Астролог: рожденные 28.05 прямолинейны

О прямолинейности, упорстве, элегантности и свободе рожденных 28 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

По собственному признанию, он рос хилым ребенком с непростым характером. Он занимался боксом и карате, выступал за сборную области на союзных первенствах. Так вспоминает о себе, рожденный сегодня любимец миллионов зрителей, один из самых востребованных театральных и киноактеров России Андрей Панин.

Близнецы 28 мая более всего счастливы, когда они начинают новые проекты, внедряя свои уникальные идеи и при этом чувствуя себя совершенно свободными и способными изменить мир. Их деяния оригинальны и элегантны в своей простоте. Будучи людьми прямолинейными, упорными и сугубо индивидуальными и независимыми в своих мнениях, они неизменно добиваются успеха на избранном поприще.

Именно такой упорностью и прямолинейностью всегда отличался в работе Близнец Андрей Панин. Первый большой успех пришел к актеру после роли пьяницы Гаркуши в фильме Павла Лунгина "Свадьба". Фильм получил специальный приз жюри "За лучший актерский ансамбль" на Каннском кинофестивале в 2000 году. Затем была роль криминального авторитета в фильме "24 часа". Ну а массовая популярность пришла к актеру после сериала "Бригада", где он мастерски сыграл роль коррумпированного милиционера.

Позднее были две серии фильма "Бой с тенью", сериал "Каменская", фильмы "Водитель для Веры" и "Жмурки", а также исполнение роли доктора Ватсона в новом российском сериале о Шерлоке Холмсе. До озвучки Ватсона актер, к сожалению, не дожил, трагически уйдя из жизни. Но создатели фильма смогли использовать записи его голоса со съемок.

Режиссер Карен Шахназаров писал о Панине: "В нем есть харизма, есть личность, есть внутренний конфликт. В глазах есть, не выкинешь. И потому его роли всегда притягивают. Даже те, в которых он вроде как повторяется. Что его отличает? Необыкновенная органика. И при этом — способность к острому рисунку. Он великолепен как в характерных ролях, так и в драматических".

Не менее великолепна в своих ролях рожденная сегодня актриса Мария Миронова. Вместе с Андреем Паниным они вместе были тем "актерским ансамблем", который получил приз в Каннах за фильм Лунгина "Свадьба". Павел Лунгин любит в своих фильмах снимать актеров, рожденных под знаком Близнецов. Мария Миронова так же блестяще еще раз сыграла у режиссера Лунгина в фильме "Олигарх".

А начиналось все для Маши Мироновой с роли Бекки Тэтчер в детском фильме Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Потом была учеба во ВГИКе и с 1997 года работа в театре "Ленком", где Мария задействована во многих спектаклях. С 2008 года она также соучредитель и президент Фонда поддержки деятелей искусства "Артист".

Пока Близнецы, рожденные 28 мая, не найдут своего настоящего признания, они находятся в постоянном поиске как собственного дела, так и социального лагеря, к которому им хотелось бы примкнуть в конце концов. Люди, чей день рождения — 28 мая, ориентированы не только на идею, они из тех, кто делает дело. Краеугольный камень их активности — свобода действий.

Изучая гороскоп и биографию рожденного сегодня писателя Яна Флеминга, я пришел к однозначному выводу, что знаменитый литературный и впоследствии кинематографический герой по имени Джеймс Бонд, как и его придумщик, — это стопроцентные Близнецы. Так же, как и писатель-Близнец Артур Конан Дойл, создавал "с себя" Близнеца Шерлока Хомса.

Ян Флеминг служил в военно-морской разведке и очень хорошо понимал, о чем он пишет, создавая своего супершпиона Джеймса Бонда. Книги о Бонде входят в список бестселлеров всех времен. Число экземпляров, проданных по всему миру, равно 100 миллионам. В 2011 году Флеминг стал первым англоязычным писателем, в честь которого был назван международный аэропорт на Ямайке.

За всю историю экранизации романов Флеминга пока ни разу роль Джеймса Бонда не исполнял актер, родившийся под знаком Близнецов. Но романов у Флеминга написано много, и, быть может, однажды Формула небес притянет актера, который, наконец-то, сыграет в роли Бонда самого разведчика Яна Флеминга. Проницательного и харизматичного. Думаю лет через десять рожденный 31 мая Близнец Колин Фаррелл прекрасно сможет справиться с этой ролью.

Харизматичным и непобедимым спортсменом оставался на протяжении многих лет рожденный сегодня четырехкратный олимпийский чемпион, российский гимнаст Алексей Немов.

Вошел в историю как создатель первой в мире мебельной фабрики американский бизнесмен Ламберт Хичкок. Рожденный сегодня однофамилец культового режиссера Льва Альфреда Хичкока, Близнец Ламберт Хичкок был плотником-краснодеревщиком, что крайне редкое явление для Близнецов, которые в принципе что-либо мастерят руками. Изначально Ламберт занимался производством отдельных частей для сборных стульев. Однако вскорости он изобрел стул, который стал носить его имя. Стул Хичкока представлял собой сборное изделие из взаимозаменяемых деталей, в оформлении которого использовалась техника росписи по трафарету. Таким образом, стул представлял собой своего рода конструктор и собирался по инструкции (некий прообраз нынешней мебели компании ИКЕA). К середине XIX века общий выпуск стульев превысил уже 200 тысяч.

Близнецы, рожденные 28 мая, принадлежат к когорте людей, сделавших себя самостоятельно. Очень редко они достигают вершин благодаря протекции или связям. Чаще всего они талантливые самозванцы, выбиваются из самых низов и штурмуют непокорные вершины карьеры. Менее терпеливые из тех, кто родился в этот день, могут бесконечно страдать и раздражаться от общественного невнимания, не в силах заставить окружающих прислушаться к их новаторским идеям. И тогда им нужно просто приспособиться к системе, в которой они работают, и ждать своего часа, когда общество призовет их выйти на авансцену.

Рожденный сегодня французский профессор анатомии Жозеф Гильотен не был ремесленником, он был ученым. Поэтому и машина для обезглавливания — это было не его изобретение, да и сам он всю жизнь, будучи членом учредительного собрания и другом революционеров Марата и Робеспьера, выступал против смертной казни. Но так уж распорядилась Формула небес, что именно его фамилией была названа машина для отсечения головы.

В законодательстве Франции тех времен были прописаны жесткие методы казни: повешение, четвертование, сожжение на костре. И только дворян и богатых буржуа казнили более "гуманным" способом — обезглавливанием мечом или топором. Только как временную меру, пока сохраняется смертная казнь, Гильотен предложил использовать для обезглавливания механизм, который, как он считал, не будет причинять боли.

Так имя профессора стало нарицательным. Существует распространенное представление, что Гильотен сам был гильотинирован. Но это не так: он умер в Париже по естественным причинам. После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила собственную фамилию.

Близнецы дня сегодняшнего — люди действия, и им часто бывает некогда остановиться и осмыслить логику своего творческого процесса. Чересчур энергичные, они могут утратить контакт с окружающими. Таким образом, рожденным 28 мая следует глубже осмысливать мотивацию как собственных действий, так и действий других людей. Рожденным в этот день иногда недостает усидчивости закончить начатые проекты, возможно, потому, что они сразу хватаются за несколько дел и каждый раз находят для себя более интересное занятие.

Рожденный сегодня Луи Агассис действительно занимался множеством параллельных проектов в области геологии, гляциологии, зоологии, ихтиологии и еще много чем. Сама наука гляциология была и основана в том числе неутомимым ученым-Близнецом Агассисом. Эта наука занимается природными льдами во всех их разновидностях на поверхности земли, а также в атмосфере, гидросфере и литосфере.

Огромное значение для ихтиологии имели исследования ученого, которые касаются рыб, морских ежей и глетчеров. Агассис был ярым противником теории Дарвина. Он писал: "Я считаю это учение противоречащим истинным методам естественной истории и опасным, даже фатальным для развития этой науки". Агассис утверждал, что все виды, роды, семейства и прочие систематические единицы животных растений созданы божественным разумом и представляют воплощение форм его мысли. Было бы удивительно, если бы ученый-естественник, рожденный под знаком Близнецов, считал иначе. Ну, например, что люди произошли от обезьян.

Точно не от обезьяны (так как таких красивых обезьян пока никто не встречал), а от Формулы небес красивых Близнецов, рожденных 28 мая, появилась на свет одна из самых высокооплачиваемых певиц нашего времени австралийская красавица певица Кайли Миноуг. И сегодня ей 50 лет…

В переводе с языка одного из аборигенских племен, ее имя Кайли означает бумеранг. И по жизни ей действительно все возвращается. За ее талант и трудолюбие она взамен получает переполненные стадионы, высочайшие гонорары и, главное, многолетнюю любовь уже многих поколений зрителей. На ее счету уже около 500 песен.

Близнецы, родившиеся 28 мая, не только ценят новаторство, но испытывают постоянную потребность в новом стимуле к творчеству. Иногда они опасаются того, что, повторяясь или работая слишком долго над одним проектом, в конце концов утратят вдохновение и начнут действовать механически. Но в большинстве случаев они доводят каждый начатый проект до логического конца. В конечном счете каждое их начинание — это то, ради чего они живут.

"Сорок семь — это идеальный возраст, чтобы подобрать себе обтягивающие брюки", — сказала Кайли Миноуг ровно три года назад. Сегодня ей исполнилось 50 лет. Думаю, тот самый возраст, чтобы отправляться за лосинами и мини-юбкой.

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