Оружие Победы: пистолет-пулемет Судаева

"ППС конкурсные испытания выдержал, других равноценных конкурентов не имеет. По техническим и боевым качествам значительно превосходит образец ППШ-41. Необходимо ППС срочно поставить на серийное производство для отработки технологического процесса", — это отрывок из отчета о проведении полигонных испытаний новых образцов вооружения для Красной армии летом 1942 года.

Такую характеристику получил новый пистолет-пулемет ППС-43, разработанный одним из талантливых советских оружейников-конструкторов Алексеем Ивановичем Судаевым. 23 августа исполняется 106 лет со дня его рождения.

Алексей Иванович родился в деревне Алатырь Симбирской губернии. После окончания в 1929 году профтехшколы устроился на работу в "Союзтрансстрой" на должность техника участка. Учился в железнодорожном техникуме. Молодой конструктор начал изобретать и проявлять большой интерес к оружию. После службы в армии, где он успел создать и запатентовать некоторые узлы и агрегаты, Алексей Иванович из Горьковского индустриального института поступил в школу оружейников при артиллерийской Академии имени Ф. Э. Дзержинского. Там он создал и защитил проект 7,62 мм ручного пулемета.

Великую Отечественную войну Алексей Иванович встретил в звании военинженера. В 1942 году представил свой пистолет-пулемет на конкурс по замене ППШ-41. Пистолет-пулемет выдержал испытания, но комиссия предложила конструктору доработать ряд узлов и упростить технологию производства оружия. После исправления недочетов, летом 1942 года, комиссия ГРАУ рекомендовала немедленно принять на вооружение ППС как лучший образец данного класса оружия и наладить его серийное производство.

ППС-43 получил самое широкое применение на фронте в десантных и танковых войсках. Он стал незаменимым оружием разведчиков, лыжников, партизан. Небольшие размеры ППС делали его очень удобным и маневренным при ведении боя в траншеях, в густом лесу, в зданиях.

Это оружие было значительно легче пистолетов-пулеметов Дегтярева и Шпагина. ППС отличала высокая технологичность изготовления с широким применением методов штамповки и сварки. Оружие было очень экономично в производстве. Так, если на изготовление одного ППШ расходовалось 14 килограммов металла и 7,3 станко-часа, то для ППС-43 требовалось 6,2 килограмма металла и 2,7 станко-часа. Всего за годы производства с 1942-го по 1945 год было изготовлено свыше 800 тысяч единиц этого пистолета-пулемета.

После окончания Великой Отечественной войны, в начале 1950-х годов, ППС-43 был снят с вооружения Советской армии и постепенно заменен автоматом Калашникова.

В основной экспозиции Музея Победы представлены уникальные образцы стрелкового вооружения стран — участниц Великой Отечественной и Второй мировой войн. Среди них экспонируется восемь пистолетов-пулеметов ППС-43 конструкции Алексея Судаева, а в фотозоне "Военный фотоальбом" любой посетитель может сделать на память фотографию "военной поры" в униформе с оружием, в том числе с ППС-43.

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