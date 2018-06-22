Буба продолжает проводы любви

В медиа прокатилась волна, поднятая заслуженным Мимино Советского Союза Вахтангом Кикабидзе. Артист в который раз высказал свое личное мнение о Союзе ССР и, по традиции, пнул Россию. Как бы ни оценивать его суждения, они — его, он так думает и имеет на это полное право.

За что же не любить Россию, которая первой признала независимость Грузии? Да все за то же. За попытку его любимца Михаила Саакашвили извести осетин в 2008 году. Но вот беда, там были русские солдаты, которые, в соответствии с мандатом ООН, обеспечивали разделение противоборствующих сторон затянувшегося вооруженного конфликта.

Думали, что Россия не рыпнется, не применит силу, однако все вышло с точностью до наоборот. Армия Саакашвили получила по зубам, а храбрый Мишико задал новый модный тренд в использовании галстуков.

Нелюбовь Кикабидзе к СССР, видимо, оправдала в его глазах и события со взорванным памятником погибшим грузинам, солдатам Великой Отечественной. Вот не нашли более подходящего места для строительства нового здания парламента в Кутаиси. Эта дикость ударила обухом по всем мыслимым и немыслимым традициям Кавказа. Никогда и ни при каких обстоятельствах никто не смел и пальцем тронуть память погибших солдат.

Я не сторонник идеализации кого-либо или чего-либо. Идеал — по определению, выдумка, фантазия. Ни один человек, ни одно государство никогда не было и никогда не будет идеальным. Неслучайно и сказочники всегда заканчивали свои произведения счастливой свадьбой и никогда не рассказывали, как потом все случилось у принца и принцессы.

Все было — и плохое, и хорошее. Но Советский Союз был Родиной миллионов людей. Было много перекосов и несправедливости, как и в других государствах мира. Разумеется, больнее люди чувствуют то, что происходит с ними, а не на Пятой авеню.

Известный российский исполнитель Юрий Лоза, пик яркого творчества которого пришелся на последние годы советской власти и начала анархии 90-х, поддержал мнение Кикабидзе, вспомнив битвы в магазинах за сосиски.

Я тоже застал эпоху колбасных электричек, глаголы "дают", "достать" и "выбросили". В мою детскую память навсегда врезались хоккейные приемы в очередях, включая и героические стояния за туалетной бумагой у магазина "Культтовары".

Закрытые распределители и система так называемых заказов к праздникам и другие выдумки советского чиновничества радости не добавляли. Но если что-то действительно анализировать, то делать это стоило бы не только на основе личных ощущений, тем более рассуждая о целом государстве.

Сам же Кикабидзе вспоминает тепло отношений между людьми в то время. Не бывает так, чтобы люди были хорошими, а государство исчадьем ада. Всегда есть полутона, а не только черное и белое.

Глобальные выводы про "все плохо" или "все хорошо" — весьма сомнительны в плане приближения к объективности. Говоря о возможных нереализованных возможностях в период молодости, артистам все-таки стоило бы обратить внимание, что даже после фестиваля независимости мировыми звездами они так и не стали. Милы оказались только дома.

Тема ненависти к советскому гербу стоит отдельной темой. Ее, к слову, поддержал и развил артист Олег Басилашвили. По словам петербуржского мастера сцены, он тоже, как и его коллега из Грузии, испытывал личную неприязнь к этому атрибуту советского государства. Ему, по его словам, не нравятся серп и молот на фоне земного шара — они символизируют коммунизацию планеты.

Да, может, и такой смысл был вложен авторами герба СССР. А с другой стороны, молот, начиная со Средних веков, является наиболее популярным символом различных видов ремесел. В русской геральдике серп встречался в гербах многих городов задолго до 1917 года и символизировал крестьянский труд. Что тут ненавидеть?

Видимо, тот самый честный труд, когда копеечка доставалась не за красивые глаза. Все-таки мастера слова и образа, по идее, должны обращать внимание на символы и их значения, прежде чем будоражить аудиторию своими заявлениями. Если дядя Вася на кухне выскажется, его услышат только домочадцы. Если известный на территории бывшего Советского Союза артист — миллионы.

Как же относиться "простым крестьянам", таким, к примеру, как я, к моде среди артистов выступать экспертами по историческим и общественно-политическим вопросам? На мой взгляд, с пониманием их ностальгии по молодости и прежнему уровню достижений в профессии.

Замечу, что и аудитории не запрещено реагировать на их слова доступными ей формами. Главное — помнить, что парадигма ненависти не продуктивна. На мой взгляд, стоит помнить их былые роли, песни и успех. Любить их в творчестве, художественный уровень которого позднее им так и не удалось даже повторить.

Пусть говорят, что думают. Это, по крайней мере, честнее, чем конъюнктурно лицемерить. Вот, к примеру, Элтон Джон — гомосексуалист, но ведь любим мы его не за это.