Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Игорь Буккер

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Общество » Наследие » Советское наследие

Сегодня, 25 января, одному из самых известных деятелей отечественной культуры актеру, артисту, поэту, писателю, композитору и исполнителю Владимиру Высоцкому— исполнилось бы 80 лет, доживи он до наших дней. С его именем связано много легенд, не всегда представляющих главного героя в положительном свете, но тем он и прекрасен: не канонизированный, не глянцевый, не протокольный. И кто, кроме близких друзей, может рассказать правду? Российский золотопромышленник Вадим Иванович Туманов — "последний из могикан" поредевшего ближнего круга Высоцкого, и сам по себе человек-легенда.

Высоцкий по заказу писать не мог, если…
Владимир Высоцкий

Увы, и друзья не всегда могут расставить все точки над "i". Сколько ни спрашивал автор этих строк, людей знавших Высоцкого, был ли он верующим человеком — так и не получил однозначного ответа. Почему спросил? Потому что прочитал, что Владимир Семенович собирался венчаться и даже обвенчался. Кто-то написал, что его духовником был известный священник отец Александр Мень. Истово кладущим поклоны православным Высоцкий не был, но строки "в гости к Богу не бывает опозданий" или "купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал", написать мог только верующий человек. Можно вспомнить и другие строки из его стихов и песен. Во всяком случае, атеизма и уж тем более богоборчества в творчестве Высоцкого нет ни капли.

Воспоминания Вадима Туманова "Все потерять — и вновь начать с мечты…" развенчивают ложь про Высоцкого.

Туманов впервые пожал ему руку в вестибюле Дома кино в апреле 1973 года. Их общий знакомый режиссер Борис Урецкий пригласил всех пообедать в тамошнем ресторане. Вадим и Володя обменялись телефонами и через три дня снова встретились. Высоцкий пригласил своего нового знакомого в ресторан "Националь".

"Ни в прошлый раз, ни в этот мы не заказывали ничего спиртного, — свидетельствует Вадим Иванович. — И теперь, когда я слышу о якобы бесконечных пьянках Высоцкого, для меня это странно, потому что лично я видел его куда чаще работающим, вечно занятым, и были большие периоды, когда он вообще не пил".

Высоцкий: клевета на народного любимца

В книге Туманова содержится ответ на вопрос: а был ли поэт антисоветчиком?

"Высоцкий не мог писать по заказу, если сам не прочувствовал тему, если она не пережита им самим, тем более если уловил в ней хоть малейшую фальшь. Только поэтому он, к удивлению властей, отказался от выгодного во всех смыслах предложения — написать песни для пропагандистского фильма Романа Кармена о победе революции в Чили".

А вот еще цитата из Туманова — человека, любящего и понимающего хорошую поэзию (и, между прочим, отсидевшего за нее срок): "Почему песни не брали? Да нет у него почти ни одной песни без подтекста. У него в каждой строчке столько философии!"

Отношения с властью у поэта не складывались не по политическим мотивам, а по человеческим — с бюрократами и чинушами, а не с советским режимом, из-за "инакости" артиста: "Я скачу, но я скачу иначе".

Вадим Туманов пишет:

"Обласканный людьми, без преувеличения — народом, Высоцкий чувствовал себя задетым официальным начальственным высокомерием и молча переживал подчеркнутое неприятие его личности и всего, что он делал, — государством. А чиновников раздражала его неуправляемость. Один из них, тогдашний министр культуры СССР П.Н. Демичев, однажды спросил с деланной обидой:

— Вы не привезли мне из Парижа пластинки?

— Зачем они вам? — ответил Высоцкий. — В вашей власти выпустить их в России!

Тогда министр подошел к сейфу, вынул французские пластинки с песнями Высоцкого и усмехнулся:

— А мне их уже привезли!"

Однако аполитичным назвать Высоцкого можно только сдуру. Туманов вспоминает:

"Как-то под Новый год Володя вернулся из Парижа в подавленном состоянии, в каком редко бывал. Там по телевизору в репортаже из Афганистана показали два обгоревших трупа, жениха и невесту, попавших под ракетный удар советского боевого вертолета. В состоянии крайнего возбуждения Высоцкий рвался тут же, ночью, идти к Андрею Дмитриевичу Сахарову, выложить ему и иностранным журналистам все, что накипело. Сказать властям: вы не люди, я против вас!

Этот его шаг означал бы полный разрыв с властями и его неминуемые последствия — арест, высылку или, в лучшем случае, неизбежную эмиграцию. Такие перспективы для Володи пугали меня, и я, как мог, удерживал его. "Если ты не хочешь, я один пойду!" — кричал Володя. Я старался убедить: "Твоих песен ждут сотни тысяч людей. Их переписывают, многие живут ими. Ты сам не понимаешь, что сегодня значишь для России. Ты делаешь не меньше, чем Сахаров и Солженицын!"

Обратите внимание на разницу отношения к политике властей у людей, любящих Россию, каковыми являются Высоцкий и Туманов, и у тех, кто ненавидит свою страну и народ. Поэта возмутил антигуманизм, бессмысленное убийство невинных людей. Он находился в оппозиции не к власти вообще, а к власти, которая неразумно используется: "Вот только жаль распятого Христа".

В своем творчестве поэт и певец никогда не призывал к революционному насилию, а экстремизм в беседах с друзьями осуждал. Вот любопытное признание Высоцкого Туманову, сделанное им после очередной поездки во Францию, где его попросили спеть перед толпой леворадикальных "гошистов":

"Пригласили меня спеть на их митинге. Увидел их лица, услышал сумасбродные речи, прочитал лозунги — ужаснулся. Наркотизированная толпа, жаждущая насилия и разрушения. Социальная бравада даже в одежде…"

Рассказанному о Высоцком читатель может и не верить. Но воспоминания Туманова лишний раз подтверждают его песни и стихи. Дополняют, а не противоречат.

Читайте самое интересное в рубрике "Общество"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Никита Высоцкий: "Не учите меня любить отца"
Темы СССР театр музыка поэзия
Актуальная аналитика
Культура
Огонь и крылья: 10 мудрых цитат Людмилы Сенчиной
Культура
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Южная Америка
Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию
Читательский топ
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Сейчас читают
Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение
Авторские статьи
Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию
Южная Америка
Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию Видео 
С ног на голову: россияне не должны платить за лекарства
Здоровье
С ног на голову: россияне не должны платить за лекарства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США

По данным источников в Сирии, два военных советника из Соединенных Штатов погибли в Африне.

Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Мир
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине

Руководство ПАСЕ обнародовало резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвало Россию прекратить поддержку Донецка и Луганска. 

Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Мир
В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США

Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США
В Иране предложили союз с Россией для противодействия США
Мир
В Иране предложили союз с Россией для противодействия США
Мир
Срочное предупреждение в США: Аляску может смыть цунами
Мир
Названа причина массового недопуска спортсменов из России на Олимпиаду
Любовь Степушова Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию Любовь Степушова Александр Артамонов Богатство под ногами: как добыть алмазы из дорог и стен Александр Артамонов Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев
Комментарии
Страхи Киева: Россия предложит забрать из Крыма татар и украинцев
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Порошенко потребовал от журналистки снять вышиванку
Ученые рассказали о последствиях затопления МКС
США признали, что им нечем ответить на российский "Статус-6"
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Страхи Киева: Россия предложит забрать из Крыма татар и украинцев
В Москве рассказали, когда и как ответят на новые санкции США
Страхи Киева: Россия предложит забрать из Крыма татар и украинцев
Бунт "Пионера": запретная "Смерть Сталина" вышла в прокат
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Порошенко потребовал от журналистки снять вышиванку
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Американская ракета Falcon Heavy все еще пытается взлететь
Американская ракета Falcon Heavy все еще пытается взлететь
Стратегическое оружие Средневековья - катана и клеймор
Стратегическое оружие Средневековья - катана и клеймор
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
6 видов неврозов
6 видов неврозов
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Победи боль в спине!
Победи боль в спине!
Укрепляем ноги с программой "200 приседаний"
Укрепляем ноги с программой "200 приседаний"
БУЧ - диета для похудения с высокой эффективностью
БУЧ - диета для похудения с высокой эффективностью
Полезный завтрак: фриттата с гречкой
Полезный завтрак: фриттата с гречкой
Как правильно дышать во время занятий спортом?
Как правильно дышать во время занятий спортом?
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как смертельный туман воцарился в Лондоне?
Как смертельный туман воцарился в Лондоне?
С чего начиналась страховка имени Ллойда?
С чего начиналась страховка имени Ллойда?
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался