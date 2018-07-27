Искренняя молитва от марксиста Уго Чавеса

Об одержимости, гуманизме, патриотизме, чести и буйном нраве рожденных 28 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Дай мне свой терновый венец, Христос, чтобы я истек кровью; дай мне свой крест, 100 крестов, и я буду нести их для тебя; но подари мне жизнь, потому что мне до сих пор есть, что делать для моего народа и моей страны!" — так звучала молитва одного из самых ярких политиков современного мира президента Венесуэлы Уго Чавеса. И в этих словах, помимо пронзительного пафоса, звучит реальная потребность свершать поступки во благо людей. С такой формулой приходят в мир Львы, рожденные 28 июля.

Рожденные сегодня зачастую демонстрируют сильное желание первенствовать как в социальной, так и профессиональной сфере. Стремление к установлению авторитета любым путем сквозит не только в их действиях, но даже во внешности. Те, кому приходилось общаться с этими людьми, почти сразу понимают, что довольствоваться вторыми ролями не в их правилах. Рожденные 28 июля не могут удовлетвориться состоянием ожидания, когда пройдет шторм, а всегда рвутся оказаться на вершине волны.

"Где нет стремления к счастью, там нет и стремления вообще. Стремление к счастью — это стремление стремлений", — так звучала Формула небес для героев 28 июля в интерпретации рожденного сегодня выдающегося немецкого философа-материалиста Людвига фон Фейербаха, которого историки философии иногда называют "оптимистическим аналогом" Фридриха Ницше.

Увлеченные бесконечными стремлениями, Львы этого дня ищут превосходство во всех сферах жизни, начиная от игры и спальни и кончая святая святых — советом директоров крупной корпорации. Разумеется, такие одержимые личности просто вынуждены сталкиваться с большими моральными проблемами. Окружающие считают их равнодушными и безжалостными, когда рожденные 28 июля идут к своей цели, не оглядываясь и не считаясь ни с какими издержками. Кроме того, рожденные 28 июля не терпят оппозиции своим начинаниям, которую они пресекают в корне.

"С удивлением уведомился я обо всех твоих подлостях, из чего я и делаю сродное о свойстве вашем заключение, по коему и поведение мое против вас соразмерно будет", — так писал император Павел Первый своему советнику Льву Петру Палену за непослушание последнего. Пален был тогда с позором уволен с должности военного губернатора Санкт-Петербурга, а через четыре года именно Пален возглавил заговор и совершил убийство Павла Первого. Львов, рожденных 28 июля, обижать и унижать не рекомендуется: они из мягких и добродушных быстро становятся жестокими и беспощадными.

В связи с изложенным выше, рожденным 28 июля следует культивировать в себе качества, облегчающие их контакт с другими людьми, — среди них особое место занимают дипломатичность, терпение, уважение к чужим воззрениям. Если они почувствуют, что их интересы тесно увязаны с интересами общества, если они ощутят себя частью большого коллектива, они смогут избавиться от многих проблем, серьезно осложняющих их жизнь. Если же они будут противиться этому процессу, продолжая упрямо настаивать на своем изолированном от потребностей других курсе, они в итоге растеряют даже самых близких и преданных друзей. Научиться достойно проигрывать — еще один важный урок, который необходимо усвоить тем, кто родился в этот день.

Потрясающе красивую женскую карьеру сделала рожденная сегодня немецкий издатель Энне Бурда. В 1949 году она создала маленькое издательство Burda, ориентированное на женщин, желающих в условиях послевоенной Европы выглядеть элегантно несмотря на бедность. Планировалось создать журнал, по советам которого домохозяйки могли бы самостоятельно шить стильную одежду. А уже с 1950 года начал выходить журнал Burda Moden, который сегодня называется Burda Fashion, печатается на двух десятках языках и продается почти в сотне стран.

Не менее красивая жизнь была прожита и Нобелевским лауреатом по физике Чарльзом Хардом Таунсом, одним из основоположников квантовой электроники и изобретателем лазера вместе с советскими учеными Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не дожив всего шесть месяцев до ста лет Таунс в одном из последних своих интервью признался, что на изобретение лазера его вдохновила прочитанная в 1936 году книга Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". Желание стать сверхчеловеком посещает многих Львов из рожденных сегодня, так что остается только радоваться, что изобретенный лазер используется исключительно в мирных целях.

Люди, чей день рождения — 28 июля, должны понять, что желание победить любой ценой противоречит всем формам человеческого общения. Возможно, прийти к такому мнению они смогут только после серии неудач и поражений, но, будучи людьми динамичными и очень привлекательными, многие из них так и не достигнут этого, так как преодолеть собственный эгоцентризм — выше их сил. Поэтому необходимое условие развития личности — научиться бескорыстно дарить любовь и принимать любовь другого человека.

Бескорыстно дарил свою любовь и в жизни, и на экране замечательный советский актер и кинорежиссер Владимир Басов. Он был разносторонний артист, обладал оригинальным лицом, выразительной мимикой, огромным артистизмом и неотразимым обаянием.

Красотой и обаянием обладала и рожденная сегодня одна из самых популярных женщин своего времени, законодательница моды и изящества в Америке и Европе, героиня светской хроники, первая леди США Жаклин Кеннеди, широко известная как Джеки. Стиль Жаклин Кеннеди больше, чем любой другой первой леди, был скопирован производителями одежды и дизайнерами, а также значительной частью обычных молодых женщин.

Свой 92-й день рождения отмечает сегодня легенда советского кино актриса Инна Макарова. Сложно даже сейчас представить, что первое появление этой красавицы Львицы на экране произошло в 1948 году в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия", где она страстно и правдиво сыграла роль подпольщицы Любови Шевцовой. А в дальнейшем были легендарная "Высота", фильм "Дорогой мой человек" и еще десятки замечательных фильмов.

Жить с чистым сердцем — это то, что всю жизнь пытаются делать рожденные сегодня Львы. У кого-то это получается чуть лучше, у кого-то — чуть хуже. Но намерения именно таковы. О чем и пишет герой дня Людвиг Фейербах и что полностью совпадает с его Формулой небес: "Религия противоречит нравственности тем самым, что она противоречит разуму. Чувство добра тесно связано с чувством истины. Испорченность рассудка влечет за собой испорченность сердца. Кто обманывает свой рассудок, не может обладать искренним, честным сердцем…"

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"