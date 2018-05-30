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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 30.05 неотразимы

Общество » Наследие » Формула небес

О стремлении к свободе, инициативности, изменчивости, непостоянстве, скорости, неотразимости и убедительности рожденных 30 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

"Свобода — это приключение, которому нет конца, в котором мы рискуем жизнью и даже большим, чем жизнь, во имя нескольких мгновений чего-то превыше слов, мыслей и чувств", — так сформулировал понятие свободы великий эзотерик XX века, индийский философ Ошо. И именно такая свобода близка Формуле небес рожденных 30 мая.

Стремление к свободе и независимости является лейтмотивом рожденных сегодня. Этим людям трудно удержаться в рамках рутины; жажда внезапных и кардинальных перемен довлеет над ними. Зачастую рожденные 30 мая хотят предстать ответственными, надежными партнерами, но им чрезвычайно трудно играть эту роль. Наибольшего успеха они добиваются на поприще свободного предпринимательства, когда можно проявить индивидуальную инициативу и выразить собственное мнение.

Отличаться от всех и создать свое собственное искусство удалось известному российскому ювелиру и предпринимателю Карлу Фаберже. Рожденный сегодня художник стал главой семейной фирмы и родоначальником семейной династии мастеров ювелирного искусства. Именно ему удалось создать знаменитые яйца Фаберже, которые ценятся у коллекционеров всего мира.

Стремление к свободе привело рожденного сегодня русского мыслителя Михаила Бакунина к созданию собственной теории анархизма. В этой теории Бакунин отклонял статичные и иерархические системы власти в любой форме. Он также не признавал любую форму иерархической власти, исходящую от воли государя или даже от государства с всеобщим избирательным правом. В своей книге "Бог и государство" он писал: "Свобода человека состоит в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей — божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной".

Вопрос свободы был для Близнеца Бакунина главным в его жизни и политической жизни в том числе. Он отвергал идею любого привилегированного положения или класса, так как социальное или классовое неравенство, по мнению Бакунина, несовместимо с принципами индивидуальной свободы. Именно в названном им движении "анархизм" от греческого слова "власть" и была заложена свободолюбивым Близнецом Бакуниным система взглядов, идеалом которой является отсутствие любого принудительного управления и власти человека над человеком.

Очень часто рожденные 30 мая своим поведением вызывают гнев и раздражение окружающих, поскольку изменчивость и непостоянство — их естество. В самом деле, настроение этих людей может меняться в долю секунды. Но при этом эти Близнецы с успехом способны функционировать сразу в нескольких ипостасях — скажем, одновременно вести хозяйство и управлять фирмой, жить двойной жизнью и замышлять новые проекты.

Его называли "вундеркинд Голливуда". Именно с этим почетным прозвищем вошел в историю кино голливудский продюсер Ирвинг Тальберг за свою способность распознавать удачные сценарии и звездный потенциал актеров. Он умер в возрасте 37 лет, и уже спустя год после его смерти, с 1937 года, по сей день наиболее талантливые продюсеры получают ежегодную награду имени Ирвинга Тальберга.

Уже в возрасте 23 лет он работал ведущим продюсером в компании Metro-Goldwyn-Mayer. И конкуренты тогда называли эту студию "долина пересъемок", ибо все сцены, без успеха воспринятые тестовой аудиторией, по настоянию Тальберга переснимались. Хотя именно ему обязаны своей карьерой многие звезды классического Голливуда, сам продюсер предпочитал оставаться в тени и запрещал упоминать свое имя в титрах. Через несколько лет успех тальберовских фильмов в прокате был таков, что основатели студии были вынуждены передать кинопроизводство всецело в его руки, оставив за собой только решение финансовых вопросов.

Но Формула небес свободных и проницательных Близнецов распространяется не на всех пришедших сегодня в наш мир. Многим рожденным 30 мая следует опасаться обязательств, заведомо не выполнимых. Руководствуясь лучшими побуждениями, они опрометчиво пообещают вам достать Луну с небес, полагаясь на то, что при дальнейших осложнениях как-нибудь сумеют выпутаться. Эта фатальная недооценка своих возможностей может сыграть злую шутку, если только рожденные 30 мая не станут тщательнее взвешивать фактор реальности. Они должны понять, что некоторые люди воспринимают их обещания крайне серьезно и впоследствии заставят отвечать за каждое данное слово.

Космонавт Близнец Алексей Леонов не обещал достать Луну с неба, но пообещал, что выйдет в открытый космос и все с ним будет хорошо. И сдержал слово и оправдал ожидания миллиардов людей на всей планете, наблюдающих за этим историческим событием. Возможно, рожденный в свободолюбивый день своего знака Леонов для этого и стал первым человеком в истории, который вышел в открытый космос и первым ощутил новое и неведомое никому до него состояние абсолютной вселенской свободы.

Скорость по жизни — конек рожденных сегодня людей, но иногда она становится столь головокружительной, что возникает опасность растраты нервной энергии. Однако талант в сочетании с самоуверенностью и задорным ребячеством делает рожденных 30 мая просто неотразимыми.

Вот с таким задорным ребячеством вошел в историю советского кино замечательный актер Александр Демьяненко. В середине 1960-х годов Леонид Гайдай приступил к съемкам комедии. Сценарий назывался "Несерьезные истории", а главный герой был студент Владик Арьков. На роль главного героя пробовались 40 молодых актеров, среди которых были Виталий Соломин, Александр Леньков, Евгений Жариков и многие другие. В итоге подошел работавший в Ленинграде Александр Демьяненко.

Он был жгучим брюнетом, а его решили сделать блондином. И уже во время съемок фильма сам Гайдай часто называл Демьяненко не Сашей, а Шуриком. И в итоге решил дать это имя и герою кинофильма.

Роль Шурика принесла актеру успех. Гайдай через два года снял продолжение истории полюбившегося зрителям героя Шурика в фильмах — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". А в 1973 году уже вышла комедия "Иван Васильевич меняет профессию".

Александр Демьяненко был еще и одним из ведущих актеров дубляжа. Его голосом говорил Донатас Банионис, а также зарубежные актеры Омар Шариф, Поль Бельмондо, Роберт де Ниро, Джон Войт и многие другие.

Рожденные 30 мая настолько убедительны, а их идеи настолько прогрессивны, что эффекта они в любом случае добиваются. Причем не важно, в какой сфере они находят воплощение своего свободного таланта.

Как и Александр Демьяненко на роль Шурика, рожденная сегодня актриса Мария Берсенева победила в кастинге среди десятков именитых актрис и стала популярной Маргошей из одноименного сериала. А в 2012 году, по опросу нескольких популярных журналов, актриса стала еще обладательницей премии "Самая красивая женщина".

Отмечающий сегодня свое 30-летие актер Никита Ефремов сегодня входит в пятерку самых востребованных молодых актеров театра и кино. Так что его уже смело можно считать достойным продолжателем знаменитой актерской династии.

"Любые отношения надо культивировать: и в работе, и в дружбе, и в любви. Отношения, как растения, — у одних они растут, а у других ломаются. А чтобы растение жило, его надо поливать, сдабривать, ухаживать за ним, разговаривать. Так и в любви — важна дипломатия, умение понять другого, к каким-то вещам отнестись с юмором. И ни в коем случае не надо перевоспитывать или сдерживать человека. Человек должен быть свободен и ответственен за свои поступки".

С фразы о свободе мы начали Формулу небес Близнецов, рожденных 30 мая, — фразой о свободе рожденной сегодня замечательной певицы Роксаны Бабаян мы и закончим рассказ.

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