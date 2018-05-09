Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие Гороскоп
Автор Василий Амирджанов

Историческая амнезия рождает чудовищ

Общество » Наследие » Советское наследие

Каждый год, в мае, люди, не утратившие разум, совесть и человечность, отмечают день Победы. Наверное, нет в России человека, которого бы не пронимала ноющей болью "Вставай, страна огромная!".

В советское время мало кто предполагал, что придется кому-нибудь объяснять значение Победы над нацистами в 1945 году. Рядом было много живых участников Великой Отечественной. Ветераны приходили в школы, рассказывали о своем участии в войне. Их воспоминания вместе с другими солдатскими историями складывались в общую летопись бессмертного подвига советского народа.

Советские солдаты показали на личном примере, что такое смертью смерть попирать.

Я хорошо помню учебники по истории СССР, в которых явно не хватало законченности картины Великой Отечественной. В наше время многие архивные данные открыты, информации стало много больше, чем в период развитого социализма.

Кто-то всерьез полагает, что любой честный рассказ о той Великой войне каким-то образом очерняет или умаляет подвиг советского народа. Напротив, чем больше знаний о том тяжелейшем периоде истории страны, тем ярче и полнее можно представить условия, при которых советские солдаты сломали хребет Третьему рейху.

Для некоторых людей все еще не очевидно, что на Советский Союз напала не только Германия, а практически весь "Евросоюз", силой объединенный нацистским фюрером. Вся европейская промышленность работала в то время на нацистскую Германию.

Сейчас же благодаря немецким грантам некоторые наши школьники несут околесицу в здании бывшего Рейхстага, на стенах которого в 1945-м в назидание страдающим исторической амнезией расписались красноармейцы.

В учебных пособиях не особо акцентировали внимание на участии подразделений финнов, румын, французов, венгров, итальянцев и других стран Европы, чтобы не нарушать идиллию строительства послевоенного мира.

Политическая целесообразность оставила на виду только славные подвиги летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман". Да, это важно и их отвага не подвергается ревизии, но тысячи французов в форме SS и группа летчиков-антифашистов как-то несоизмеримы.

Французские легионеры из дивизии SS "Шарлемань" в 1945 году обороняли Рейхстаг. Дивизия была укомплектована в большей ее части добровольцами. Солдаты страны, которая к концу Второй мировой была приобщена к победителям, закусывали круассанами под осажденной Москвой. Правда есть такая у французов традиция — огребать на Бородинском поле.

Фото по теме

Далеко не всё рассказывали и о наших доморощенных коллаборационистах. В просторечье — предателях. Вроде как могла пострадать советская парадигма "Дружбы народов". От правды никакая дружба не портится, если она настоящая, а вот ложь или деликатное умалчивание рождает новых чудовищ.

Только в новейшей истории озвучили, что именно бандеровцы зверствовали на территории Польши и Белоруссии. Хатынь - их рук дело, а не немцев, как писали в советских учебниках. Может быть, и от этой полуправды сейчас бандеровщина цветет пышным цветом на Украине, возвращая на повторный виток историческую спираль.

Наследники идей нацистских недобитков открыто празднуют годовщину создания дивизии SS "Галичина". Гордо ходят маршами и прибалтийские легионеры, поощряемые на государственном уровне. Одурманенная вирусом толерантности Европа вроде как этого и не замечает. Конъюнктура такая — всё в пику России. Нынче такая норма приличий.

Не говорили и об офицерах царской армии, которые сражались с нацистами в странах своей вынужденной эмиграции. Не говорили о русском генерале Деникине, который категорически отверг предложение гитлеровцев о сотрудничестве. А ведь он воевал с большевиками. Имел все основания ненавидеть Советскую власть, но расставил приоритеты иначе. Родина-то одна.

Не особо распространялись о многотысячных подразделениях власовцев и том же белом атамане Краснове, которому в наше время в станице Еланской Шолоховского района Ростовской области установили памятник. Авторы идеи оправдывают это увековечивание атамана его самозабвенным участием в борьбе с большевиками. Можно подумать, что не было казаков в Красной армии!

Не уверен, что убийства своих соотечественников по обе стороны Гражданской войны — повод для безмерной гордости. А командир казачьих SS — это уже не просто фестивалить в неопознанных значках и медалях, это много серьезней. Подразделения Краснова участвовали в карательных операциях и служили силовой поддержкой затей нацистской верхушки.

Как же так, станичники? Тут либо георгиевские ленты снять, либо уже твердо определиться в итоговых оценках следа в истории этого эсэсовского атамана.

Увлечение беспощадным монументализмом в России дошло до того, что в Санкт-Петербурге установили памятную доску бывшему русскому генералу Маннергейму, который, будучи уже финским военачальником, крепко приложил руку к блокаде Ленинграда. Достало ума и протестов ленинградцев, чтобы ее демонтировали.

Генерал Маннергейм воевал за Россию в Первой мировой. Более того, он завещал, чтобы, если решат финские граждане увековечить его память, возвести ему монумент исключительно в русском генеральском мундире. Так и было исполнено впоследствии. Но блокада Ленинграда никогда ему не спишется. Щемящая тишина Пискаревского кладбища и дневник 12-летней ленинградки Тани Савичевой не дадут этого сделать.

Важно вспомнить, что и дети репрессированных родителей делали свой выбор и шли на фронт. Можно было не любить власть, можно было даже ее ненавидеть, но Родину предавать нельзя. И в этом был тоже колоссальный нравственный подвиг, преодоление. Это тоже необходимо помнить.

Не лишним будет обратить внимание, что в советское время военный парад проводился исключительно 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Единственный парад в ознаменовании победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в 1945 году. Последующие проводились уже в наше время и, по счастью, стали традицией.

Много было рассуждений о параде в День Победы: нужен или нет? "Милитаризм" или дань памяти подвигу народа? Признаюсь, и я размышлял на эту тему. Может быть, лучше просто и по-тихому помянуть погибших — и достаточно?

Время показало, что нет, не достаточно. Если для моего поколения "и так понятно", то сейчас уже даже в России требуется объяснять. И это тревожит, как и маркетинговый хайп с безумным креативом на символах Великой Победы.

Потому и надобно проводить парады, возводить новые и поддерживать существующие мемориалы павшим советским воинам. Бороться за память, чтобы Великая Отечественная война в сознании молодых не превратилась в няшные комиксы. Чтобы не ушли вместе с ветеранами нерв, память, боль и радость той Великой Победы. Чтобы нынешним любителям боев без правил лишний раз напомнить, что, случись второй 1941-й, русскому солдату визы не понадобятся.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Россия празднует День Победы
Темы 9 мая парад День Победы история России историческая память Вторая мировая война Великая Отечественная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Историческая амнезия рождает чудовищ
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Кремль
Так царь нам Путин или не царь?
Читательский топ
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Сейчас читают
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Кремль
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ Видео 
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим? Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Финансы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия? Видео 
Новости Все >
Экс-посол Макфол помечтал о России без Путина
Названа неизвестная ранее опасность пальмового масла
Власти США пообещали возвращение Крыма Украине
Определены участники "Евровидения" после первого полуфинала
Названы последствия разрыва США сделки с Ираном
За рубежом умер уже 10-й посол России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды

Украинские активисты разместили на границе с Крымом билборды с провокационными призывами. 

Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Василий Амирджанов Историческая амнезия рождает чудовищ Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Почему Турция не выйдет из НАТО? Айдын Мехтиев Любовь Степушова Так царь нам Путин или не царь? Любовь Степушова
Комментарии
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Путешествия во времени невозможны в принципе
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику
Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику
Дыхание водой — уже не фантастика
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Так царь нам Путин или не царь?
За рубежом умер уже 10-й посол России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Так царь нам Путин или не царь?
Путину придется бороться с собой для спасения России
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону

Эммануэль Макрон предупредил о возможном начале третьей мировой войны, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представим, как будут развиваться события?

Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался