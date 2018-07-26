Основатель каратэ, диверсант и оперный тенор

О силе воли и духа, организаторских способностях, блестящем уме, гневливости и агрессивности рожденных 27 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Человек создан для счастья, как птица для полета. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него". С этой легендарной цитаты рожденного сегодня замечательного русского и украинского писателя Владимира Короленко мы и начнем разбирать Формулу небес для Львов, пришедших сегодня в наш мир.

Рожденные 27 июля нередко сознательно ставят себя в положение, подразумевающее принятие решений за других. Речь может идти о создании неких теоретических структур, рабочих организаций, социальных групп и семей. Рожденные в этот день обладают уникальной способностью привести в соответствие все графики и режимы, сделать работоспособными любые новообразования.

Владимир Короленко уделял общественной жизни гораздо больше времени, чем литературной, а на собственную жизнь ему и вовсе никогда не хватало времени. Он был одним из самых ярких правозащитников как в годы царской власти, так и в период Гражданской войны и Советской власти. Создавать счастье для человека стало миссией для Льва-правдолюба Владимира Короленко.

Однако, когда рожденные сегодня динамичные Львы-правдолюбы пытаются принять решения, касающиеся лично их, всякий раз возникают трудности. Поскольку люди, чей день рождения — 27 июля, преданы организации, карьере или бизнесу, они уделяют слишком мало времени планированию частной жизни (почти как сапожники без сапог). Собственный успех (по меркам общественных стандартов) является для них не меньшей из проблем.

Сегодня пришел в наш мир один из самых знаменитых представителей боевых искусств, создатель стиля кёкусинкай, популяризатор каратэ в Японии и других странах Масутацу Ояма. Будучи корейцем по рождению, Ояма за годы службы в японской армии стал настоящим японцем и всерьез увлекся традициями самураев. В 1946 году он решил на время покинуть мир и обрек себя на несколько месяцев добровольного отшельничества на горе Синобу. Все это время он упражнялся в боевых искусствах, обрубая ладонями стволы и ветки сосен, и выдержал несколько схваток с дикими зверями. Ояма любил повторять, что "сила воли — это состояние ума, это концентрация духа".

Концентрацией духа, силой воли и блестящим умом обладают многие Львы из пришедших сегодня в наш мир. Неповторимым интеллектом обладала советская шахматистка Людмила Руденко, которая вторая в истории шахмат и первая среди советских шахматисток стала чемпионкой мира.

Легендарный разведчик Николай Кузнецов, рожденный сегодня, вошел в историю своими блестящими диверсионными операциями и тем, что лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Как утверждал один из руководителей советской разведки, до начала войны неутомимый разведчик Кузнецов был любовником большинства московских прим балета. Некоторых из них он в интересах дела делил с немецкими дипломатами.

Часто получается у рожденных 27 июля, что некая иная организация или компания, признавая их общественную значимость и ценность, пытается убрать их с дороги. Чаще, однако, кризис наступает, когда вторичная деятельность начинает превращаться в первоочередную по важности в жизни. Как правило, такой побочный интерес имеет эмоциональный привкус и требует страстной самоотдачи. Страх потерять первичную сферу приложения сил, сомнения насчет успешного продвижения во вторичной мешают рожденным сегодня плодотворно трудиться.

Но далеко не все рожденные сегодня Львы пытаются искать различные сферы реализации. Итальянский оперный тенор Марио дель Монако прекрасно реализовался в одной. Его называли одним из крупнейших оперных певцов XX века и последним тенором di forza. Критики отмечают, что голос дель Монако, громогласный, "обширного диапазона, необычайной силы и насыщенности, с баритональными низами и сверкающими верхними нотами и неповторим по тембру". Точнее, наверное, о королевском львином тембре голоса и не напишешь.

Многие из тех, кто родился 27 июля, сталкиваются также с проблемой гневливости и агрессивности. Как правило, люди, чей день рождения — 27 июля, сильны и выносливы. Им либо удается направить свою силу в конструктивное русло (на осуществление творческих проектов), либо они подавляют в себе агрессивное начало, которое впоследствии все равно периодически будет проявляться в открытых и разрушительных формах. Как ни странно, но за внешней самоуверенностью рожденных 27 июля очень часто скрывается застенчивость, а вместе с ней и нежелание приоткрывать потаенные страхи.

Ярчайшим представителем Льва-бунтаря дня сегодняшнего стал создатель и бессменный лидер группы "Сектор Газа" Юрий Клинских. Большинству своих поклонников Клинских запомнился под псевдонимом Хой — это был фирменный клич, который певец часто произносил во время своих выступлений, а также использовал в своем творчестве.

На заре своего творчества Юрий создал себе имидж бунтаря-одиночки и матершинника. Внешне он выглядел, как один из представителей советского панка, и несмотря на то, что панки в СССР порой отличались друг от друга как по идеологии, так и по внешнему виду, все же классическим панком Хой себя никогда не считал. Увлечение панк-эстетикой для застенчивого Льва Хоя было обыкновенной защитой. На сцене он умел преображаться: там он был бескомпромиссным и жестким, а в жизни был добрым и веселым, человеком большой души, но в совокупности обладал невероятно мощной энергией и харизматичностью.

Возможно, самое важное решение, которое предстоит принять рожденным 27 июля не для других, но для себя, состоит в следующем: спланировать свою реалистичную карьеру, которая позволит обрести обыкновенное человеческое счастье. И гармония в личной жизни для героев дня сегодняшнего также играет огромнейшую роль.

"Женщина воодушевляет мужчину на великие свершения, осуществление которых потом сама же и затрудняет", — так замечательно отметил однажды рожденный сегодня французский писатель Александр Дюма-сын. А в делах сердечных рожденным 27 июля можно доверять наверняка.

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