Мы заслужили пенсионную реформу?

Как мы докатились до пенсионной реформы? Какие другие предшествовавшие ей реформирования сильно ухудшили жизнь простых людей и грозят привести к общенациональному кризису? Почему у России есть достижения только в тех направлениях, которые не касаются экономического блока правительства? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист и историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Фото: соцсети

— Самый ужасный национальный кризис, который уже потрясает наше общество и может привести к ужасающим последствиям, — конечно, пенсионная реформа. Каково ваше мнение?

— Может быть, я несколько разочарую наших слушателей и читателей. У нас сейчас бытует однозначно негативное мнение по поводу предстоящей пенсионной реформы, и оно во многом оправдано, конечно. Но дело в том, что пытается сейчас сделать экономический блок правительства, по сути, является ревизией последних элементов социализма.

И последних завоеваний трудящихся, которые действительно были в XX веке, благодаря которым население Советского Союза имело колоссальные, невиданные на тот момент социальные льготы и колоссальные лифты и возможности для реализации собственного, человеческого в первую очередь, потенциала во многих сферах гуманитарной деятельности.

Это было действительно так. Те немногие несущественные негативные моменты, которые существовали тогда, вовсе не отменяют, не снимают тех огромных позитивных достижений, которые были в Советском Союзе действительно реализованы и отработаны на практике.

И тот факт, что пенсионный возраст наших граждан еще к 30-е годы был зафиксирован на таком уровне, говорит о том, что была достаточно четко выстроена социально-экономическая модель. Учитывая все экономические, социальные, демографические факторы, все было комплексно сбалансировано таким образом, что такой пенсионный возраст был достаточен для развития экономики передовыми темпами.

С 30-х до 60-х годов наша страна была лидером по экономическому развитию, по приросту валового внутреннего продукта. И при этом удавалось сохранять очень высокие социальные достижения. Но в конце 80-х — начале 90-х годов мы ведь, наши люди в том числе, отказались от социализма. И это был достаточно самостоятельный выбор большинства населения.

Понятно, что капитализм был представлен народу не таким, каким он является на самом деле. Он был довольно приукрашенным, в фантастическом, таком мультипликационном виде. А недостатки реального социализма, существовавшие в 70-80-е годы очень ярко были видны людям.

Пропаганда и отдельные страты, которые потом получили название элит, усиленно создавали иллюзию того, что стоит нам лишь сделать некоторые шаги, избрать некоторых людей и отказаться от господствующей идеологии, как прольются молочные реки с кисельными берегами.

И понятно, что все это оказалось ложью. Тем более, что сначала были эти горбачевские жуткие ликвидационные реформы, потом был избран Ельцин и к власти пришло правительство Гайдара, произошла грабительская приватизация… И во многом все это произошло, потому что в начале 90-х годов большинство населения поддержало-таки курс на сворачивание реального социализма.

И до того, как появился проект вот этой пенсионной реформы, произошли не менее страшные, а с моей точки зрения, куда более серьезные ревизии того статуса-кво, который существовал при социалистическом строе. Фактически было ликвидировано бесплатное здравоохранение.

На сегодняшний день его нет. То, что вы можете получить по вашему полису, — это первичная обработка ран ваткой с йодом и таблетка анальгина. Образование высшее бесплатное по сути свернуто, потому что на сегодняшний день на бюджете у нас обучаются не более 25 процентов студентов.

Я уже молчу про качество обучения. Это не имеет прямого отношения к социальным вопросам, хотя это тоже вопрос, связанный с национальным кризисом в данном случае. Почему-то люди поздно начали удивляться тому, что произошло, и понимать, что начиная с определенного времени все реформы делаются строго в одном направлении — построения реального капитализма, который не предполагает патерналистские отношения.

— То есть вы рассматриваете пенсионную реформу в ряде других реформ?

— Конечно, это все взаимосвязано. Всему виной процессы, которые начали происходить в обществе еще в 50-е годы при Никите Сергеевиче Хрущеве. Эти процессы накапливались, они переходили в новые качества и постепенно перешли в некую деградацию официальной идеологии и системы управления.

А то, что произошло в 90-е годы, уже было четкое следствие и реализация программы построения того общества, от которого страна ушла в начале предыдущего столетия.

Но в то же время я считаю, что экономический блок правительства действует вразрез с той программой, с теми векторами развития, которые как минимум с середины 2000-х годов, а скорее всего еще раньше четко определило для себя действующее политическое руководство страны.

Мы хорошо видим, что там, где дело не касается непосредственно экономического блока, у нас прогресс либо, по крайней мере, стабилизация. Это хорошо видно, если посмотреть на роль России на мировой арене, либо на ситуацию внутри страны, например, с преступностью, или на вопросы, связанные с развитием тех секторов, которые напрямую не подчиняются экономическому сектору.

Допустим, оборонная промышленность или секторы гражданского машиностроения, которые выведены из непосредственного подчинения экономического блока.

Я уж не говорю про армию и мероприятия общественного характера уровня Олимпиады в Сочи и недавно закончившегося Чемпионата мира по футболу. Поэтому невозможно говорить о том, что на сегодняшний день в стране реализуется сплошь негативный сценарий. Это неправда.

Возможно, есть какие-то причины, по которым люди, мыслящие категориями Фридмана, Хайека, которые изучали экономику, и экономисты готовились работать не в условиях России, а в условиях некой абстрактной идеальной экономической модели или в условиях какого-то небольшого западного государства типа Норвегии, до сих пор принимают ряд ключевых решений.

И одно из этих решений или рекомендаций, которые они выдали руководству страны состояла в том, что нам якобы необходимо провести эту пенсионную реформу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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