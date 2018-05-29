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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 29.05 обаятельны

Общество » Наследие » Формула небес

О сексуальном обаянии, индивидуальности, самобытности и альтруизме рожденных 29 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

"За самобытность, индивидуальность и сексуальное обаяние" — с такой формулировкой 20-летний Эдриан Пол получил свой первый в жизни приз на студенческом конкурсе с экстравагантным названием "Мог бы твой парень стать моделью?". Ну и, как вы понимаете, в жюри конкурса были исключительно представительницы прекрасного пола. Сексуальное обаяние, индивидуальность и самобытность — это и есть ключевые характеристики Формулы небес 29 мая. Рассмотрим ее подробнее.

Рожденный сегодня британский актер Эдриан Пол начал танцевать в три года, затем три года учился хореографии в Париже, затем отправился в Голливуд, где преподавал хореографию детям, параллельно подыскивая себе работу в качестве актера. Потом были небольшие роли в нескольких фильмах, и, наконец-то, настал звездный час для самобытного Близнеца. Роль Дункана Маклауда в телесериале "Горец" принесла Эдриану популярность и деньги. Всего актер снялся в 119 сериях и выдержал шесть сезонов.

Главные темы в жизни Близнецов, родившихся 29 мая, где они применяют свою индивидуальность и самобытность, — это открытия, традиции и обмен идеями.

Драматические ситуации и события притягивают их. Рожденные 29 мая отнюдь не принадлежат к разряду тех, кто боится борьбы и готов мириться с несправедливостью. Следуя собственной правоте, они горячо отстаивают интересы команды, судьба которой зависит и от их активности.

Независимо от того, в какой роли выступают люди, чей день рождения — 29 мая: служащие, родители, администраторы, или даже президенты, - они всегда ищут консенсуса, вовсе не стремясь к диктату и обладая талантом спокойно выслушивать предложения и критику.

Он был ветераном Второй мировой войны, руководил торпедным катером. За храбрость, проявленную во время военных действий, был удостоен множества наград. А через 15 лет после окончания войны в 1960 году стал единственным президентом США — католиком и первым президентом, родившимся к тому времени в XX веке. Его звали Джон Кеннеди.

Через три года пришедший в наш мир 29 мая Близнец Кеннеди был убит. Сегодня именем Кеннеди в США названо большое количество объектов, улиц, школ и прочих сооружений (например, международный аэропорт в Нью-Йорке). По мнению большинства граждан страны, Кеннеди входит в десятку величайших американских президентов в истории.

До прихода к власти Дональда Трампа (также рожденного под знаком Близнецов) Кеннеди являлся самым богатым президентом США и одним из главных идеологов благотворительности. "Если свободное общество не может помочь тем многим, кто беден, оно никогда не спасет тех немногих, кто богат", — так говорил Кеннеди. И он много делал полезного для людей в своей жизни.

Хотя зачастую рожденные 29 мая озабочены улучшением жизни других и даже слывут альтруистами, пожалуй, нельзя сказать, что собственные интересы навечно забыты ими. Рожденные сегодня умудряются найти здоровый баланс между личным и общественным и не видят никаких противоречий между помощью другим и удовлетворением собственных нужд.

Близнецы дня сегодняшнего нередко видят себя защитниками правды, хранителями традиций… Придавая не слишком большое значение деньгам и материальным благам, рожденные 29 мая тем не менее добиваются обладания ими без особых усилий.

Он являлся совладельцем сети автомагазинов и дилерских центров известных мировых автомобильных марок, был членом партии "Единая Россия" и доверенным лицом президента России, профессионально играл в покер и занимался детской благотворительностью. После забитого гола он всегда подносит указательный палец к губам, словно призывает к тишине. Этот жест используется в его персональном бренде Arshavin.

Рожденный сегодня бывший капитан сборной России по футболу, атакующий полузащитник Андрей Аршавин в 2008 году, по версии УЕФА, попал в символическую сборную Европы, а среди лучших игроков Европы в результате голосования занял шестое место, что до сих пор является лучшим достижением для российского футбола после распада СССР.

В юности Аршавин почти профессионально играл в шашки и только в свободное время в футбол. Его тренер уговаривал Аршавина связать свою жизнь с профессиональной игрой в шашки, в которой он пророчил своему ученику большое будущее (шашки — без сомнения, более близнецовый вид спорта, чем футбол), но Аршавин выбрал футбол.

С детства и по сей день Аршавин является болельщиком испанского клуба "Барселона". У самого Аршавина в карьере были разные клубы, но девять звездных сезонов он играл в питерском клубе "Зенит", где он участвовал в 310 официальных матчей, забив 71 мяч и завоевав с командой пять трофеев. За заслуги перед родным городом Аршавин включен в рейтинг "Tоп-50. Самые знаменитые люди Петербурга".

Для Близнецов, рожденных 29 мая, чрезвычайно важно наличие аудитории — она может быть представлена и зрителями, и коллегами по работе, и подчиненными, и членами семьи. Не имея выхода на зрителей или слушателей, рожденные 29 мая испытывают раздражение. Ведь их отличает живой ум, они ценят остроумие, обаяние и юмор. Особое удовольствие они получают от словесных баталий. Хотя в этих людях явно доминирует умственная энергия, не менее важно для них дать выход физической активности.

Так что после завершения карьеры в казахском клубе "Кайрат", где сейчас успешно играет Андрей Аршавин, давая выход своей физической активности, он, наконец-то, начнет играть турниры по шашкам…

"Гениальность — она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить", — так говорил актер, на чьи спектакли на сцене театра "Ленком" всегда были выкуплены билеты на несколько месяцев вперед.

Писать о рожденном сегодня актере Александре Абдулове очень сложно, так как хочется написать очень многое. Мне вспоминается фраза одного литературного критика о Пушкине, когда его спросили, понимал ли Пушкин при жизни, что он гений. Критик ответил: "Конечно, понимал, но абсолютно этого не демонстрировал". Одна из моих любимых фраз, сказанная Абдуловым: "Что такое талант? Талант — это то, что у тебя получается делать лучше всего".

На сцене Абдулов играл так, что люди в зрительном зале переставали дышать и в принципе шевелиться, он их вводил в реальное состояние гипнотического транса. Абдулов вспоминает: "В моей жизни был такой случай. Во время спектакля на сцене я почувствовал такой контакт со зрительным залом, как будто там сидел только один человек — мой друг. Казалось, скажи я тогда: "Встаньте", — и все встали бы. Тогда я и понял, что такое признание актера".

За свою недолгую жизнь Александр Абдулов снялся в 112 кинофильмах, сыграл в 30 спектаклях театра "Ленком", исполнил несколько десятков песен, возродил в 1995 году вместе с режиссером Сергеем Соловьевым Московский международный кинофестиваль и в течение пяти лет был его генеральным директором. За несколько лет до смерти Александр Абдулов написал и опубликовал свою автобиографическую книгу, назвав ее "Хочу остаться легендой". Именно такой легендой в памяти еще многих поколений актер Абдулов и останется.

Близнецы, рожденные 29 мая, — в высшей степени деятельные натуры. Наибольшего успеха они добиваются, когда им удается мягко и ненавязчиво управлять происходящими вокруг них событиями. И часто свои проекты они делают в одиночку.

Так, рожденный сегодня украинский путешественник Теодор Резвой в 2001 году совершил одиночный переход на веслах через Атлантический океан, от Канарских островов до Барбадоса. Близнец-одиночка был 14-м человеком в мире, кто осуществил подобного рода плавание.

В 2013 году, взяв с собой друга- механика, отважный путешественник проехал расстояние в 14 434 километра на 50-кубовых мопедах и был включен с этим рекордом в Книгу рекордов Гиннесса за самое дальнее путешествие на мопедах.

Так же, в одиночестве, скромно и достойно, писал музыку и играл концерты замечательный музыкант Вячеслав Овчинников. Он стал автором оперы "Маскарад", балетов "Суламифь", "Война и мир" и "Песнь песней", четырех симфоний, нескольких ораторий, сюит и инструментальных пьес. На премьере Первой симфонии композитора публика требовала повторить ее целиком.

Талантливый Близнец Вячеслав Овчинников много и успешно работал для кино. Создал музыку более чем к 40 кинофильмам, среди которых: "Иваново детство", "Первый учитель", "Андрей Рублев", "Война и мир", "Они сражались за Родину".

"Дело в том, что жизнь — она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит, Бог рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь, а вот какой ширины, широты — это зависит только от тебя", - так говорил Александр Абдулов в своем последнем интервью.

Близнецы 29 мая живут широко, заметно, ярко. И оставляют за собой такой же широкий и красивый след. Такова их Формула небес.

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