Ваше слово, товарищ Маузер!

Об упорстве, решительности, целенаправленности, уверенности, чести, моральных убеждениях и дипломатичности рожденных 27 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Рожденные 27 июня свято верят в то, что успех нападения невозможен без правильно выстроенной обороны. Эти люди в высшей степени озабочены неприкосновенностью своего личного владения (будь то семья или персональный бизнес). Они отваживаются на рискованные мероприятия, лишь убедившись в том, что их лежбище находится в полной безопасности.

С того момента, как зажигается их путеводная звезда, они бросают все силы на достижение поставленной цели, и уже ничто не может заставить их отклониться от избранного курса. Таким образом, люди, чей день рождения — 27 июня, несомненно, принадлежат к разряду упорных и решительных личностей.

Именно таким смелым и решительным вошел в дом к сотням миллионов зрителей по всему миру всемогущий Человек-паук в исполнении рожденного сегодня замечательного американского актера Тоби Магуайра. После успеха в первом фильме последовало продолжение — фильм "Человек-паук — 2" и "Человек-паук — 3: враг в отражении", который заработал в прокате больше всего денег.

Справедливым защитником бедных и обездоленных запомнился своим бесстрашным киногероем Робином Гудом рожденный сегодня популярный российский актер Борис Хмельницкий. Храбрость своего знаменитого героя Робина Гуда всегда присутствовала в жизни и самого актера. В дни путча ГКЧП в августе 1991 года Хмельницкий забаррикадировался и держал оборону в Белом доме вместе с Ростроповичем, Говорухиным и другими актерами и музыкантами.

Как правило, исключительная целенаправленность рожденных 27 июня подкрепляется суровым кодексом чести и моральных убеждений. Эти люди убеждены в собственной непогрешимости и редко предаются сомнениям в правоте своих деяний.

Например, тот же Борис Хмельницкий в 1982 году ушел из Театра на Таганке по причине того, что сначала был введен режиссером Юрием Любимовым в спектакль "Мастер и Маргарита" на роль Воланда, которую к тому времени уже пять лет играл актер Вениамин Смехов, а затем внезапно снят с этой роли… Однако, как и подобает дипломатии рожденных под знаком Рака, Хмельницкий сохранил хорошие отношения и с Любимовым, и со всеми актерами.

Задачи, которые Раки сегодняшнего дня ставят перед собой, нельзя назвать вселенскими, они, скорее, имеют персональную окраску. Однако в рожденных 27 июня прекрасно развит дух соперничества, и они с азартом сражаются с конкурентами или противниками. И все же это чревато приобретением врагов, препятствующих достижению прогресса или, того хуже, сокрушающих их. Философия и подход к жизни, исповедуемые рожденными 27 июня, не признают поражения.

Оружейные системы рожденного сегодня немецкого изобретателя Петера Маузера были приняты на вооружение в 17 государствах. Конструктор обладал неповторимым трудолюбием и плодовитостью и до конца своих дней продолжал упорно трудиться. И почти каждый год появлялись его различные работы в области усовершенствования оружия, а также новейшие образцы автоматических винтовок и пистолетов.

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше слово, товарищ маузер.

Так поэт Революции, рожденный под знаком Рака, Владимир Маяковский увековечил в своих строчках главное изобретение немецкого конструктора, рожденного под знаком Рака, Петера Маузера. Этим изобретением стал самозарядный пистолет Mauser К96. Компания "Маузер" производила множество различных моделей пистолетов для полиции, военных и гражданского рынка, но ни один не пользовался такой популярностью, как K96. Поэтому под словосочетанием "пистолет Маузера" практически всегда понимается именно эта модель. В России начала XX века "пистолет Маузера", с учетом высокой стоимости данного изделия, использовался, в большей степени, в качестве наградного оружия.

Свое мощнейшее оружие удалось создать и рожденному сегодня советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову. Это были самолеты под названием АНТ. Самолет АНТ-3 был назван "рекордным" и был первым самолетом, на котором в 1926 году был совершен перелет Москва — Токио — Москва (22 тысячи километров).

А уже самолет АНТ-4 стал первым советским тяжелым бомбардировщиком, более известным как ТБ-1. Самолеты же ТБ-3 были выпущены крупной серией и составляли основу советской бомбардировочной авиации. Ну а на легендарном самолете конструктора Петлякова АНТ-25 "РД" (Рекорд дальности) летом 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили свой выдающийся перелет из СССР в США через Северный полюс.

Не признавать поражения и всегда идти до конца в своих начинаниях — с такой уверенностью идут по жизни рожденные 27 июня. И, несомненно, в такой уверенности есть свои преимущества, однако возникает опасность превращения рожденных сегодня в упрямцев, не желающих принять горькую правду, одержимых своей навязчивой идеей. Тогда окружающие выказывают протест против подобной позиции или, что еще хуже, обрушиваются на тех, кто родился в этот день, с резкой критикой. Ну а последние теряются, замыкаются в себе, отходя на заранее подготовленные оборонительные рубежи. В этом и проявляется так распространенная для большинства Раков формула шага вперед и двух шагов назад.

Такие заранее подготовленные рубежи всегда имел в своей жизни один из самых рачьих режиссеров современного кино польский мастер Кшиштоф Кесьлевский. Формула небес "шаг вперед — два шага назад" в жизни и творчестве Кесьлевского практически хрестоматийна. В 16 лет будущий режиссер посещал краткие курсы пожарных, но бросил их через три месяца. В 1957 году без какой-либо цели он поступил в колледж театральных техников в Варшаве, потому что там у него были связи.

Он твердо решил стать театральным режиссером, но в то время не было специальных учебных программ для режиссеров и он решил изучать киноискусство. Но колледж Кшиштоф тоже бросил и работал театральным костюмером, затем поступил в киношколу в Лодзи, которую в разные годы окончили Роман Полански и Анджей Вайда. Из школы Кесьлевского выгоняли дважды, но чтобы избежать службы в армии он стал студентом отделения гуманитарных наук. После нескольких месяцев успешного ускользания от службы он с третьего раза поступил в Школу кинематографии.

В историю европейского кинематографа Кесьлевский вошел как один из самых депрессивных и специфических режиссеров. Но для Формулы небес интересен еще один факт в биографии режиссера. Кесьлевский выступил режиссером фильма "Декалог". Это десять коротких картин об окраинах Варшавы, каждая из которых базируется на одной из десяти заповедей. И лишь одну короткую историю из десяти "О ревности" режиссер задумал в дальнейшем сделать полнометражным фильмом, но не нашел для своей задумки финансирования.

Ревность, зависть и эмоциональное собственничество — это три энергии, которыми в той или иной степени питается любой из представителей знака Рака. Но об этом мы будем еще писать неоднократно.

Одной из основных характеристик рожденных 27 июня можно считать их непреодолимое желание защитить и обезопасить не только себя, но и свою семью, друзей или близких по духу людей. Однако иногда люди, чей день рождения — 27 июня, проявляют излишнюю агрессивность в отношении других. В самом деле, их умению ловко маневрировать между нападением и обороной остается лишь позавидовать.

Умение маневрировать между нападением и обороной — этот талант сделал рожденную сегодня российскую теннисистку Светлану Кузнецову (фото) гордостью мирового тенниса и своего знака Зодиака. Светлана — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде. Светлана Кузнецова чаще всех из россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах — 11 раз.

"Я не боюсь отпускать на свободу душу. Душа должна испытываться на прочность, иначе она не развивается", — как будто вторя поэту Николаю Заболоцкому, у которого "душа обязана трудиться", написала однажды французская актриса Изабель Аджани. Аджани — легенда французского театра и кино, обладательница рекордных пяти премий "Сезар" в категории "Лучшая женская роль".

Испытывать душу на прочность — это органичная потребность Формулы небес для всех рожденных 27 июня.

Однажды сформулировав для себя принципы и мораль, определив четкие жизненные ориентиры, Раки дня сегодняшнего становятся одержимы желанием убедить всех в правильности своих суждений. Путь к высшей духовности для рожденных 27 июня долог и труден. Возможно, только после потрясения и достижения сколько-нибудь значительного успеха у них появится шанс сделать передышку и заняться переосмыслением пройденного. К счастью, они все остаются открытыми для перемен и духовного роста.

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