать тебя, как гнездо для высиживания. Поэтому нужно было очень оберегать себя. Но у нас не было даже таблеток для обеззараживания воды, вообще ничего из западной цивилизации мы не имели права с собой брать, ничего.

— По тактике и факту это очень похоже на диверсионную группу.

— Да, несомненно. Потому что нам нужно было зачистить территорию для высадки основных сил, зачистить во всех смыслах. Мы должны были подготовить полянку, обозначить, что нашли схрон, где было вооружение, маячки и все остальное, что нужно было для выполнения уже основной задачи. Мы только два раза столкнулись с сопротивлением, оба раза вышли из боя успешно.

То есть мы зачистили территорию успешно. Что там было и кто там был — мы все и всех зачистили. Территория была подготовлена. Прилетели "сикорские" и вывезли основную группу, а нас оставили для контроля под предлогом того, что мы были пострадавшие и за нами должны были прислать отдельную группу. Я был легко ранен, поэтому был оставлен с другим моим напарником в гамаке на уровне 22 метров на дереве. Потом вывезли и нас.

Продолжение следует...

К публикации подготовил Юрий Кондратьев