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Автор Юрий Кондратьев

Как немец Иван спасал Россию

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Имена советских предателей, перешедших во время Великой Отечественной войны на сторону врага, хорошо известны. Гораздо меньше мы знаем о солдатах фашистской германской армии, которые перешли на сторону Красной Армии. А ведь многие из них сделали это по высоким побуждениям и уже этим совершили героический поступок во имя мира и человечества.

Почему немцы переходили на сторону Красной Армии. 385252.jpeg

Предвестник войны — первый перебежчик

21 июня 1941 года немецкий военный 30-летний Альфред Лисков, простой солдат 222-го полка 75-й пехотной дивизии, узнал о приказе его части в самое ближайшее время выступить на позиции для нападения на СССР.

Бывший рабочий мебельной фабрики не был приверженцем идей нацизма. Он трезво смотрел на эти вещи и был против войны. Вечером 21 июня Лисков покинул часть, которая дислоцировалась уже у границ СССР несколько севернее Лемберга, как немцы называли Львов.

Он переплыл Буг, сразу сдался советским солдатам и рассказал о планирующемся вторжении. На допросе Лисков подтвердил, что уже следующим утром немецкие войска нападут на Советский Союз, атакуют Красную Армию.

Все так и случилось. Утром началась Великая Отечественная война. А советские власти решили использовать перебежчика как агитатора. Он активно привлекался к различным пропагандистским мероприятиям.

Затем Лисков вступил в конфликт с руководством Коминтерна. Георгий Димитров обвинил его в фашизме и антисемитизме. Поэтому в самом начале 1942 года Лискова арестовали и направили в лагерь заключенных. Там он успешно симулировал сумасшествие.

Согласно информации Книги памяти Башкоторстана, уже 16 июля 1942 года первый перебежчик вермахта был реабилитирован. Но в конце этого же года Альфреда Лискова направили в Новосибирск. Там его следы окончательно теряются.

У бывшего солдата фашистской армии, конечно, было мало шансов уцелеть в обстановке, когда слово "немец" стало синонимом врага, фашиста, убийцы, изверга…

Ведь даже всех советских немцев за их национальность сослали в Северный Казахстан, на шахты в Трудармию…

Первые "ласточки" на железных "птицах"

25 июня 1941 года около Киева приземлился немецкий бомбардировщик "Юнкерс-88". Весь экипаж из четырех человек решил перейти на нашу сторону.

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28 июня 1941 года Совинформбюро сообщило, что эти летчики находились в составе второй группы 54-й эскадры Люфтваффе. В состав экипажа перебежчиков входили унтер-офицер Ганс Герман, летчик-наблюдатель Ганс Кратц радист Вильгельм Шмидт и уроженец Чехии старший ефрейтор Адольф Аппель.

Летчики не хотели воевать против Советского Союза. Вылетев на задание, они по пути сбросили все бомбы в Днепр, а затем приземлились и сдались встреченным ими крестьянам.

Затем все члены экипажа подписали обращение "К немецким летчикам и солдатам", призывая: "Братья-летчики и солдаты, следуйте нашему примеру. Бросьте убийцу Гитлера, переходите сюда, в Россию!"

Через несколько дней в район дислокации советских войск перелетел уже и второй "Юнкерс". Но с подобным призывом к немецким солдатам согласился обратиться только бортмеханик, а другие опасались преследования своих семей.

До конца лета, несмотря на быстрое наступление фашистских войск, на сторону Красной Армии перелетели более 20 немецких летчиков. Не отставала от летающих военных и пехота…

Затяжная война — стимул массового дезертирства

По мере контрнаступления советских войск, ввиду усиления противника и затягивания боевых действий, перебежчиков становилось все больше.

"Командир отделения второй роты Ионни Шенфельдт давно исподволь выяснял, как солдаты смотрят на возможность перехода к красноармейцам, — сообщала в июне 1942 года газета "Красная звезда". — Изматывающие бои и серьезные потери обессилили людей… Семь человек мечтают закончить воевать и готовы перейти…"

В разгар боя за одну деревню ефрейтор Шенфельдт приказал солдатам сложить оружие и последовать за ним. Они побежали к лесу в нескольких десятках метров от траншей.

Увидев дезертирство, офицер открыл по убегавшим огонь из пулемета. Четверо были убиты, но все-таки трое выжили, убежали и сразу сдались в плен.

Герой Советского Союза бывший ефрейтор вермахта

Фриц Пауль Шменкель совершенно не хотел воевать за фашистов. Ведь еще в 1932 году нацисты во время демонстрации убили его отца-коммуниста.

Позже и сам Фриц вступил в Коммунистический интернационал молодежи Германии. Когда в 1938 году его пытались призвать на службу, Шменкель пытался симулировать болезнь, чтобы уклониться. За это он был осужден и до 1941 года пребывал в тюрьме.

С началом войны против Советского Союза Шменкель сам начал ходатайствовать о направлении на фронт. Поэтому уже в октябре его освободили и направили в школу младших командиров артиллерии.

А как только Шменкель оказался на фронте, то почти сразу же сбежал. С ноября 1941 года он скрывался по деревням Смоленской области. В феврале 1942-го Фриц Пауль попал к партизанам, рассказал свою историю и убедил их, что является противником нацизма.

Уже в первом же бою на нашей стороне Шменкель убил фашистского снайпера. В отряде признали его храбрость и честность, полюбили его и прозвали Иваном Ивановичем. И в дальнейшем наш немец Иван доблестно и самоотверженно сражался с фашистскими войсками.

Кроме того, зная их слабые места, он посоветовал открыть огонь по бочкам с топливом, установленным на танках. Это позволило уничтожить сразу пять немецких танков. Также с его помощью без боя были захвачены 11 полицейских.

А в ноябре 1942 года Фриц Пауль, раздобыв генеральскую форму, переоделся в него, остановил на дороге немецкий обоз и отправил его в лес. Это надолго обеспечило партизан боеприпасами и продуктами.

Фашисты вскоре прослышали о доблестном немце Иване и назначили за его голову очень большую награду. Но уже следующей весной эта территория была освобождена Красной Амией, а партизаны были переведены в Москву для распределения в другие части.

Фрица Шменкеля направили в разведотдел Западного фронта, там после подготовки его назначили заместителем командира ДРГ "Поле".

В декабре он в составе разведгруппы был переправлен за линию фронта в районе белорусской Орши. К сожалению, уже в начале 1944 года под Минском Фриц Пауль Шменкель был схвачен фашистами и 22 февраля расстрелян.

Но о его подвигах на вражеской территории стало известно только в 1961 году, когда были обнаружены документы о полицаях, уничтоженных Иваном Ивановичем во главе партизанской группы.

В октябре 1964 года Шменкелю Фрицу Паулю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

***

Точная статистика о немецких солдатах, которые перешли на сторону Красной Армии, отсутствует. Но сделавших осознанный выбор было немало. А конце войны, когда положение Германии стало уже безнадежным, немцы сдавались десятками тысяч.

После окончания войны, те, кто не был за какие-то военные преступления направлен в лагеря, получили разрешение вернуться на родину, но это была уже другая страна — ГДР.


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Темы история героизм история России Вторая мировая война Великая отечественная война
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