Астролог: рожденные 27.04 самодостаточны

О самодостаточности, уверенности в себе, способности к выживанию и самостоятельности рожденных 27 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Жить, как говорится, хорошо", — говорил герой Георгия Вицина по кличке Трус в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница". "А хорошо жить еще лучше", — вторил ему герой Юрия Никулина по кличке Балбес. "Точно", — говорил герой Евгения Моргунова по кличке Бывалый. Вот в этом утвердительном слове "точно" и есть главный смысл Формулы небес для рожденных 27 апреля. Ну а замечательный советский актер Евгений Моргунов, появившийся на свет сегодня, может смело являться собирательным образом самодостаточного и уверенного в себе Тельца, рожденного сегодня.

Тельцы, рожденные 27 апреля, — невероятно самодостаточные люди. Они всегда ищут пользу от своих действий, следят за тем, чтобы работа была выполнена в срок, поэтому у них попросту не остается времени на восприятие критики или похвалы. Они сами знают свои плюсы и минусы, отдают себе отчет в совершенных ошибках и промахах, так что во внешней оценке не нуждаются. Рожденные 27 апреля обладают редкой способностью стойко переносить неудачи и, используя собственный опыт, двигаться вперед, к следующему проекту.

Такой невозмутимой самодостаточностью обладал изображенный на банкноте в 50 долларов 18-й президент США Улисс С. Грант, появившийся на свет сегодня. Кстати, инициал "С" появился в имени Гранта в результате ошибки конгрессмена Томаса Хеймера, который в молодости рекомендовал Улисса в военную академию Вест-Пойнт. Про самодостаточность Гранта прекрасно написал один его биограф: "Грант — это порядок. Грант — солдат, а солдат — всегда порядок. Говорят, он горяч и пристрастен — пусть! Генерал, который распоряжался и командовал полумиллионом, если не целым миллионом солдат на поле боя, сумеет управлять страной".

Рожденные 27 апреля, как правило, действуют за кулисами. Они редко становятся лидерами — разве что к этому их вынудят обстоятельства, как это и получилось с 18-м президентом США Улиссом Грантом. Наивысшее удовлетворение самодостаточные Тельцы находят в возможности уединиться и действовать в обстановке полного спокойствия. Обычно им не свойственны повышенная общественная активность. Их взаимоотношения с окружающими ограничиваются рамками общения в пределах того или иного учреждения (скажем, школы, работы, церкви). Люди, чей день рождения — 27 апреля, могут осуществлять свое влияние на ход событий и без физического присутствия. Они обладают мощным интеллектуальным зарядом. Их мысли, начинания и даже имидж могут приводить в движение любые процессы.

Таким имиджем обладал рожденный сегодня выдающийся немецкий органист, представитель северонемецкой органной школы Иоганн Рейнкен. Именно своим исполнительским мастерством Рейнкен оказал значительное влияние на творчество юного Иоганна Себастьяна Баха. После первого органного прослушивания молодого исполнителя Баха Рейнкен сказал о нем: "Я полагал, что исполнительское искусство на органе умерло, но, услышав вас, я понял, что оно будет продолжать жить".

Символом женской самодостаточности по праву может считаться рожденная сегодня британская писательница и философ Мэри Уолстонкрафт. Эта отважная женщина первая сформулировала основные принципы феминизма в истории. В своем знаменитом эссе "В защиту прав женщин", написанном в 1792 году, смелая женщина-Телец утверждает, что женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени развития по отношению к мужчинам, но кажутся такими из-за недостаточного образования. Уолстонкрафт предлагает рассматривать и мужчин, и женщин как разумных существ и представляет общественный строй, основанный на разуме. Уже в конце XVIII века мудрая Мэри утверждала, что образованные женщины будут хорошими женами и матерями и в конечном счете способствуют благу государства.

Абсолютно самодостаточным и на сцене, и в жизни чувствует себя рожденный сегодня кумир миллионов женщин российский певец Стас Михайлов. Десять премий "Шансон года", восемь премий "Золотой граммофон", восемь премий "Песня года" и — главное — на протяжении многих лет лидирующие позиции в журнале "Форбс" по доходу среди российских знаменитостей.

Стас Михайлов свой тельцовый уют и комфорт перенес в зал, к зрителю. И главным образом — к женщине. К ее душе, к ее сердцу. Стас Михайлов прекрасно выглядит, у него хороший голос. Он прекрасно общается с публикой, умеет принять цветы. И главное — он умеет красиво кланяться на сцене.

Благодарить своих зрителей и выходить к ним на поклон не менее красиво умеет делать и рожденный сегодня красавец Телец Александр Лазарев-младший. Звезда театра "Ленком", сын замечательных советских актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой всегда аккуратен, подтянут и необыкновенно самодостаточен и на сцене, и в жизни.

Голос — это особое достоинство рожденных под знаком Тельца. А голос рожденной сегодня актрисы Анны Каменковой сложно не узнать любому, кто смотрел когда-либо иностранные фильмы, дублированные на русский язык. Анна Каменкова сыграла много прекрасных ролей на театральных сценах и в кинофильмах, но именно ее голос за кадром в русском переводе сопровождал Джоди Фостер в роли Клариссы Старлинг в фильме "Молчание ягнят", Шэрон Стоун в роли писательницы Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт" и легендарную Вивьен Ли в роли Скарлетт О"Хара в фильме "Унесенные ветром".

24 мая 1844 года была послана первая в мире звуковая депеша между Вашингтоном и Балтимором с текстом "Дивны дела твои, Господи". Эта депеша была передана новым и неведанным до этого дня способом. А способ этот придумал рожденный сегодня американский изобретатель Сэмюэл Морзе.

На изобретение своего телеграфа его вдохновила одна случайная встреча на пароходе. Какой-то пассажир в ходе беседы о недавно изобретенном электромагните сказал: "Если электрический ток можно сделать видимым на обоих концах провода, то я не вижу причин, почему сообщения не могут быть переданы". Идеи электрического телеграфа выдвигались и до Морзе, но только терпеливому и настойчивому Тельцу удалось его создать, а впоследствии и сам телеграфический код, известный теперь всему миру как азбука Морзе.

Самодостаточность, которая является основой для жизни и реализации рожденных сегодня Тельцов, — это не только способность к выживанию, но также и самостоятельность в принятии решений, жизненных выборов и, как правило, независимо от поддержки и порицания окружающими людьми. С такой Формулой небес они и двигаются по жизни.

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