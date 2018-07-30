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Автор Соломон Соловьев

Гарри Потер и его настоящая мама

Общество » Наследие » Формула небес

Об аналитическом складе ума, одухотворенности, таланте рассказчиков, трудоголизме и реализме  рожденных 31 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Чтобы научиться писать, надо много читать — только это и помогает", — так обозначила формулу писателя рожденная сегодня самая востребованная писательница нашего времени, мама Гарри Поттера Джоан Роулинг. Ее романы о Поттере были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей самой кассовой серией фильмов. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

Среди рожденных сегодня Львов много творческих людей в различных сферах. Не все они, конечно, так же успешны и богаты, как Джоан Роулинг, но все так или иначе анализируют и исследуют жизнь во всех ее проявлениях и в этом реализуют свою Формулу небес.

Рожденные 31 июля Львы проявляют особый интерес к тому, что значит быть человеком. Вопросы философии и морали в контексте человеческой психологии едва ли не полностью поглощают их внимание, почти не оставляя времени для других занятий. Разумеется, запретных тем насчет человеческого поведения для них не существует. Рассказы о преступлениях, преследованиях, тирании и жестокости могут особенным образом завораживать тех, кто родился в этот день. Жертвы, мученики, святые и другие одухотворенные личности часто становятся для них героями, достойными подражания.

Такой одухотворенной личностью являлась рожденная сегодня знаменитая крепостная певица Прасковья Жемчугова, ставшая легендой исполнительского мастерства конца XVIII века. У девочки Прасковьи рано обнаружились способности к музыке, и ее начали готовить для труппы крепостного театра. Прасковья обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам. На одном из представлений, где пела Жемчугова, присутствовала императрица Екатерина Великая. Она была настолько поражена великолепием спектакля и игрой крепостных актеров, особенно исполнительницей главной партии Жемчуговой, что наградила ее алмазным перстнем.

При всей своей львиной потребности к избранности рожденные 31 июля не всегда интересуются лишь наиболее исключительными явлениями и избранными представителями общества. Напротив, их более всего занимает повседневная жизнь, традиции и обычаи, прошедшие испытание временем. Люди, чей день рождения — 31 июля, испытывают огромную потребность поделиться с окружающими тем, что они узнали. Интроверты предпочитают делать это в письменной форме (дневники, письма, эссе) или посредством живописи. Экстраверты настаивают на открытом общении. В любом случае талант рассказчиков живет и в тех, и в других.

Таким необыкновенным талантом рассказчика, замечательного писателя и сценариста обладает главный Лев российского телевидения Леонид Якубович. Он начинал с написания текстов и сценариев для популярных передач советского телевидения "А ну-ка девушки!" и "А ну-ка парни", а с 1991 года является бессменным ведущим популярного шоу "Поле чудес" и остается, наверное, одним из самых народных телеведущих в русскоязычном телевизионном пространстве. Как и многие рожденные сегодня Львы, Леонид Якубович является крупным экспертом в области женской красоты и неизменным членом жюри всевозможных конкурсов.

И, действительно, многие рожденные 31 июля не упускают возможности высказать свои соображения об идеале мужчины и женщины, идеальном обществе, и у них всегда находятся внимательные слушатели.

Одна из самых известных скульптурных и живописных серий рожденного сегодня французского художника и скульптора Жана Дюбюффе называется "Женские тела". Из десяти тысяч работ, созданных мастером в течение жизни, половина посвящена отношениям мужчины и женщины.

Рожденные 31 июля в большинстве своем ставят работу превыше всего, что подчас отрицательно сказывается на их взаимоотношениях с семьей и с друзьями. В семье их часто критикуют. Некоторые из них предпочитают пожить в одиночестве именно поэтому, но такое одиночество никогда не затягивается на длительный срок. Как правило, люди, чей день рождения — 31 июля, отличаются реалистичностью, но иногда скатываются на позиции пессимизма. Таким образом, реализм Львов, рожденных 31 июля, может быть ценным и здоровым, но никогда не должен переступать барьера чрезмерного негативизма.

Два необыкновенных клоуна пришли сегодня в наш мир. Знаком Льва традиционно управляет планета Солнце, поэтому Львы всегда особо солнечные люди. Ну, значит, и клоуны тоже солнечные. Солнечный клоун — именно под таким именем вошел в сердца миллионов людей рожденный сегодня Олег Попов. Солнечный клоун — это неунывающий паренек с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке. Этому клоуну верили и его любили почти полвека много поколений зрителей.

Свою солнечную энергию принес в каждый дом французский собрат Олега Попова неповторимый Луи де Фюнес. Мировые критики называют его одним из величайших комиков мирового кино. А величину личности Луи де Фюнеса можно увидеть в его искрометных цитатах, одной из которых мы и закончим Формулу небес для особо значимых Львов, рожденных 31 июля: "Стоило мне появиться на свет, как через сутки грянула Первая мировая война. Только начал сниматься в кино — немедленно завершилась Вторая. Вероятно, я имею какую-то особую значимость на нашей планете".

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