Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко

Сотрудничавший с царской разведкой Шарль Морис Талейран, которого Наполеон за его предательство публично обозвал "дерьмом в шелковых чулках", цинично признавал: "Вовремя предать — значит, предвидеть". "Правда.Ру" продолжает публиковать цикл статей о предателях нашей Родины...

Виктор Беленко. Источник фото: fakty.ua

На 30-м году своей непутевой жизни Витя Беленко грезил о полуобнаженных девах в колготках и кипах долларов, а не поэтическом "небе в алмазах". Вместо защитника Отечества в Нальчике появился на свет будущий советский перебежчик. Предательство произошло вовремя — в самый разгар холодной войны.

В жизни так случается. Нас обижают, мы обижаем — как это часто не совпадает. Нам не хочется вникать в сладостные сны падшего летчика, ставшего "асом", в переводе на английский язык. В английском существительное ass — означает малоприятное определение совсем не пилота и далеко не мужчины.

Ходили слухи, что Беленко побудили пойти на предательство некие злоумышления со стороны военных чинуш, с другой стороны — какие-то нарушения дисциплины самого авиатора. Это было не важно ни тогда, ни, тем более, теперь.

Что делает человека предателем? Что превращает апостола в Иуду? Что предопределяет наш выбор?

После ХХ съезда КПСС о развенчании "культа личности Сталина" на свет появился жуткий гомункулус, прозванный на Западе "гуляш-коммунизмом". Обитавшие в бараках гомо-советикус (позднее прозванные "совками") возмечтали о "светлом будущем", которое рисовалось в виде "хрущевок" и полного колбасы холодильника.

На смену безыскусным "комиссарам в пыльных шлемах", жизнь готовых отдать за далекую и неизвестную Гренаду, приходили циники. Не только в политике, но и в быту. Собственно говоря, большинство шло в партию не по призыву души и сердца, а по голому расчету.

Если среди первых предателей при Сталине были идейные (например, троцкисты) или боящиеся возмездия трусы (бывшие эсеры и прочие), то при эпигонах генсека появились просто-напросто выжиги и рвачи, жаждавшие "сладкой жизни" по Феллини или вопреки ему.

После побега МиГ-25П летчиков-холостяков в СССР переводили в дальние округа. Перестраховывались. В каждом втором, если не первом, видели потенциального "беленко". Сама система штамповала перебежчиков, вовсе не замечая этого.

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Довольно сравнить, кем бы был ничтожество Беленко на родине и кем бы мог стать там, где в его иудиных услугах нуждались. Ему было глубоко наплевать на отношение к нему бывших сослуживцев и семьи. Впереди маячило "светлое будущее" не в призрачном коммунизме, а во вполне обеспеченном "загнивающем капитализме".

Если оставить морализаторство, в духе песни Высоцкого "трус, предатель — всегда презираем", — Беленко и ему подобные предали не высокую идею, а просто поменяли одни обещания на другие более конкретные и материальные блага.

Слаб человек. Один решился на убийство и грабеж, другой — на предательство. Первого сгноят в остроге, второй получит (как шанс) заметочку в советской газете и плевки презираемых им "совков".

Предателей не стоит ненавидеть. Они не заслуживают столь сильных эмоций. Не всегда их земная жизнь заканчивается людским возмездием. Свой бутерброд (лучше сказать, сандвич) Беленко получил не за убийство стюардессы (как убивший Надю Курченко террорист), не за выдачу нелегальных агентов ГРУ (как некоторые предатели)...

Этот перебежчик поделился некоторыми техническими секретами, чтобы его покровители обеспечили ему безбедную старость. Где-то на задворках североамериканских штатов доживает свой век эта гнида. Десятилетиями его душонка тряслась, чтобы янки не сдали немощного старика с потрохами в Россию. Теперь ясно, что именно в таких "мальчишах-плохишах" в США нуждаются.

Чем хуже ты относишься к своей Отчизне, тем нужнее ты в рядах иуд и предателей.

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