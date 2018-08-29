Решаешь "встрахнуть"? Надо "встрахнуть"!

Об уверенности, упорном характере, постоянстве, стабильности, целеустремленности, педантичности и толстокожести рожденных 30 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"В детстве я рос среди животных и растений"; "Вы просили дождь — я дал вам дождь"; "Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе", — эти и еще десятки крылатых выражений рожденного сегодня бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко безошибочно отличают его на фоне всех остальных лидеров постсоветского пространства. Формула небес рожденных сегодня накладывает на каждого из них необыкновенную харизму. Рассмотрим подробно, из чего же она состоит.

Рожденные 30 августа уверенно идут по дороге жизни, обладая упорным характером, нерушимым, как скала. Где бы ни лежала сфера их интересов, в своей работе они стремятся к вполне осязаемым результатам, предпочитая не иметь дело с рискованными или нереальными предприятиями. Блестящие финансисты, умеющие извлекать прибыль из воздуха, люди, чей день рождения — 30 августа, испытывают законную гордость от успешного управления компанией, личными или семейными средствами.

На сегодняшний день Александр Лукашенко в должности главы Белоруссии находится 24 года. Это самое продолжительное время среди всех европейских лидеров государств (кроме монархов). Белоруссия для Лукашенко — это и компания, и дом, и семья, где давно уже переплелись его личные, семейные и корпоративные интересы. А граждане давно называют своего правителя по-семейному: "Батька". Вот именно за таким батькой-скалой жители Белоруссии и живут, как за каменной стеной, во всех смыслах этого прекрасного слова.

Как правило, стены дома, да и сам дом у рожденных 30 августа содержатся в идеальном порядке. Все, кто когда-либо посещал Белоруссию, в этом могут легко убедиться. Не поражая роскошью, такой дом вызывает восхищение продуманностью каждой детали. В нем нет ничего лишнего, все строго, достойно, но… иногда неуютно, быть может, не хватает халата, брошенного на полу.

Рожденный сегодня российский телеведущий Тимур Кизяков пришел в мир, чтобы тоже построить дом. Получилось у него это замечательно. Своей популярной программой "Пока все дома" он руководит и является ее ведущим уже 26 лет. Вот эта чудесная тенденция к несменяемости в управлении государством или в производстве чего-либо, без сомнения, присуща рожденным сегодня. Люди 30 августа крайне редко могут делегировать кому-либо полномочия на управление процессами. И Александр Лукашенко эту свою тенденцию однажды прекрасно озвучил: "Дело не в том, изберете вы меня или нет. Где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать"

Ну а работа рожденных 30 августа, как правило, устраивает подавляющее большинство окружающих их людей.

Пришедший сегодня в мир британский физик Эрнест Резерфорд стал тоже своеобразным батькой для своих коллег. Именно он известен миру как отец ядерной физики. В 1911 году своим знаменитым опытом рассеивания альфа-частиц он доказал существование в атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него. На основе результатов опыта ученый создал планетарную модель атома и получил за свое выдающееся открытие Нобелевскую премию.

В том же году, когда Резерфорд начал проводить свои выдающиеся эксперименты, появился на свет будущий Нобелевский лауреат по физике Эдвард Миллс Парселл. Формула небес дня сегодняшнего уготовила Парселлу возможность совершить свои открытия, но тоже, как и Резерфорд, в области ядерной физики. В 1952 году ученый получил Нобелевскую премию "за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия".

Рожденные 30 августа уверены (некоторые даже слишком уверены) в своей способности справляться с большинством ситуаций. Стабильность этих людей обычно привлекает к ним повышенное внимание окружающих. Друзья, знакомые, сослуживцы чувствуют себя в полной безопасности, если рожденные 30 августа берутся разрешить их проблемы.

Вот таким настоящим мужчиной-скалой, всегда стабильным и всегда разрешающим любые вопросы, запомнился современникам русский военный разведчик, герой Русско-японской и Первой мировой войн, в годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения на юге России, генерал от инфантерии Лавр Корнилов.

По свидетельству очевидцев, Корнилов был настоящим человеком-машиной, переносящим нереальные сверхнагрузки и поражающим всех своей работоспособностью. В истории русской военной разведки он совершил однажды героический поступок — возглавил группу разведчиков и первый в истории исследовал ранее неоткрытые земли на территории Ирана.

Степь отчаяния, по которой проходил беспримерный поход русских разведчиков под командованием капитана (в те годы) Лавра Корнилова, первых европейцев, прошедших этим путем, на современных описываемым событиям картах Ирана обозначалась белым пятном с отметкой "неисследованные земли". Сотни верст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, а единственной пищей были мучные лепешки — все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды. Поэтому британские исследователи обходили Степь отчаяния стороной. А Корнилов прошел. И результатом похода капитана Корнилова стал богатейший географический, этнографический и военный материал.

Девы, рожденные 30 сентября, редко становятся няньками для своих подопечных. Они оказывают им первую помощь, дают наставление, терпеливо учат и оберегают, но лишь на начальном этапе… Рано или поздно они отказываются принимать дальнейшее участие в делах других. Иногда такое решение бывает достаточно конструктивным. В самом деле, сколько можно поощрять прихлебателей, которые вполне способны самостоятельно отвечать за свои поступки! Постепенно приобретая умение обоснованно отказывать тем, кто не нуждается в помощи, рожденные 30 августа делают шаг вперед в развитии своей личности.

Своей удивительной волей и блестящими организаторскими способностями вошла в историю британская разведчица Нэнси Уэйк. Ее называли агент Маки во Французском сопротивлении или Белая мышь. В 1943 году она была самый разыскиваемый гестапо человек, а впоследствии обладательницей наибольшего количества наград среди женщин-солдат армий союзников во Второй мировой войне.

Своей щепетильностью и исключительной требовательностью к работе и к собственным сотрудникам остался в истории новозеландский автогонщик, пилот "Формулы-1", основатель автогоночной команды "Макларен" Брюс Макларен.

Всегда безупречным и точным был в своих ролях любимый артист Андрея Тарковского рожденный сегодня Анатолий Солоницын. Он оставил для потомков фильмы со своим участием ("Андрей Рублев", "Сталкер", "Солярис"), которые теперь не подвластны времени. Солоницын это время зафиксировал своим точным девским исполнением, он все продумал, все предусмотрел. На века.

Однако потрясающая целеустремленность рожденных 30 августа не всегда оказывает благотворное влияние на близких людей, которым зачастую не хватает обыкновенного человеческого тепла. Представьте себе родителей, которые забывают о том, что дом — это место для отдыха, а не казарма, где существуют сверхжесткие иерархические порядки. Им следует иметь в виду, что авторитарные методы руководства, привнесенные в семью, подавляют личность, не позволяя ей раскрыться в полной мере, и в итоге заставляют ненавидеть тех, кто, быть может, из лучших побуждений старается наставить своих подопечных на истинный путь.

"Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться", — так изрек однажды герой нашего сегодняшнего дня Александр Лукашенко в лучших традициях Формулы небес родившихся 30 августа.

Периодически окружающие говорят о слишком приземленном мышлении людей этого дня. Однако надо учесть, что в делах люди, чей день рождения — 30 августа, всегда руководствуются продуманной до мелочей системой, а не бездумной страстью к увеличению прибыли любой ценой. Даже если рожденных 30 августа совершенно не волнуют деньги (что само по себе представить очень трудно), им вообще трудно отказать в умении организовать любой труд — от самого простого до самого сложного, требующего высокой квалификации. И все же излишняя педантичность рожденных в этот день скорее отталкивает, чем привлекает. Впрочем, они легко переживают любые потери. Такая толстокожесть иногда удручает и их самих.

"Ну, диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили", — так вещает для иностранных журналистов Батька Лукашенко. Все логично и спорить бесполезно. Человек-скала.

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