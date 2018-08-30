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Автор Соломон Соловьев

Кто еще спал с Матильдой?

Общество » Наследие » Формула небес

О привлекательности, таланте общения и словесных манипуляций, психологической проницательности и неповторимом шарме рожденных 31 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Совершенно точно, что в мире есть актеры, которые играют значительно лучше меня. Но им не удалось сделать карьеру. Почему так получилось? Мой ответ вас разочарует: я не знаю", — так ответил однажды рожденный сегодня один из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда Ричард Гир. И если наш экранный сердцеед не знает причину своего многолетнего успеха, то ее предполагает Формула небес для рожденных 31 августа. Рассмотрим ее подробнее.

Рожденные 31 августа с удовольствием посвящают себя служению обществу. Какую бы роль ни исполняли эти люди, они всегда приковывают к себе внимание окружающих. Прекрасные родители, верные друзья, исполнительные работники — перечислять достоинства рожденных в этот день можно до бесконечности. Многие из рожденных 31 августа просто не способны оставаться в стороне, когда происходят события, так или иначе влияющие на жизнь тех, кто им по-настоящему дорог. Ради счастья других они нередко готовы пожертвовать собственным благополучием, но, как ни странно, остаются от этого только в выигрыше.

"Я плохой танцор. Зато я хороший притворщик. А раз дела обстоят так, то притвориться хорошим танцором мне не составит никакого труда", — так раскрывает свою формулу великолепный притворщик Ричард Гир.

Одним из самых неистовых притворщиков в истории человечества запомнился пришедший сегодня в мир римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный под своим прозвищем Калигула. Он запомнился современникам инициатором глобальных строительных проектов и богатых масштабных представлений, а потомки, увы, его запомнили как жестокого и сладострастного тирана-безумца.

Но Формула небес подсказывает, что Калигула всю свою жизнь играл разные роли и Римская империя при его правлении превратилась в одну большую сцену для его театральных постановок, куда входили комедии, трагедии, драмы и пьесы эротического содержания. Обязательным условием при этом было непосредственное участие императора во всех постановках. Обладая прекрасным ораторским талантом, Калигула мог часами выступать перед огромной аудиторией, вещая ей свои умозаключения абсолютно на любые темы. Дева всегда остается Девой при любых обстоятельствах, даже если становится императором.

Еще одним режиссером эротических спектаклей вошел в историю космический брат Калигулы римский император Луций Элий Аврелий Коммод. В гареме Коммода было несколько сот женщин и столько же мальчиков. По словам современников, он испробовал все способы разврата. Он часто носил женскую одежду, но при этом и часто выступал на арене в роли гладиатора. На глазах народа он дрался на стадионах и умертвлял диких животных. Как и подобает представителю знака Девы, он приказывал тщательно фиксировать все свои выступления. В итоге он провел 735 боев.

Еще одна ролевая игра Коммода заключалась в том, что он требовал своего обожествления и принимал высокопарные титулы. Был поклонником восточных культов. Носил на голове изображение бога Анубиса. Появлялся в одеянии жреца Изиды. Также он участвовал в самоистязательных религиозных ритуалах.

Личность Коммода сегодня широко известна широкому зрителю, благодаря художественному фильму Ридли Скотта "Гладиатор", где роль плотского и страстного императора исполнил актер Хоакин Феникс. Ну а роль порочного притворщика и извращенца Калигулы замечательно исполнил в фильме режиссера Тинто Брасса британский актер Малькольм Макдауэлл.

Девы, рожденные 31 августа, владеют непревзойденным талантом общения и словесных манипуляций. Они без труда находят общий язык с представителями любых социальных кругов. Почтенный профессор с удовольствием поговорит с уличной торговкой о перспективах экономического развития общества, причем оба останутся вполне довольны друг другом. Наделенные психологической проницательностью, люди, чей день рождения — 31 августа, способны влиять на мысли и настроения окружающих и, возможно, даже просвещать их, подтягивая до своего уровня.

Всю жизнь просвещала детей пришедшая сегодня в наш мир замечательный итальянский педагог и философ Мария Монтессори. Для астрологов методика этого замечательного педагога, наверное, самое точное, что было создано наукой педагогикой за все время ее существования. Монтессори пишет: "В раннем детском возрасте человеческий дух берет из окружающего мира ориентирующие элементы, которые нужны для последующего овладения окружающим миром".

Ориентирующие элементы окружающего мира астрологи уже много тысячелетий называют стихиями Огня, Воздуха, Воды и Земли. И вот похожую формулу в педагогике сформулировала Дева Мария Монтессори. И эта формула позволила ей войти в список педагогов ЮНЕСКО, определивших способ педагогического мышления в XX веке. В этот список, помимо единственной женщины Монтессори, вошли еще всего трое мужчин: советский педагог Антон Макаренко, американец Джон Дьюи и немец Георг Кершенштейнер.

Девы, рожденные 31 августа, обладают неповторимым шармом, который привлекает к ним даже тех, кто не всегда разделяет их взгляды по важнейшим вопросам мироустройства. Герои дня сегодняшнего охотно соглашаются быть членами команды, но судьба часто делает из них лидеров. Такой расклад вполне соответствует их способностям (например, умению быстро принимать решения в критических ситуациях). Однако чересчур большая ответственность нередко ставит рожденных в этот день на грань нервного срыва.

Такое быстрое решение в критической ситуации принял однажды русский генерал Алексей Брусилов, и его фамилия навсегда вошла в учебники истории в словосочетании "Брусиловский прорыв". "Я ничего не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-Западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага", — именно так ответил мужественный генерал Брусилов царю Николаю Второму и штабу фронта, единолично взяв на себя ответственность за военную операцию. Проведенная в течение трех месяцев военная наступательная операция под руководством мужественного генерала Брусилова всеми военными историками признается главным достижением русской армии за все годы Первой мировой войны.

Люди, чей день рождения — 31 августа, испытывают отвращение к хвастовству. Многие из них весьма критически относятся к претенциозному и лицемерному поведению. Их замечания и комментарии могут носить иронический или даже неприятный оттенок, а их остроты проникают очень глубоко.

Брусилов, как и полагается терпеливой и обязательной Деве, по просьбе царя однажды отложил начало своей операции, так как Николай Второй никак не мог получить от главного своего советника Григория Распутина наиболее благоприятный день для начала наступления. Услышав второй отказ о начале наступления, Брусилов передал информацию царю следующим образом: "Откладывать вторично день и час наступления не нахожу возможным, ибо все войска стоят в исходном положении для атаки, и пока мои распоряжения от отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют доверие к своим вождям". Далее на свой вопрос по телефону, может ли он лично услышать царя, генерал получил от помощника царя ответ: главнокомандующий уже лег спать и будить его неудобно. На что Брусилов ответил: "Сон верховного меня не касается. Передайте ему, когда проснется, что я сам принимаю решение и начинаю наступление". Вот именно так часто и работает Формула небес у рожденных 31 августа.

Пришедшие сегодня в мир в своих поступках и высказываниях бывают крайне резки и бесцеремонны, поэтому рожденным в этот день не помешает, конечно же, научиться тактичности, которая только приумножит их достоинства.

Как правило, рожденные 31 августа без труда находят свою дорогу в жизни. Однако время от времени им приходится искать равновесие между многочисленными общественными занятиями и личными потребностями. Для психологического благополучия им полезно иметь отдушину, любимое хобби, в конце концов, пусть даже порочное (в меру) увлечение, способное придать остроту ощущениям. В противном случае эти люди слишком рано состарятся душой.

Таким любимым хобби для рожденной сегодня польской балерины Матильды Кшесинской стали романтические отношения с представителями русской императорской семьи. Вначале это был уже упомянутый сегодня цесаревич Николай Александрович, затем великий князь Сергей Михайлович, а затем уже князь Андрей Владимирович, за которого балерина в итоге вышла замуж и, наконец-то, получила титул княгини Красинской.

И так уж сложилась Формула небес, что скандально известный фильм о рожденной сегодня балерине Кшесинской и ее романах под названием "Матильда" снял замечательный режиссер Алексей Учитель, который также сегодня отмечает свой день рождения. Возможно, что следующим фильмом режиссера станет фильм "Брусилов". Ведь о своих космических собратьях снимать кино всегда интереснее. Поживем — увидим.

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