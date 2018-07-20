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Автор Василий Амирджанов

Сталинград стал заложником противоречий

Общество » Наследие » Советское наследие

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Наверное, самая кровопролитная за всю историю человечества. Сражения охватили территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии.

Неслучайно Сталинградскую битву назвали Каннами ХХ века, поминая успех карфагенского полководца Ганнибала, одержавшего блистательную победу над римлянами, который разгромил легионы, взяв их в кольцо.

В 2014 году во время торжеств, посвященных высадке союзных войск в Нормандии, на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны во французском Довиле президент России Владимир Путин назвал цену победы в Сталинградской битве. Только под Сталинградом пали один миллион четыреста тысяч немцев, а с нашей стороны — миллион триста тысяч. Это население небольшой страны.

Ветераны Великой Отечественной часто обращаются к властям с просьбой вернуть имя городу на Волге, за который они сражались, — Сталинград. Обсуждение этой темы длится уже продолжительное время. Мнения разнятся от полного неприятия до возмущения, отчего это еще не сделано. Части жителей все равно. Часть — за. Но большинство опасается, что будут проблемы с документами. Солидарного мнения нет.

Историческое наследие оставило России гигантскую палитру противоречий. К фигуре Сталина в нашей стране отношение неоднозначное и уводит в оценочных суждениях в две полярные крайности. Есть личность и есть Сталинградская битва, которая изменила весь ход Великой Отечественной войны и всей Второй мировой. Ее исход сформировал контуры современного мира.

Никто никогда не спишет жертвы политических репрессий. Эта боль навсегда вписана в историю. Но и Сталинградская битва никогда не станет называться "Волгоградской". До скончания веков будет блокада Ленинграда, а не Санкт-Петербурга, как бы кто ни относился к историческим личностям, имя которых носили города-герои.

В Париже есть станция "Сталинград". Есть и одноименные улицы в европейских городах. В сознании людей закреплено это слово. Достаточно вспомнить истории русских туристов за границей, когда в случавшихся перепалках с немецкими отдыхающими, конфликт решался с произнесением слова "Сталинград".

Все понимают без перевода, что это означает. Представляется не образ Отца народов, а именно город, битва. Это слово стало генетическим кодом для многих поколений, олицетворением страшных последствий войны, унесших миллионы, и, безусловно, бессмертного подвига советского солдата.

Франклин Рузвельт, президент США, отмечал в своем послании, что восхищен доблестными защитниками Сталинграда, "храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей".

Король Великобритании Георг VI передал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках была сделана надпись: "Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа". Не Волгограду, переименованному в 1961 году, а именно Сталинграду.

В одной из дискуссий мой собеседник высказал мысль, что иноземцев не трогает имя Сталина в названиях улиц и станций метро. Их в ГУЛАГ не определяли в его эпоху и не расстреливали на полигонах. Прав. Но ведь и президент США, и король Великобритании говорят не о главе государства того времени. Они говорят о людях, солдатах, о городе, о той самой точке на карте, которой суждено было быть вписанной в мировую историю.

Можно до хрипоты дискутировать о личности Сталина, о том времени, когда сегодня маршал, а завтра на лесосеке в лучшем случае. Лидеры западного мира были ничем не лучше. Этнических японцев, американских граждан, с начала войны между США и Японией безо всяких разговоров о правах человека определили в концентрационные лагеря, чтобы вдруг чего не учудили. Да и сами подобные лагеря придумали не в Костроме.

Жители Архангельской области сполна хлебнули американского и британского гуманизма во время интервенции в первые годы Гражданской войны. Те же лагеря, та же колючая проволока, только иноземные. Потому говорить об исключительном гуманизме европейцев в то время тоже не приходится.

Вся история человечества привязана к географическим названиям. Меняется название — сознание стирает момент привязки события к точке на карте мира. На старых картах Иберия — современная Грузия. Но ведь и Испания — Иберия. Находится на Иберийском полуострове, который в наших учебниках зовется Пиренейским.

Албания — ранее юг Дагестана. На современных картах совсем иное расположение этого государства. Да взять хотя бы Керченский пролив, которые веками был Босфором. Перенеси название, и история перейдет вместе с новым географическим наименованием в новую плоскость восприятия, а то и вовсе сотрется.

Вполне вероятно, если пропустить еще несколько поколений и ослабить влияние и значение важных географических точек, то подвиг Сталинграда имеет шанс превратиться в нечто абстрактное. Иностранцам, которым тоже бы неплохо помнить о том, кому Европа обязана избавлением от нацизма, не стоило бы терять на карте то самое место, откуда немецкая армия стала откатываться к Берлину.

Замечу, что я не являюсь поклонником Иосифа Сталина. На мой взгляд, советские солдаты, которые остались в сталинградской земле, не виноваты, что именно в этом городе приняли свой последний бой. В бессмертие они шагнули именно в Сталинграде. И вот как быть?

Никакие резкие и неосмысленные действия пользы не принесут, но подумать стоит. Думать всегда полезно. В любом случае, какие-либо решения в этом контексте могут исходить только от жителей Волгограда.

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Темы Волгоград Сталинград история России возвращение названий Сталинградская битва
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