Астролог: рожденные 30.03 - победители

О напористости и упрямстве Овнов, рожденных 30 марта, рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Распространенное и так привычное в обиходе мнение о рожденных под знаком Овна, как правило, всегда касается их прямолинейности, упрямства и бескомпромиссности. И это как нельзя лучше подходит для рожденных именно 30 марта. И у Овнов этого дня с особой регулярностью проявляется удивительная способность ломиться в закрытую дверь в стене, не замечая, что в той же стене в непосредственной близости расположено открытое настежь окно. Поэтому астрологам особо интересно наблюдать за результатами, которых добиваются рожденные сегодня представители знака Овна. А результаты впечатляют и порой восхищают.

Рожденный сегодня османский султан Мехмед II Завоеватель стал правителем своей империи в возрасте шести лет. При жизни его называли Магомет Великий. Он воевал всю свою жизнь, последовательно раскрывая свою овновскую сущность — сущность непобедимого Марса, бога войны и покровителя всех личностей, рожденных под знаком Овна. Его войскам покорился Константинополь, он завоевал Сербию, Герцеговину, Албанию и заставил венецианцев заключить крайне невыгодный для них мирный договор. Именно при Магомете Великом Константинополь был переименован в Стамбул и превращен в столицу Османской империи.

Большинство Овнов, рожденных 30 марта, — личности в высшей степени прямолинейные, редко обращающие внимание на последствия своих действий для окружающих. Эти люди могут спотыкаться в гонке за достижением личных или общественных целей, испытывать неудачи, но в конечном итоге они непотопляемы и непобедимы.

Будущий выдающийся советский авиаконструктор Сергей Илюшин появился на свет в глухой деревне Вологодской области, где практически все были неграмотны. Маленький Сережа был самым младшим 11-м ребенком и единственным в семье, кто рано научился читать. В 15 лет он ушел на заработки в город вместе со своими старшими братьями. Работал землекопом на стройке, чистил сточные канавы, брался за любую тяжелую работу.

Работая землекопом на аэродроме, он впервые увидел полеты знаменитых русских авиаторов Михаила Ефимова и Сергея Уточкина. И у маленького Овна-землекопа тогда появилась мечта — построить свой самолет. Только благодаря собственным стараниям и усилиям Илюшин сначала стал пилотом Императорского аэроклуба, затем механиком, а потом и конструктором учебного биплана У-1.

Сергей Илюшин создал за свою жизнь несколько десятков самолетов. И аббревиатуру гражданских самолетов "Ил" знает сегодня весь цивилизованный мир.

Но свою Формулу небес, формулу Овна-победителя, рожденного 30 марта, Сергей Илюшин в полной мере реализовал в военное время, создав свой знаменитый "летающий танк"-штурмовик Ил-2, самый массовый самолет в СССР, принесший победу в Великой Отечественной войне.

Рожденные 30 марта Овны — абсолютные фанатики своего дела и они буквально одержимы тем, чем они занимаются. Разумеется, такая одержимость неизменно приводит к успеху, хотя признание заслуг может прийти слишком поздно при жизни или даже после смерти.

Таким одержимым художником, получившим всемирную славу после смерти был и рожденный сегодня нидерландский художник постимпрессионист Винсент ван Гог. Его одержимость была безгранична. Всего лишь за десять с небольшим лет творчества ван Гог создал более 2100 произведений, включая 860 картин, написанных маслом. Среди них портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и, конечно, же легендарных подсолнухов.

Большинство критиков не замечало ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, но энергия бескомпромиссного Овна осталась в пространстве и после смерти художника и его дух дождался своей всемирной славы, которая окутывает имя ван Гога и по сей день.

Таким же тружеником запомнится человечеству и рожденный сегодня шведский художник Ингвар Кампрад. Я не ошибся — именно художник. Только Кампрад не писал картины, как ван Гог, он рисовал свою мебель, мебель из дерева. Кстати, именно изделия из дерева принесли маленькому Ингвару первые наличные деньги. Он закупал спички в соседнем городе большими партиями и продавал их жителям соседних деревень. Потом Ингвар попросил у своего отца немного денег и стал делать собственную мебель из дерева. Она стала называться "мебель Ингвара Кампрада", сокращенно ИКЕA.

И как интересно распорядилась Формула небес для рожденных 30 марта... Все произведения ван Гога по своей нынешней аукционной стоимости являются одними из самых массовых и дорогостоящих в истории мирового искусства. И мебель производства компании ИКЕА в том или ином виде присутствует в каждом третьем доме на земном шаре, а недавно ушедший из жизни Ингвар Кампрад остается одним из самых богатых людей в истории человечества.

Кстати, во многих своих мебельных коллекциях при декорировании пространства Ингвар Кампрад использовал репродукции пейзажей и натюрмортов своего звездного собрата Винсента ван Гога.

30 марта подарило миру еще немало и авиаторов, и миллиардеров, и революционеров, известных своей одержимостью.

Таким одержимым пионером авиации вошел в историю рожденный сегодня прямолинейный и бескомпромиссный Овен французский физик Пилатр де Розье. Он первым в истории совершил свободный полет на собственном воздушном шаре. Он хотел во что бы то ни стало перелететь на шаре пролив Ла-Манш. Но бесстрашие и прямолинейность Овнов, рожденных 30 марта, часто играет с ними очень злые шутки. Перелет оказался трагичным, воздушный шар загорелся, и в возрасте 31 года ученый погиб.

Категоричность и хождение по лезвию бритвы, подвергая себя опасности, неотъемлемая составляющая Формулы небес для многих рожденных сегодня.

Помните полувеликана Хагрида в фильмах про Гарри Поттера. Хагрид всегда жил один и приходил на помощь Гарри Поттеру и его друзьям в самые трудные моменты, борясь с многочисленными темными силами. Вот уж точно миссия Хагрида всегда по вкусу для рожденных 30 марта. И, видимо, неслучайно то, что исполнил роль Хагрида великолепный шотландский актер Робби Колтрейн, рожденный именно 30 марта. Кстати, в молодости молодой Колтрейн сам был активным общественным деятелем, участвовал в акциях Amnesty International, общества Grennpeace и кампаниях за ядерное разоружение.

Общественной деятельностью прославил себя и рожденный сегодня японский предприниматель, писатель и поэт Такаси Цудзии. Родившись в семье крупного японского бизнесмена и впоследствии поступив на экономический факультет, Такаси в знак протеста против моральных ценностей капитализма, разложивших, по его мнению, нравственность современного человека, вступил в Коммунистическую партию Японии. Не думаю, что это решение сына сильно обрадовало его папу-олигарха, но астрологи объяснили ему, что такое бескомпромиссность Овна, рожденного 30 марта, и родитель со временем успокоился.

Прямолинейность своей Формулы небес безукоризненно использует, в прямом смысле этого слова, легендарный Овен испанского футбола капитан клуба "Реал Мадрид" и сборной Испании Серхио Рамос. Рамос всегда двигается прямо или вверх по прямой линии, а фирменные удары футболиста по мячу головой являются его неповторимой "фишкой". Серхио Рамос также известен склонностью забивать важнейшие мячи в конце матчей, за что прозван болельщиками "королем 93-й минуты". Рамос — несомненно, ярчайший представитель знака Овна в современном футболе. Его оборонительный стиль, воинственный и агрессивный, часто приводит к нарушению правил, а также к предупреждениям или удалению с поля.

"Мое сердце будет живым, в моем сердце жива любовь, и я живу, пока бьется мое сердце", — именно так можно перевести название легендарной песни из фильма "Титаник" "Мy Heart Will Go On". Рожденные 30 марта Овны всегда дышат полной грудью, живут честно и бескомпромиссно, не оглядываясь назад, спотыкаются, встают и смело двигаются вперед.

Так живет и так поет рожденная сегодня легендарная исполнительница этой песни канадская певица Селин Дион. И в ее голосе, и в ее образе заложены магическая сила, мощь и неповторимость всех рожденных 30 марта представителей знака Овна.

