Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Редакция рубрики "Общество"

Мы заслужили пенсионную реформу?

Общество » Наследие » Советское наследие

Как мы докатились до пенсионной реформы? Какие другие предшествовавшие ей реформирования сильно ухудшили жизнь простых людей и грозят привести к общенациональному кризису? Почему у России есть достижения только в тех направлениях, которые не касаются экономического блока правительства? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист и историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Мы заслужили пенсионную реформу?. 390486.jpeg
Фото: соцсети

— Самый ужасный национальный кризис, который уже потрясает наше общество и может привести к ужасающим последствиям, — конечно, пенсионная реформа. Каково ваше мнение?

— Может быть, я несколько разочарую наших слушателей и читателей. У нас сейчас бытует однозначно негативное мнение по поводу предстоящей пенсионной реформы, и оно во многом оправдано, конечно. Но дело в том, что пытается сейчас сделать экономический блок правительства, по сути, является ревизией последних элементов социализма.

И последних завоеваний трудящихся, которые действительно были в XX веке, благодаря которым население Советского Союза имело колоссальные, невиданные на тот момент социальные льготы и колоссальные лифты и возможности для реализации собственного, человеческого в первую очередь, потенциала во многих сферах гуманитарной деятельности.

Это было действительно так. Те немногие несущественные негативные моменты, которые существовали тогда, вовсе не отменяют, не снимают тех огромных позитивных достижений, которые были в Советском Союзе действительно реализованы и отработаны на практике.

И тот факт, что пенсионный возраст наших граждан еще к 30-е годы был зафиксирован на таком уровне, говорит о том, что была достаточно четко выстроена социально-экономическая модель. Учитывая все экономические, социальные, демографические факторы, все было комплексно сбалансировано таким образом, что такой пенсионный возраст был достаточен для развития экономики передовыми темпами.

С 30-х до 60-х годов наша страна была лидером по экономическому развитию, по приросту валового внутреннего продукта. И при этом удавалось сохранять очень высокие социальные достижения. Но в конце 80-х — начале 90-х годов мы ведь, наши люди в том числе, отказались от социализма. И это был достаточно самостоятельный выбор большинства населения.

Понятно, что капитализм был представлен народу не таким, каким он является на самом деле. Он был довольно приукрашенным, в фантастическом, таком мультипликационном виде. А недостатки реального социализма, существовавшие в 70-80-е годы очень ярко были видны людям.

Пропаганда и отдельные страты, которые потом получили название элит, усиленно создавали иллюзию того, что стоит нам лишь сделать некоторые шаги, избрать некоторых людей и отказаться от господствующей идеологии, как прольются молочные реки с кисельными берегами.

И понятно, что все это оказалось ложью. Тем более, что сначала были эти горбачевские жуткие ликвидационные реформы, потом был избран Ельцин и к власти пришло правительство Гайдара, произошла грабительская приватизация… И во многом все это произошло, потому что в начале 90-х годов большинство населения поддержало-таки курс на сворачивание реального социализма.

И до того, как появился проект вот этой пенсионной реформы, произошли не менее страшные, а с моей точки зрения, куда более серьезные ревизии того статуса-кво, который существовал при социалистическом строе. Фактически было ликвидировано бесплатное здравоохранение.

На сегодняшний день его нет. То, что вы можете получить по вашему полису, — это первичная обработка ран ваткой с йодом и таблетка анальгина. Образование высшее бесплатное по сути свернуто, потому что на сегодняшний день на бюджете у нас обучаются не более 25 процентов студентов.

Я уже молчу про качество обучения. Это не имеет прямого отношения к социальным вопросам, хотя это тоже вопрос, связанный с национальным кризисом в данном случае. Почему-то люди поздно начали удивляться тому, что произошло, и понимать, что начиная с определенного времени все реформы делаются строго в одном направлении — построения реального капитализма, который не предполагает патерналистские отношения.

— То есть вы рассматриваете пенсионную реформу в ряде других реформ?

— Конечно, это все взаимосвязано. Всему виной процессы, которые начали происходить в обществе еще в 50-е годы при Никите Сергеевиче Хрущеве. Эти процессы накапливались, они переходили в новые качества и постепенно перешли в некую деградацию официальной идеологии и системы управления.

А то, что произошло в 90-е годы, уже было четкое следствие и реализация программы построения того общества, от которого страна ушла в начале предыдущего столетия.

Но в то же время я считаю, что экономический блок правительства действует вразрез с той программой, с теми векторами развития, которые как минимум с середины 2000-х годов, а скорее всего еще раньше четко определило для себя действующее политическое руководство страны.

Мы хорошо видим, что там, где дело не касается непосредственно экономического блока, у нас прогресс либо, по крайней мере, стабилизация. Это хорошо видно, если посмотреть на роль России на мировой арене, либо на ситуацию внутри страны, например, с преступностью, или на вопросы, связанные с развитием тех секторов, которые напрямую не подчиняются экономическому сектору.

Допустим, оборонная промышленность или секторы гражданского машиностроения, которые выведены из непосредственного подчинения экономического блока.

Я уж не говорю про армию и мероприятия общественного характера уровня Олимпиады в Сочи и недавно закончившегося Чемпионата мира по футболу. Поэтому невозможно говорить о том, что на сегодняшний день в стране реализуется сплошь негативный сценарий. Это неправда.

Возможно, есть какие-то причины, по которым люди, мыслящие категориями Фридмана, Хайека, которые изучали экономику, и экономисты готовились работать не в условиях России, а в условиях некой абстрактной идеальной экономической модели или в условиях какого-то небольшого западного государства типа Норвегии, до сих пор принимают ряд ключевых решений.

И одно из этих решений или рекомендаций, которые они выдали руководству страны состояла в том, что нам якобы необходимо провести эту пенсионную реформу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Власть приносит народ в жертву олигархам

Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"

Олег Шеин: пенсионная реформа — это гайдаровщина

Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров

Рекрутеры выяснили, возьмут ли на работу после 60

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

ЕС восстал: санкции США будут заблокированы ЕС восстал: санкции США будут заблокированы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Эксперт - кризис нельзя предотвратить. Как быть?
Темы пенсия пенсии реформы пенсионер пенсионеры Инна Новикова правительство Николай Сорокин пенсионная реформа пенсионный возраст правительство России
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Мы заслужили пенсионную реформу?
Партии
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Новости Все >
Новая Москва получила за шесть лет 50 соцобъектов
Юный провинциал потребовал зарплату 100 миллиардов рублей
ЦБ Нидерландов не планирует запрещать криптовалюты
В Starbucks можно будет расплатиться биткоинами
Станции метро откроются еще в четырех районах Москвы﻿
ЕС восстал: санкции США будут заблокированы
В американские СМИ утек главный секрет "Арматы"
ЦБ Таиланда разрешил банкам работать с криптой
Разоблачено: почему "Алиса" Яндекса унизила президента Путина
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Что нас ждет без Благодатного огня?
Наследие
Что нас ждет без Благодатного огня? Видео 
Читательский топ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная Служба Безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.

Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Шоу-бизнес
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Происшествия
В России начали взрывать двери пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Руслан Веснянко Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад Руслан Веснянко Василий Амирджанов Конгресс США увлекся санкциофилией Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ну очень дорогой Лев Энди Уорхол Соломон Соловьев
Комментарии
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Конгресс США увлекся санкциофилией
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Конгресс США увлекся санкциофилией
Разводящийся Петросян рассказал о своем наслаждении
Чего хотят москвичи, которых никто не слышит
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки
Конгресс США увлекся санкциофилией
Рассекречена съемка гибели боевого авианосца США
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания

Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Об этом "Правде.Ру"м рассказал эксперт.

Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ