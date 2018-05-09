Историческая амнезия рождает чудовищ

Каждый год, в мае, люди, не утратившие разум, совесть и человечность, отмечают день Победы. Наверное, нет в России человека, которого бы не пронимала ноющей болью "Вставай, страна огромная!".

В советское время мало кто предполагал, что придется кому-нибудь объяснять значение Победы над нацистами в 1945 году. Рядом было много живых участников Великой Отечественной. Ветераны приходили в школы, рассказывали о своем участии в войне. Их воспоминания вместе с другими солдатскими историями складывались в общую летопись бессмертного подвига советского народа.

Советские солдаты показали на личном примере, что такое смертью смерть попирать.

Я хорошо помню учебники по истории СССР, в которых явно не хватало законченности картины Великой Отечественной. В наше время многие архивные данные открыты, информации стало много больше, чем в период развитого социализма.

Кто-то всерьез полагает, что любой честный рассказ о той Великой войне каким-то образом очерняет или умаляет подвиг советского народа. Напротив, чем больше знаний о том тяжелейшем периоде истории страны, тем ярче и полнее можно представить условия, при которых советские солдаты сломали хребет Третьему рейху.

Для некоторых людей все еще не очевидно, что на Советский Союз напала не только Германия, а практически весь "Евросоюз", силой объединенный нацистским фюрером. Вся европейская промышленность работала в то время на нацистскую Германию.

Сейчас же благодаря немецким грантам некоторые наши школьники несут околесицу в здании бывшего Рейхстага, на стенах которого в 1945-м в назидание страдающим исторической амнезией расписались красноармейцы.

В учебных пособиях не особо акцентировали внимание на участии подразделений финнов, румын, французов, венгров, итальянцев и других стран Европы, чтобы не нарушать идиллию строительства послевоенного мира.

Политическая целесообразность оставила на виду только славные подвиги летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман". Да, это важно и их отвага не подвергается ревизии, но тысячи французов в форме SS и группа летчиков-антифашистов как-то несоизмеримы.

Французские легионеры из дивизии SS "Шарлемань" в 1945 году обороняли Рейхстаг. Дивизия была укомплектована в большей ее части добровольцами. Солдаты страны, которая к концу Второй мировой была приобщена к победителям, закусывали круассанами под осажденной Москвой. Правда есть такая у французов традиция — огребать на Бородинском поле.

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Далеко не всё рассказывали и о наших доморощенных коллаборационистах. В просторечье — предателях. Вроде как могла пострадать советская парадигма "Дружбы народов". От правды никакая дружба не портится, если она настоящая, а вот ложь или деликатное умалчивание рождает новых чудовищ.

Только в новейшей истории озвучили, что именно бандеровцы зверствовали на территории Польши и Белоруссии. Хатынь - их рук дело, а не немцев, как писали в советских учебниках. Может быть, и от этой полуправды сейчас бандеровщина цветет пышным цветом на Украине, возвращая на повторный виток историческую спираль.

Наследники идей нацистских недобитков открыто празднуют годовщину создания дивизии SS "Галичина". Гордо ходят маршами и прибалтийские легионеры, поощряемые на государственном уровне. Одурманенная вирусом толерантности Европа вроде как этого и не замечает. Конъюнктура такая — всё в пику России. Нынче такая норма приличий.

Не говорили и об офицерах царской армии, которые сражались с нацистами в странах своей вынужденной эмиграции. Не говорили о русском генерале Деникине, который категорически отверг предложение гитлеровцев о сотрудничестве. А ведь он воевал с большевиками. Имел все основания ненавидеть Советскую власть, но расставил приоритеты иначе. Родина-то одна.

Не особо распространялись о многотысячных подразделениях власовцев и том же белом атамане Краснове, которому в наше время в станице Еланской Шолоховского района Ростовской области установили памятник. Авторы идеи оправдывают это увековечивание атамана его самозабвенным участием в борьбе с большевиками. Можно подумать, что не было казаков в Красной армии!

Не уверен, что убийства своих соотечественников по обе стороны Гражданской войны — повод для безмерной гордости. А командир казачьих SS — это уже не просто фестивалить в неопознанных значках и медалях, это много серьезней. Подразделения Краснова участвовали в карательных операциях и служили силовой поддержкой затей нацистской верхушки.

Как же так, станичники? Тут либо георгиевские ленты снять, либо уже твердо определиться в итоговых оценках следа в истории этого эсэсовского атамана.

Увлечение беспощадным монументализмом в России дошло до того, что в Санкт-Петербурге установили памятную доску бывшему русскому генералу Маннергейму, который, будучи уже финским военачальником, крепко приложил руку к блокаде Ленинграда. Достало ума и протестов ленинградцев, чтобы ее демонтировали.

Генерал Маннергейм воевал за Россию в Первой мировой. Более того, он завещал, чтобы, если решат финские граждане увековечить его память, возвести ему монумент исключительно в русском генеральском мундире. Так и было исполнено впоследствии. Но блокада Ленинграда никогда ему не спишется. Щемящая тишина Пискаревского кладбища и дневник 12-летней ленинградки Тани Савичевой не дадут этого сделать.

Важно вспомнить, что и дети репрессированных родителей делали свой выбор и шли на фронт. Можно было не любить власть, можно было даже ее ненавидеть, но Родину предавать нельзя. И в этом был тоже колоссальный нравственный подвиг, преодоление. Это тоже необходимо помнить.

Не лишним будет обратить внимание, что в советское время военный парад проводился исключительно 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Единственный парад в ознаменовании победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в 1945 году. Последующие проводились уже в наше время и, по счастью, стали традицией.

Много было рассуждений о параде в День Победы: нужен или нет? "Милитаризм" или дань памяти подвигу народа? Признаюсь, и я размышлял на эту тему. Может быть, лучше просто и по-тихому помянуть погибших — и достаточно?

Время показало, что нет, не достаточно. Если для моего поколения "и так понятно", то сейчас уже даже в России требуется объяснять. И это тревожит, как и маркетинговый хайп с безумным креативом на символах Великой Победы.

Потому и надобно проводить парады, возводить новые и поддерживать существующие мемориалы павшим советским воинам. Бороться за память, чтобы Великая Отечественная война в сознании молодых не превратилась в няшные комиксы. Чтобы не ушли вместе с ветеранами нерв, память, боль и радость той Великой Победы. Чтобы нынешним любителям боев без правил лишний раз напомнить, что, случись второй 1941-й, русскому солдату визы не понадобятся.

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