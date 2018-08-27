Они не лезут за словом в карман

О владении языком, страсти к сочинительству и даре убеждения рожденных 28 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Скучные книги происходят от скучного читателя, ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не умелость сочинителя", — так по полочкам разложил взаимоотношение читателя и сочинителя пришедший сегодня в наш мир замечательный писатель Андрей Платонов (фото).

Рожденные 28 августа мастерски владеют языком. Даже если их профессия не связана с необходимостью излагать свои мысли в устной или письменной форме, они нередко занимаются сочинительством в свободное от работы время. Однако в более широком смысле здесь имеется в виду язык ремесла, который рожденные в этот день знают досконально.

Одной из наиболее ярких отличительных черт творчества писателя Андрея Платонова является именно его оригинальный, не имеющий аналогов в русской литературе язык, который часто называют "первобытным", "нескладным" и "самодельным".

Кроме оригинальности языка, Девы, рожденные 28 августа, обладают отлично развитым даром убеждения — им не составит труда заставить других восхищаться их поступками, во что бы они ни вылились в дальнейшем. Из рожденных 28 августа обычно получаются непревзойденные спорщики. Они умеют достойно ответить противнику, опираясь на многочисленные факты, почерпнутые из жизни.

Филигранное владение языком демонстрировал и в жизни, и в творчестве немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и философ Иоганн Вольфганг Гете (фото). Гете творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия и др. Произведения Гете, в особенности трагедия "Фауст", признаны шедеврами немецкой и мировой литературы. Гете прекрасен в своих формулировках и описаниях. Мне всегда было симпатично одно его высказывание: "Обращайтесь с женщиной осторожно! Она сделана из кривого ребра, Бог не сумел создать ее прямее. Если захочешь выпрямить ее, она поломается; оставишь ее в покое, она станет еще кривее".

В какой бы аудитории Девы дня сегодяшнего ни находились, язык их достаточно прост и лишен высокопарности. Многие люди, чей день рождения — 28 августа, не без основания полагают, что сложнейшие философские построения только выиграют от того, если суть их будет понятна даже школьнику, прилежание которого далеко от идеального. Используя блестящие способности к риторике, рожденные 28 августа в первую очередь стремятся к тому, чтобы, пояснив свою мысль, склонить других к своей точке зрения.

Советский изобретатель Лев Термен стал основателем новой музыкальной риторики. В 1920 году он создал первый в мире электромузыкальный инструмент и даже успел презентовать его Владимиру Ленину. Будучи весьма разносторонним человеком, Термен изобрел множество различных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения) и систем охранной сигнализации.

Прожив долгую жизнь, пройдя через эмиграцию, репрессии, ссылки и реабилитацию, в марте 1991 года в возрасте 95 лет Лев Термен вступил в КПСС. На вопрос, зачем он вступает в разваливающуюся партию, Термен отвечал: "Я обещал Ленину". Так порой держат слово Девы, рожденные 28 августа.

В то же время люди этого дня могут отказаться от своих слов безо всяких на то оснований. Зная об этом, друзья из близкого окружения часто соглашаются с ними на момент спора только затем, чтобы позже изменить свое мнение на противоположное или вообще забыть о предмете дискуссии. Как ни странно, такая трансформация взглядов нисколько не обижает рожденных в этот день, в большинстве своем они даже рады новому поводу для словесных перепалок.

Мастером "городской" прозы вошел в историю литературы еще один новатор современного литературного языка русский советский писатель Юрий Трифонов. Сын репрессированных родителей, чье детство прошло в знаменитом многоквартирном доме на улице Серафимовича. Именно событиях в этом доме он написал свой знаменитый роман "Дом на набережной". Я позволю себе одну прекрасную цитату Юрия Трифонова из этого выдающегося романа: "Вам нужна женщина? Среди ночи? Чтобы утешала вас, ласкала, говорила нежные, трогающие душу слова — и вовсе не за деньги, а просто так, от вечно женственной щедрости, — когда вы несчастны, брошены на асфальт и родная мать прокляла вас? Никто не может утешить так, как женщина среди ночи".

Из рожденных 28 августа получаются отличные консультанты, клерки, социальные работники, политики и т. п., поэтому окружающие охотно обращаются к ним за помощью в сложных житейских ситуациях. Однако, занимаясь проблемами других, они зачастую совершенно забывают о себе. Их быт не налажен, одежда не отличается изысканностью, пища довольно скромна. Поэтому крайне важно, чтобы люди этого дня сами следовали своим советам, а не только раздавали их другим.

Рожденный сегодня знаменитый писатель Дева Аркадий Стругацкий в альянсе со своим младшим родным братом Овном Борисом Стругацким написал несколько десятков произведений, считающихся классикой современной научной и социальной фантастики. Критики гадали всю жизнь, кто из братьев придумывал литературную канву, а кто непосредственно писал сами произведения. Для Формулы небес таких вопросов не возникает. Сюжеты романов, возможно, придумывались братьями и совместно, а вот излагал их, используя свой неповторимый и оригинальный язык, дарованный формулой своего дня, конечно же, Аркадий Стругацкий.

Его чудесным наблюдением в духе знака Девы мы и завершим Формулу небес 28 августа: "Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит".

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