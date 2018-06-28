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Автор Соломон Соловьев

Илон Маск станет Нобелевским лауреатом

Общество » Наследие » Формула небес

О бесстрашии, неугомонном веселье, доброжелательности и здоровом юморе рожденных 28 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Но, конечно, но, конечно,

Если ты такой ленивый,

Если ты такой пугливый,

Сиди дома, не гуляй.

Ни к чему тебе дороги,

Косогоры, горы, горы,

Буераки, реки, раки,

Руки, ноги береги.

Так пела бесстрашная Красная Шапочка в легендарном советском кинофильме. Роль Красной Шапочки эмоционально и убедительно исполнила в том фильме рожденная сегодня актриса Яна Поплавская (фото). Ну а строчки из этой популярной песни в полной мере подходят к темпераментным и отважным Ракам, пришедшим сегодня в наш мир.

Рожденные 28 июня, как правило, ставят эмоции выше разума, их подход к жизни отличается прямотой и стремительностью. Они в высшей степени привлекательны как для коллег по работе, так и для друзей и близких. Их отношение к окружающим исполнено доброжелательности и здорового юмора. Поскольку юмор является надежным инструментом в достижении взаимопонимания, рожденным 28 июня всегда удается произвести благоприятное впечатление на новых знакомых. Так что образ жизнерадостной и эмоциональной Красной Шапочки как нельзя лучше подходит к рожденным сегодня.

Все образы, которые создал в кино рожденный сегодня замечательный актер Александр Панкратов-Черный, также всегда отличаются оптимизмом и обязательным чувством юмора. Актер обладает неповторимой харизмой комедийного актера и является коллекционером и блистательным рассказчиком анекдотов. Он являлся одним из создателей клуба анекдотов "Белый попугай" и членом жюри Высшей лиги КВН.

Рожденные 28 июня — прекрасные коммуникаторы, и в лучшем смысле этого слова они массовики-затейники. Ракам сегодняшнего дня июня удается найти способ расшевелить даже мало знакомых людей и вызвать к себе первоначальный интерес. Их поведение бывает непредсказуемо, и вскоре к этому начинают привыкать.

Но за внешней спонтанностью рожденных 28 июня кроется тщательно продуманная линия поведения. В самом деле, герои дня сегодняшнего виртуозно просчитывают эффект, который произведут на окружающих их действия. Как правило, рожденные 28 июня предпочитают терпеливому и ловкому убеждению открытую атаку. Но люди, чей день рождения — 28 июня, настолько искусные и опытные стратеги, что редко подводят или разочаровывают своих сторонников.

Не разочаровал человечество рожденный сегодня французский мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (фото). Как и положено энергичному массовику-затейнику, Руссо занимался огромным количеством дел одновременно. Он был выдающимся философом и писателем, а также музыковедом, композитором и ботаником.

Ботаника была для его "рачьей" души наиболее органична. В своих трудах он проповедовал "возврат к природе", а также призывал к установлению полного социального равенства. Ну и, конечно же, вся философия Руссо, как и положено его рачьей Формуле небес была построена на мире чувств. Чувства, утверждал философ, не только предшествуют разуму, они и преобладают над ним.

Руссо сделал страдание и сострадание мировым вопросом. Сострадание, в глазах Руссо, естественное, присущее природе человека чувство. Оно так естественно, что даже животные его ощущают. В своей философии страдания и сострадания Руссо, наверное, наиболее органичен из всех философов, рожденных под знаком Рака. В сострадании философ-Рак видит и причину всех благородных порывов и всех социальных добродетелей. А эти темы являются очень важными для представителей знака Рака.

"Что такое великодушие, милость, гуманность, как не сострадание, примененное к виновным или к человеческому роду вообще?" -спрашивает философ. И отвечает: "Даже расположение и дружба, собственно говоря, результат постоянного сострадания, состредоточенного на известном предмете; желать, чтобы кто-нибудь не страдал, не значит ли желать, чтобы он был счастлив?" В этом была глубинная, прожитая и прочувствованная философия Рака Жан-Жака Руссо.

Рожденные в этот день скорее экстраверты, нежели интроверты. Но вместе с тем они сложные индивидуумы, понять которых не так-то просто. Многие из них становятся лидерами как в своей семье, так и в общественной структуре. На службе они, как правило, предпочитают работать в тиши своего кабинета. Однако чутко улавливают настроение в коллективе и не преминут включиться в общий разговор, вставив остроту или умный комментарий.

В тиши таких кабинетов родилось сегодня целых пять лауреатов Нобелевской премии. Французский хирург и биолог Алексис Каррель (фото) получил свою премию по физиологии и медицине "за признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов".

Немецкий физик Мария Гёпперт-Майер была одной из двух женщин в истории, получивших Нобелевскую премию по физике. Ее ей вручили "за вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц".

За работы в области изучения озонового слоя Земли получил премию американский химик Франк Шервуд Роуленд.

За исследования свойств твердого тела получил свою Нобелевскую премию немецкий физик Клаус фон Клитцинг.

"За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматического и сценического искусства" — с такой формулировкой вручили Нобелевскую премию по литературе итальянскому писателю и драматургу Луиджи Пиранделло.

Пожалуй, самым страшным наказанием для рожденных 28 июня может стать невнимание к ним со стороны общества или же явная недооценка их талантов. Некоторые из них так и маются между потребностью в общественном признании и стремлением к уединению. Друзья и близкие рожденных 28 июня должны либо запастись терпением, либо иметь хорошее чувство юмора, чтобы адекватно реагировать на эксцентричные выходки наших героев.

Главным эксцентричным массовиком-затейником нашего времени, без сомнения, может считаться рожденный сегодня канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Нобелевский комитет пока не обратил внимания на научные достижения Маска, но за выдающиеся заслуги перед наукой месяц назад Илон Маск был удостоен членства Лондонского королевского общества. Зная потенциал Формулы небес для рожденных 28 июня можно предположить, что шестой обладатель Нобелевской премии в лице Илона Маска однажды может появиться в истории.

Для рожденных в этот день образцовое ведение дел на службе вовсе не означает, что и дома, и в личной жизни у них царит такой же порядок. Люди, чей день рождения — 28 июня, могут быть крайне необязательными и хаотичными в любви, воспитании детей и прочих делах.

Редчайший для знака Рака день 28 июня — когда Раки этого дня практически не созданы для семейной жизни. И Илон Маск — ярчайшее тому подтверждение. Женившись на своей первой жене, которая родила Маску пятерых сыновей, он начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Они сначала поженились, через два года развелись, через год снова поженились, а через три года снова развелись. Формула небес мне подсказывает, что причина всех разводов — это неспособность Маска к семейной жизни в принципе. Хотя одновременно в нем живет и спонтанная потребность к семье.

При чрезвычайно непростой собственной личной жизни у рожденных 28 июня есть шанс стать великолепными психологами и исследователями человеческих душ. В своем кругу они оказываются незаменимыми консультантами. Однако далеко не все относятся к ним серьезно, поскольку люди этого дня не могут изменить своей привычке подтрунивать над окружающими.

И все же за насмешливым фасадом на самом деле может скрываться в высшей степени чувствительная личность, как мы не раз убедились изучая Формулу небес рожденных сегодня.

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Темы гороскоп астрология день рождения Формула небес астропсихоаналитика
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