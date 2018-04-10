Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Игорь Буккер

Перед Скрипалем: судьба предателей Родины

Общество » Наследие » Советское наследие

Если чуть изменить старинное римское изречение "Сенаторы — добрые люди, сенат — злая бестия" (Senatores boni viri, senatus mala bestia), то получится, что каждый по себе предатель и шпион иностранной разведки — сволочь, иуда и гнида, но иногда перебежчики способны сделать доброе дело. В частности, вывести на чистую воду своих высокопоставленных покровителей.

Перед Скрипалем: судьба предателей Родины. 385649.jpeg
Сергей Скрипаль (слева); Олег Пеньковский (справа)

Так называемое "дело Скрипалей" еще далеко от завершения и простым смертным неизвестно, кем, собственно говоря, является бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль — предателем или двойным агентом, жертвой хитроумной игры спецслужб или разменной картой в большой политике.

Историки разведки признают, что до самой кончины Сталина в СССР не было шпионской сети западных разведслужб. В какой-то момент аналитиков ЦРУ осенило, что бессмысленно засылать к нам агентов на парашютах и пытаться завербовать советских граждан, имеющих доступ к государственным секретам. Это нашло отражение в примитивных фильмах-агитках той поры и песне-пародии Володи Высоцкого ("Жил в гостинице "Советской" несоветский человек").

Другое дело — перебежчики. Эти господа-паны гадили и до предательства Христа. Со времен Андрея Курбского до Андрея Власова — сиречь от Иоанна Грозного до генералиссимуса Сталина. Предатели — это не сказочные "мальчиши-плохиши" (эти никакими тайнами не обладают), а часть политической и государственной элиты. Как правило, люди, близкие к верхам. Представители истеблишмента. Пятая колонна из гнилых членов правящей власти.

Самое ценное достояние западных разведок эпохи холодной войны полковник ГРУ Олег Пеньковский не проработал на своих боссов из ЦРУ и МИ-6 и двух лет. Этот срок мог бы оказаться вполовину короче. В августе 1961 года от агента из военного министерства Франции, завербованного сотрудником парижской резидентуры ГРУ Вадимом Георгиевичем Ильиным, поступила информация, что в Советском Союзе есть предатель по фамилии Пеньковский. Однако парижский резидент ГРУ Николай Иванович Чередеев наложил вето на упоминание его фамилии. Ильин продолжал настаивать, но его отозвали в Москву, а затем заставили уволиться из органов. Военный разведчик оказался за письменным столом в "Воентехиздате".

Фото по теме

Перебежчиком Пеньковскому не суждено было стать. Ребята из 7-го управления КГБ 30 декабря 1961 года засекли контакт "в одно касание" между сотрудницей английского посольства и штатной дамой МИ-6 Джанет Чисхолм и неизвестным русским в Москве на Цветном бульваре. Слежка за этой не-леди вывела нашу контрразведку на Олега Пеньковского. Наводка на чету Чисхолм была получена еще в середине 1950-х от Джорджа Блейка, работавшего вместе с этой парочкой в западноберлинской резидентуре МИ-6.

В Рунет делаются вбросы: мол, Пеньковский был не тем, кем его представили, а "пал жертвой" междусобойчика ГРУ и КГБ. Заглянуть в архивы разведок дано далеко не каждому, зато всем доступны материалы, написанные знающими людьми. Из воспоминаний и публикаций "однокашников" предателя предстает по-человечески неприятный тип.

Олег Пеньковский не только охотно лебезил перед вышестоящим начальством, на комсомольско-партийных собраниях постоянно восхвалял руководителей академии, но и злобно критиковал тех, кто не был любимчиком руководства.

До поры до времени Пеньковского спасали связи: он был женат на дочери начальника Политуправления Московского военного округа генерал-лейтенанта Гапановича и ему покровительствовали другие высокие чины, никак не связанные с ним родственными узами. Среди них — маршал ракетных войск и артиллерии СССР Сергей Варенцов.

До разоблачения изменника Родины случился бытовой казус — изобличение прелюбодея. Олег Владимирович закрутил роман с некой певичкой. Свою жену он предупредил, что уезжает в командировку. Взяв отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам, любвеобильный дядя отправился с любовницей в Крым.

Жена позвонила мужу на работу, чтобы узнать новости от своего благоверного, и выяснила, что тот и не думал уезжать, как сказал, в Польшу. Зародившиеся сомнения в верности мужа кое-как сумели подавить его друзья-приятели, сумевшие убедить одураченную женушку, что поездка на черноморское побережье была вызвана необходимостью сопровождать не дрыгалку из Мосэстрады, а якобы нужного человечка, который поспешествует будущей карьере военного разведчика.

У скептически настроенных нам не-товарищей возникают порой сомнения в "предательстве" Пеньковского, и они поговаривают о "двойном агенте". Они ссылаются на тогдашнего шефа Второго главного управления КГБ, управления контрразведки, генерала Грибанова и начальника Третьего главного управления комитета, управления военной контрразведки, генерала Ивашутина, получивших первые данные о возможных связях Пеньковского с западными спецслужбами.

Помимо фотографий встреч Пеньковского в Москве с иностранцами, никакой уличающей информации против полковника ГРУ не возникало. Боязнь ошибками навлечь на себя гнев крутых государственных чиновников, покровительствовавших Пеньковскому, не позволяла им давать ход своим сомнениям.

В Государственном комитете СССР по науке и технике, куда полковника направили работать по заданию Главного разведывательного управления, ему было поручено отвечать за вопросы экономического и научно-технического сотрудничества с западными странами. На языке ГРУ это означало, что на этом посту полковник Пеньковский отвечал за результаты военно-промышленного шпионажа.

О людях, которые добились каких-то успехов, принято говорить, что они оказались в нужное время в нужном месте. На Пеньковского сработала еще и "третья" составляющая. Новая стратегия ЦРУ предусматривала вербовку лиц, уже имеющих доступ к конфиденциальной информации: дипломатов, военных чинов и особенно офицеров разведки, находящихся на службе за границей. Доходило до телефонных звонков сотрудникам советских посольств с целью их вербовки.

Живучей оказалась порода тех, кто шел к ним по собственному желанию...

Продолжение следует... Читайте скоро о других скрипалях.

Читайте также:

Вербовка агентуры: секреты английской разведки

"Междусобойчики" западных спецслужб: друзей здесь нет

Шпионский провал или спецоперация СВР

Самые известные предатели в русской истории

Что оторвал Джон Кеннеди Никите Хрущеву?


Тайны военной контрразведки
Темы КГБ СССР шпионаж разведка
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Перед Скрипалем: судьба предателей Родины
Правила игры
В потерях Дерипаски трагедии нет, но...
Криптобиржи
Прогноз цены Ripple: ещё чуть-чуть и $1
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Сейчас читают
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава
Евросоюз
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава Видео 
Новейшее оружие России: разрушение мифов
Силовые структуры
Новейшее оружие России: разрушение мифов Видео 
Прогноз цены Ripple: ещё чуть-чуть и $1
Криптобиржи
Прогноз цены Ripple: ещё чуть-чуть и $1
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод
Общество
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод Видео 
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Политика
80 млн долларов на "войну": как раскручивают "майдан" в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Наука и техника
США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет
Ближний Восток
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Игорь Буккер Перед Скрипалем: судьба предателей Родины Игорь Буккер Айдын Мехтиев Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев
Комментарии
"Томагавки" готовы, "Калибры" - тоже. Что дальше?
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
На грани войны: чем ответит Москва на ультиматум Лондона
На грани войны: чем ответит Москва на ультиматум Лондона
Загогулина удачи: почему Аман оказался круче Минтимера
Украинский чиновник пообещал развал и исчезновение России
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
В шведской школе запретили контрольные из-за стресса учеников
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Кудрин рассказал, какими санкциями лучше не отвечать
Эксперты оценили последствия удара по госдолгу России
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
"Это Путин виноват": нищие украинцы массово воруют в России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался