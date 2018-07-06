Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"

Американские ученые провели опрос среди жителей 35 стран о том, насколько каждая нация способствовала развитию мировой истории. Русские сказали: вся мировая история держится на нас. Запад шокирован. Граждане Европы и США были уверены, что именно они "создали современный мир".

Эти данные они положили в основу "индекса нарциссизма", согласно которому, жители каждой из участвовавших в исследовании стран склонны очень высоко оценивать свою роль в мировой истории.

Что характерно, такой же подход касается небольших стран, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, сообщает американская The Star.

Отметим, что жители традиционно нейтральной Швейцарии оценивают свой вклад в 11,3 процента, тогда как малайзийцы — в 49 процентов. В Канаде считают, что их вклад — 40 процентов, в Португалии — 38 процентов.

Исследователи удивлены, что США оказались в середине рейтинга с "самооценкой" в 29,6 процента, после Перу, Болгарии и Сингапура. Но интересно то, что главными "нарциссами" мира оказались россияне, которые считают, что их страна повлияла на 60,8 процента мировой истории.

При этом жители Запада не знают, какая страна победила фашизм, и уверены: СССР лишь помогал Америке уничтожить Гитлера. Многие в ЕС и США уверены, что "Советы напали на Гитлера первыми", что первым космонавтом был… американец. А некоторые японцы и вовсе считают, что ядерный удар по ним нанес Советский Союз.

Бытует также мнение, что "Вторую мировую выиграл не СССР, а союзники". Об этом заявляла и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, клянясь: НАТО "точно так же защитит Европу от нынешней России". Все это стало возможным благодаря специфическому преподаванию истории и Голливуду, возвеличивающему подвиги армии США и умаляющему героизм Советской армии.

Например, газета Washington Post, проведя опрос американцев, сообщает: "В сознании американского обывателя Красная Армия в годы Второй мировой войны выступала лишь "в качестве помощника".

То же издание отмечает, что любой россиянин расскажет об опыте и переживаниях его семьи во времена Второй мировой войны, вспомнив "страдания и служение стране на поле боя".

"В отличие от Соединенных Штатов, которые после нападения японцев на Перл-Харбор в большинстве своем были защищены от атак водами Тихого и Атлантического океанов, Россия во времена Второй мировой войны была в осаде, ее бомбили, на ее территорию было совершено вторжение. Затем Красная Армия дошла до Берлина и сыграла ключевую роль в свержении Адольфа Гитлера", — признает американское издание.

Журналисты отмечают, что в России вместо "поминания погибших" проходят масштабные военные парады, во время которых россияне "заряжаются гордостью за свою страну, видя современное оружие, потомков оружия Победы". Совершенно непонятен западному читателю и "Бессмертный полк" - сенсационная, невероятно волнующая и искренняя, масштабнейшая акция памяти, во время которой десятки миллионов жителей РФ идут по улицам своих городов с портретами родных — участников войны. В этом западные журналисты также видят консолидацию россиян вокруг идеологии Победы и российской власти, которая малоприятна для западного истеблишмента.

Все это стало возможным благодаря низкому уровню образования. Те же американцы не смогли найти Украину на карте мира, но потребовали ввести туда американские войска для "противодействия русским". Также молодые европейцы и японцы (!) не постеснялись ответить, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки - дело рук СССР. А американцы считают, что именно они спасли СССР от Гитлера и выиграли Вторую мировую войну.

Стоит добавить, что в сети недавно был выложен пранк: американцев останавливал журналист, который призывал подписать петицию к Обаме "немедленно уничтожить Россию ядерным огнем". Отказался только один (!) прохожий. В ответ в Крыму был проведен аналогичный опрос, и россияне категорически отказались наносить по США превентивный ядерный удар. "Пусть живут!" — отвечали большинство крымчан.

Впрочем тот же Washinton Post перед Днем Победы все же признал: хоть граждане США и считают, что во Второй мировой войне победил Запад, но именно СССР принял на себя основной удар нацистской машины и сыграл решающую роль в разгроме Гитлера.

В предпраздничной статье The Washington Post честно говорится: "Советский Союз заплатил за победу самую большую цену". И поясняется: "Исторические битвы, которые в итоге смогли остановить натиск фашистов, проходили на территории СССР". "Все это не сопоставимо с западным фронтом", — рассказывают журналисты и историки.

"Мы не должны забывать о том, как Советский Союз победил во Второй мировой войне, заключает издание!" — требуют авторы WP.

Много ли это? Очень много. "Но если 400 тысяч у них — это чудовищно много, то как быть нам? Только за Сталинградскую битву и только по официальным данным за время оборонительной и наступательной фаз Красная Армия безвозвратно потеряла 478 тысяч 741 человека убитыми".

Нашу цену Победы нужно помнить и понимать всегда. Чтобы не уподобиться гражданам стран, считающим: "СССР лишь помог победить США, которые спасли советский народ от Гитлера".

Любое забвение правды, как минимум, чревато.

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