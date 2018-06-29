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Автор Соломон Соловьев

Кто в ответе за тех, кого приручили

Общество » Наследие » Формула небес

О естественном смысле жизни, ответственности, мечтательности, любви к истине, честности и чистоте рожденных 29 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Люди забыли эту истину, — сказал Лис. — Но ты не должен ее забывать. Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. И ты отвечаешь за свою розу…" "Я отвечаю за свою розу… — повторил Маленький принц, чтобы хорошенько это запомнить". В этой легендарной фразе рожденного сегодня французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (фото) моральный и нравственный кодекс большинства Раков, пришедших в наш мир практически в любой из дней этого ответственного знака Зодиака.

Ну а для рожденных сегодня ответственность за всех, кого Раки приручили, — это естественный смысл жизни. В нем и призыв к ответственности в любви и дружбе, и необходимость щадить чувства близкого человека, дорожить чужим доверием и не обманывать ближнего своего. А к прекрасным фразам об этом смысле самого романтичного и мечтательного писателя в современной литературе Антуана де Сент-Экзюпери мы еще вернемся сегодня не раз.

Рожденные 29 июня исполнены фантазий, и целью их жизни вполне может быть превращение мечты в реальность. Эти люди обладают уникальной способностью находить практическое применение своим иллюзиям и вовлекать в этот процесс окружающих. Рожденные в этот день чутко улавливают желания других, и от них, как от Деда Мороза, непременно ждут чуда. В этом смысле они одновременно и ответственные исполнители заказанных чудес, и наивные мечтатели, витающие в облаках.

Рожденный сегодня чешский изобретатель Йозеф Рессель первый в истории человечества придумал деревянный гребной винт для парохода и построил пароход с собственным винтом и паровой машиной в шесть лошадиных сил. Первое испытание закончилось неудачей, пароход взорвался, и полиция запретила дальнейшие испытания. Тогда чешский изобретатель продал свой патент во Францию, и в дальнейшем все конструкции винтовых судов французских и английских инженеров основывались на изобретениях романтичного и мечтательного инженера Ресселя.

Среди других изобретений инженера — пневматические цилиндры и шарикоподшипники. Благодаря патентам на свои изобретения инженер получал немалое финансовое вознаграждение.

К счастью, рожденные 29 июня имеют определенные финансовые возможности для того, чтобы строить воздушные замки наяву. Как правило, они демонстрируют глубокое знание предмета, которым занимаются. Однако в силу явной несклонности к излишней словоохотливости им иногда бывает сложно объяснить свои замыслы и методы их воплощения. Впрочем результаты труда рожденных 29 июня всегда впечатляют, а легкость, с какой они этого добиваются, отчасти объясняет, почему именно этих людей называют волшебниками.

Таким финансовым волшебником остался в истории парижский банкир Александр Мария Агвадо. Волшебник Агвадо сначала открыл в Париже торговый дом, где очень скоро нажил большие деньги, потом открыл банкирскую контору. Удача, дарованная ему Формулой небес, деятельность, смелость в предприятиях и замечательная сообразительность сделали его в короткое время одним из первых парижских банкиров.

Но не забывал банкир о главной миссии своего дня — быть ответственным за родную землю и людей, на ней живущих. Король Франции Фердинанд Седьмой за заслуги Агвадо по осушению болот дал ему титул маркиза. После своей смерти патриотичный Рак оставил Франции все свое огромное состояние и прелестную коллекцию картин.

"Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена", — так писал рожденный сегодня Экзюпери и так жил банкир Александр Агвадо. И на осушенных однажды банкиром болотах теперь растут прекрасные кедровые леса.

Многие Раки, чей день рождения — 29 июня, — искатели истины, они не признают лжи и фальши, их трудно ввести в заблуждение. Они свято верят в то, что цели, которым они служат, помогут приоткрыть завесу над действительностью или, по крайней мере, станут критерием чистоты и честности.

Таким критерием чистоты стал для современников итальянский священник и астроном Анджело Секки. Среди астрономов Секки получил неофициальный титул "отца астрофизики". Он первым в истории экспериментально доказал, что Солнце является звездой.

Ученый также разработал диск Секки для определения прозрачности воды. Именно такой диск белой или черно-белой окраски диаметром 20-40 сантиметров опускают в воду на такую глубину, чтобы он полностью исчез из виду. И эта глубина считается показателем прозрачности в гидрологии и океанологии. Для более точного определения записывают два отсчета: глубину исчезновения и глубину появления диска вновь при поднятии троса. Средняя величина этих значений принимается за относительную прозрачность воды в данном районе.

Как правило, Раки дня сегодняшнего — это удивительно шумные и подвижные люди, искрящиеся весельем. Иногда их несправедливо упрекают в поверхностном подходе к жизни. И это главным образом потому, что сами они не афишируют свои моральные принципы. Однако это вовсе не мешает им успешно делать деньги (собственно, как и тратить их), да и вообще процветать в бизнесе или государственном управлении.

Таким процветающим представителем дня сегодняшнего, без сомнения, являлся русский государственный деятель, министр путей сообщения Сергей Витте. Именно он добился введения в России "золотого стандарта", способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство, особенно в Великий Сибирский путь. Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в Российской империи.

Прекрасен в своей музыке к кинофильмам, лауреат премий "Оскар" и BAFTA американский композитор Бернард Херрман. Именно его талантом созданы музыкальные сопровождения для всех фильмов Альфреда Хичкока. И недосягаемым шедевром считается саундтрек к хичкоковскому "Психо".

Приоткрыть завесу над действительностью удавалось в своей профессии рожденной сегодня итальянской журналистке Ориане Фаллачи. Одна была единственной журналисткой в истории, которая смогла взять интервью у всех мировых лидеров в 60-80-х годах XX века. Книги, статьи и интервью Орианы переведены на десятки языков. Ее называли "самой знаменитой писательницей Италии" и "журналистом, которому никто в мире не может отказать". В Америке многие ее коллеги называли Фаллачи "одна из самых читаемых и самых любимых авторов в мире".

Рожденные 29 июня зачастую демонстрируют ребяческое поведение. Они так же непосредственны, обаятельны и открыты, как дети. Воздух, дыхание, полет, пение, танец — главенствующие темы в жизни тех, кто родился в этот день.

Раки дня сегодняшнего видят ценность жизни даже в малом и часто не ищут для себя выгоды. При всем своем стремлении к успеху рожденные 29 июня — хорошие партнеры и компаньоны, предпочитающие щедро делиться плодами своего труда с другими, а не заботиться лишь о собственном благе. Мысль о том, что они могут по-настоящему осчастливить других, приносит им наивысшее удовлетворение.

"Ведь все взрослые сначала были дети, только мало кто из них об этом помнит", — так писал символ сегодняшнего дня французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. В этой фразе вся искренняя Формула небес рожденных сегодня Раков.

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Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
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