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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 31.05 неугомонны

Общество » Наследие » Формула небес

О неугомонности, физической и умственной энергии, прямолинейности, сентиментальности, скрытности, уверенности и неорганизованности рожденных 31 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Может быть, все было бы иначе,

Может быть, все было бы иначе,

Если б я себя угомонил.

Жизнь меня бросает, словно мячик,

Жизнь меня бросает словно мячик.

И я качусь пока хватает сил.

Так пел герой сегодняшнего дня рок-музыкант Владимир Кузьмин, исполняя свой популярный хит.

Близнецы 31 мая пребывают в вечном движении — они все время куда-то спешат, меняют обстановку, что-то ремонтируют, берутся за новые проекты. Они с удовольствием несут в мир плоды своего труда. Самоустранение от мирских забот не приносит им ощущения покоя, ведь рожденным 31 мая слишком трудно угомониться.

Близнец-музыкант Владимир Кузьмин наряду с Близнецом-музыкантом Бобом Диланом играет, наверное, на всех популярных музыкальных инструментах и пишет музыку во всех популярных жанрах. "Когда-нибудь я стану лучше и мудрее, чем теперь", — утверждал музыкант в далеком 1987 году. Мудрее — вряд ли, так как Близнецы — легкомысленные повесы до глубокой старости. Ну а лучше — однозначно. Сегодня музыканту 63 года, и он, как всегда, в отличной форме.

Будучи Близнецами, пришедшие в наш мир сегодня ментально ориентированы в этой жизни, однако их физическое присутствие так же весьма ощутимо. Кстати, физическая энергия по своей мощи не уступает энергии умственной. Как сексуально, так и эмоционально рожденные 31 мая тяготеют к странным индивидуумам и формам самовыражения. Если рожденные 31 мая принимают решение, их уже трудно переубедить в его правильности.

На президентских выборах в США в 2016 году рожденный сегодня американский актер Клинт Иствуд был единственной голливудской звездой, открыто выступившей в поддержку Дональда Трампа. Так что Формула небес сработала по полной — и в тяге к странным индивидуумам, и в неспособности коллег из традиционной демократической для Голливуда тусовки переубедить актера. Ну и в том, что Близнец Иствуд органичнее и закономернее поддержит кандидата-Близнеца, каким является Дональд Трамп, а не Скорпиона, какой являлась Хилари Клинтон.

В свои 88 лет Иствуд — культовый герой всех популярных вестернов Голливуда, по-прежнему прекрасен и хорош собой, разумен, обладатель четырех "Оскаров" как актер, режиссер и продюсер…

Рожденные 31 мая зачастую производят впечатление людей замкнутых и холодных. В действительности, они гораздо милее, чем могут показаться, — порой сентиментальны, а в общем-то, великодушны и добры. Их общественный имидж есть не что иное, как маска, скрывающая внутреннюю неуверенность или даже последствия душевной травмы, перенесенной в детстве.

"Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных", — так писал рожденный сегодня писатель Константин Паустовский.

Писатель дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но, к сожалению, не стал очередным Близнецом, ее получившим.

Паустовский, по его же воспоминаниям, был травмирован в детстве неистовым религиозным католическим воспитанием своей бабушки, которое та ему пыталась привить всеми способами. После такого религиозного диктата до конца своих дней Паустовский умышленно дистанцировался от религии и в жизни, и в творчестве.

Один из современников вспоминает и о политической отстраненности знаменитого писателя: "Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времен и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой".

Ученик легендарного Сергея Эйзенштейна кинорежиссер Ян Фрид вошел в советское кино как крупнейший представитель музыкальной комедии 1950-1980-х годов. "Двенадцатая ночь", "Собака на сене", "Летучая мышь", "Сильва" и многие другие шедевры мастера с удовольствием смотрят миллионы зрителей и по сей день.

Рожденные сегодня — люди прямолинейные и не привыкшие размениваться на чепуху. В высшей степени способные и деятельные люди, чей день рождения — 31 мая, внимательны к любым аспектам жизни, даже к мелочам. Любые начинания тех, кто родился в этот день, несут в себе заряд активности, заражающей других.

Рожденные сегодня — блестящие спорщики. Возможно, единственным шансом переиграть рожденных 31 мая в полемике остается обращение к их сентиментальности или аргументам, основанным на чести и достоинстве. Однако это оказывается не так-то просто, поскольку внутренний мир этих людей тщательно сокрыт от постороннего вторжения. Даже друзьям и близким приходится тратить месяцы и годы, чтобы проникнуть в него.

Рожденный сегодня актер Том Беренджер получил прозвище Беренджер от своего школьного друга, потому что Томас Мур (такова настоящая фамилия актера) уже был в театральном кружке, где пробовал свои таланты будущая звезда Голливуда. В Нью-Йорке актера не хотели брать на сцену Бродвейского театра по причине "слишком хорошей внешности".

Первым значимым фильмом в жизни Беренджера стал биографический телефильм о жизни молодого Джона Кеннеди "Джонни, я с трудом тебя узнала". Вот так образ Близнеца Кеннеди помог молодому актеру-Близнецу Беренджеру стать, со слов прессы, "самым перспективным новым актером года".

В 1986 году актер получил номинацию на "Оскар" за воплощение образа сержанта Барнса в фильме Оливера Стоуна "Взвод". Это же исполнение роли принесло ему премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Ни "Золотых глобусов", ни "Оскаров" пока нет в копилке ирландского киноактера Колина Фаррелла, но у рожденного сегодня Близнеца есть другие титулы. В 2003 году журнал People назвал его одним из 50 красивейших людей Земли. Кстати, актер входит в первую десятку самых сексуальных актеров и актрис Голливуда XX века. Кроме него, в первой десятке еще пять представителей и представительниц знака Близнецов, о которых мы обязательно упомянем в дальнейшем.

Даже если идеи и замыслы рожденных 31 мая оказываются чересчур прогрессивными или малопонятными, они стараются привлечь к себе внимание широкой публики, вовсе не рассчитывая на элитарность. Излагая свои убеждения, рожденные 31 мая производят впечатление весьма уверенных в себе людей. Их кредо заключается в том, что именно уверенность вскармливает успех…

Люди, чей день рождения — 31 мая, отличаются способностью к быстрой адаптации. Иногда они пытаются противостоять собственной неорганизованности и вносят искусственный порядок в свою жизнь.

Красавец Колин Фаррелл в юности отличался довольно строптивым нравом: вместо школы предпочитал болтаться с друзьями по местным барам, курил марихуану и подворовывал в магазинах. В возрасте 17 лет его выгнали из школы за драку с преподавателем, который застал Фаррелла спящим на уроке и вместо извинений был избит.

С так органичной для Фаррелла тематики противостояний и драк началась и его актерская карьера. В 2000 году благодаря протекции Кевина Спейси Близнец-хулиган снялся в роли молодого бандита Алека в криминальной комедии "Обыкновенный преступник".

Через три года Фаррелл снялся сразу в пяти фильмах в течение года, самым кассовым из которых был фильм "Рекрут", где он играл вместе с Аль Пачино. Ну а затем волшебный ангел режиссер Оливер Стоун, принесший Близнецу Тому Беренджеру "Золотой глобус", доверил космическому собрату Беренджера Колину Фаррелу главную роль в эпическом фильме "Александр". И несмотря на выдвижение Фаррелла после этого фильма на получение антипремии "Золотая малина" как худшего актера года, красавец Близнец богат, знаменит, является отцом двоих детей и пока не женат, как, впрочем, и полагается секс-символу Близнецу в его возрасте.

Вручают ли Близнецам, рожденным 31 мая, премии или антипремии, грамоты или медали, они в любом случае прекрасно знают себе цену.

Знал цену своему изобретению и первый русский флотский электрик Евгений Тверитинов, изобретатель и создатель нового типа аккумулятора; и ирландский судостроитель и бизнесмен Уильям Пирри, один из создателей легендарного корабля "Титаник"; и замечательный актер Георгий Бурков, которого обожали зрители во всех фильмах, а у него даже не было актерского образования, так как его из года в год не принимали ни в одно театральное училище.

И рожденную сегодня американскую модель Брук Шилдс тоже выдвигали на "Золотую малину" в номинации "Худшая женская роль второго плана". И что с того? Ее фотосессия в возрасте десяти лет для журнала Playboy уже в 16 лет сделала Брук Шилдс самой востребованной моделью в мире.

Ну и что, что рожденную сегодня российскую певицу Наташу Королеву тоже вечно номинируют на разные антипремии с обидными формулировками. У Наташи для завистников тоже и уже давно есть своя знаменитая фотосессия в том же журнале Playboy.

Как все-таки много общего у рожденных 31 мая. Такова уж их близнецовая Формула небес.

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