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Автор Игорь Буккер

Предшественники Скрипаля. Продолжаем разговор...

Общество » Наследие » Советское наследие

В нашей предыдущей заметке мы вспоминали о самом громком послевоенном шпионском скандале в СССР. Получивший по заслугам предатель Пеньковский не успел сбежать за границу: его заставили сначала заработать на право "жить в свободном обществе". Однако чертям не пришлось разводить огонь под его задницей, которую успели поджарить еще на этом свете.

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Сергей Скрипаль; Георгий Агабеков (настоящая фамилия — Арутюнов)

Перед вами развернутый свиток бежавших от справедливого возмездия советской Фемиды, но которых настиг рок беспощадных чекистов. Именно эти истории взлохматили Бориса Джонсона, когда он исторгал из своего рта душещипательную версию про "Новичка".

Нынешний министр иностранных дел Соединенного Королевства козыряет двумя картами: якобы он не желает зла россиянам, поскольку сам русский, а также псевдознанием русской классической литературы, когда неверно истолковывает известный роман Достоевского.

Для сведения мало смыслящих в русской и советской истории питекантропов стоит отметить, что "преемственность" государства еще не является его буквальным продолжением.

После Октябрьского переворота в царской империи отменили офицерские погоны и развязали гонения на Православную церковь. Бывший семинарист и участник эксов Сталин в свое время возродил и церковное благочестие, и воинскую славу. Хотя остались привычки экс-боевика и профессионального революционера — насмерть бить своих врагов и гнид-предателей.

Ставить в вину бывшему сотруднику КГБ СССР Владимиру Путину желание "подражать" своим прежним начальникам — все равно, что (упаси Бог!) обвинять ныне не правящую королеву Елизавету в потворстве морским пиратам и буканьерам. Какая тут связь, кроме высосанной из ноздри Бориса Джонсона?!

Происходившее в истории ранее не является поводом обвинять ее в настоящем и будущем. Факт, что Елизавета-Девственница покровительствовала морским разбойникам, а советские спецслужбы уничтожали негодяев — еще не повод рассуждать о сегодняшнем положении дел.

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Отметим, что советские разведчики убивали действительно предателей, в то время как находящиеся под эгидой британской королевы корсары нападали на ни в чем не повинных людей. Помимо советской внешней разведки, кражей заведомых негодяев занимался израильский Моссад (вспомните процесс над выкраденным из Аргентины нацистским преступником Эйхманом).

Во всяком случае, истории в лице ее музы Клио не известен ни один случай, чтобы Россия (царская или советская) сознательно провоцировала casus belli — повод к войне. Как это устроили нацисты, нуждавшиеся в формальном поводе для нападения на Польшу и с этой целью устроившие провокацию в городе Гляйвиц, что послужило искрой для развязывания Второй мировой войны.

Европейцы и американцы поступают подло постоянно. Достаточно вспомнить пресловутую пробирку с химикатами, коей потрясали государственные чиновники США, чтобы убить "диктатора" Саддама Хусейна. Потом наступила очередь притянутых за уши инцидентов с якобы химическими атаками с целью убрать неугодного Западу президента Сирии Башара Асада.

Итак, вернемся к нашему списку перебежчиков... Начнем с самого первого в нем.

Первым заметным советским перебежчиком на Запад был Георгий Агабеков (настоящая фамилия — Арутюнов). Под личиной торговца, выросший в Ташкенте и знавший местные наречия, чекист Агабеков выведал место, где укрывался организатор антисоветского восстания в Туркестане Энвер-паша. Зловредного турка уничтожили советские конники.

В октябре 1929 года Агабеков сменил левого эсера Якова Блюмкина (террориста, убившего германского посла Мирбаха, позже расстрелянного за связь со Львом Троцким) в качестве резидента советской нелегальной разведки в Константинополе. Спустя несколько месяцев Агабеков сбежал во Францию, где опубликовал на английском языке книжонку "ОГПУ: тайный террор" (OGPU: The Russian Secret Terror).

В отличие от разоблачений WikiLeaks ("Викиликс") и прочих сообщений о получении Вашингтоном секретной информации о своих союзниках, европейцы промолчали, словно набрав в рот воды. Публикация Агабекова привела к арестам сотен советских агентов в Иране и других странах Ближнего Востока, а также к резкому обострению отношений СССР с шахом Ирана Резой Пехлеви.

Перебежчик изолгался, объясняя прессе, что решился на побег из-за несогласия с методами работы советских спецслужб. В действительности пылкий армянин втюрился в англичанку, у которой брал уроки английского. В августе 1937-го его ликвидировали ребята из аппарата Павла Судоплатова. Кто может убрать армянина? Правильно, только турок. Вот такому и поручили это грязное дело. По одним сведениям, тело зарезанного предателя утопили в реке. Другой советский перебежчик написал, что труп его коллеги обнаружили в Испании, недалеко от французской границы.

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