Трагедии в воздухе: как все начиналось

Сорок пять лет назад мир познакомился с новой разновидностью терроризма: захватом заложников на борту самолета. В первой половине 1970-х этот феномен был обкатан на гражданах двух государств — СССР и Израиля. На самом деле — на двух богоизбранных народах.

В первых числах сентября 1972 года во время Олимпийских игр в Мюнхене боевиками палестинской организации "Черный сентябрь" было убито 11 спортсменов израильской олимпийской сборной (четыре тренера, пятеро участников соревнований и двое арбитров), а также один западногерманский полицейский.

23 апреля 1973 года 47-летний психически больной мужчина, угрожая несколькими килограммами взрывчатки, предпринял попытку угона самолета, на борту которого находился 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Советская пресса скупо освещала трагедию олимпийцев, но все-таки писала про инцидент со спортсменами в рубрике "Их нравы". Про сидевшего в самолете Ту-104Б, следовавшего рейсом 2420 Ленинград-Москва психопата промолчали.

Не в нравах строивших коммунизм советских людей было бежать за кордон — бежали лишь откровенные враги или психи. Дефективный Иван Бидюк явно относился к числу ненормальных вовсе не по политическим, религиозным или иным причинам. Весной у некоторых граждан элементарно сносит "крышу", или, попросту говоря, начинаются проблемы с психикой.

В тот день погибших оказалось всего двое: неудачник-террорист и героически погибший бортмеханик Викентий Грязнов, ценою своей жизни предотвративший гибель остальных членов экипажа и пассажиров.

Звание Героя Советского Союза было присвоено командиру корабля Вячеславу Янченко и посмертно бортмеханику Викентию Грязнову. Орденом Красного Знамени наградили второго пилота Владимира Кривулина и штурмана Николая Широкова, орденом Красной Звезды — бортпроводниц Лидию Ерёмину и Марину Хохреву.

Всему летному экипажу приходилось действовать на свой страх и риск. Инструкций не было — как не было до того и прецедентов. Оружие и взрывчатка в позднем Советском Союзе — из области фантастики или кино. Достать их можно было только с большим риском для жизни или финансовыми затратами, на что большинство нормальных людей пойти не могли. А главное — для чего оружие нужно?

В Стране Советов, где героями почитали террористов-борцов с "царским режимом", про вообще любые происшествия предпочитали говорить в узком профессиональном кругу. Так, авиаторы узнавали про крушения и неполадки лишь в своей сфере, железнодорожники — у себя на путях, а все прочие граждане — из зарубежных "голосов".

Несмотря на смешки некоторой части нынешней публики, получающей инфу в режиме онлайн в Сети, в сокрытии до поры до времени информации есть свой резон. Например, после этого инцидента в недрах чиновничьей системы родилась инструкция о безропотном выполнении любых требований террористов. Если бы об этом широко стало известно в те времена, каким бы мог быть ответ международного терроризма?

Первый в СССР успешный захват и угон пассажирского самолета был осуществлен почти тремя годами ранее — 15 октября 1970 года. И тогда у нас не промолчали. Больше того. На всю страну прозвучало имя Нади Курченко, 19-летней комсомолки-стюардессы, погибшей от рук бандитов.

Красивая девушка не успела стать женой и матерью, потому что пуля сволочи прервала ее жизнь. А негодяи какое-то время продолжали портить воздух на нашей планете. Утешение находим в том, что родители Нади воспитали личность, а сын ее убийцы прибил своего папашу-уголовника. Закономерный конец для старшего Бразинскаса, умевшего до того, как он замочил свои руки в крови, воровать и спекулировать.

Попытаемся сдержать эмоции. Вот голые факты. На пресс-конференции 21 марта 1978 года официальный представитель госдепартамента США заявил, что "озабоченность США международным терроризмом не распространяется на случай с Бразинскасами".

Послание Запада, их месседж, читается примерно так: "Воры и убийцы, если вас преследуют в России, бегите к нам! Вас никто не выдаст для суда, потому что вы — герои без страха и упрека, коих преследует Империя зла".

Ничего не изменили даже события 11 сентября в самих США, отчего так много версий, что их власти сами устроили эти теракты. Видимо, какое-то всемирное правительство, а может и сам Отец ЛЖИ приуготовил расправу над русскими, потренировавшись сначала на холокосте.

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