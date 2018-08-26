Земфира и Мать Тереза - одинокие странницы

Об экстравагантности, равнодушии к лидерству, ценностях и радостях рожденных 26 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я не революционер. У некоторых есть такая гражданская позиция — готовность и стремление лезть на баррикады. Я за революцию внутри. Не люблю массовые скопления, поэтому мне сложно публично к чему-либо примкнуть. При этом у меня может быть позиция, и я могу ее выразить — на концерте высказаться, например", — так идеально точно описала Формулу небес для героев 26 августа ярчайшая представительница сегодняшнего дня Земфира Рамазанова. Благодаря своей формуле максимального невмешательства в политические процессы Земфира стала одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории российской музыки. Она же стала пионером нового движения в русском роке, которое журналисты окрестили "женский рок".

Девы, рожденные 26 августа, редко занимают ведущие позиции в бизнесе, семье или обществе, обычно они предпочитают работать в одной команде с другими для достижения общей цели. Иногда им приходится упорно бороться за признание, но гораздо чаще они бывают эмоционально привязаны к более сильной личности, будь то брат, сестра, спутник жизни или друг, без которого они не мыслят своего существования.

Такой привязанностью к младшему брату обладал пришедший сегодня в мир изобретатель первого воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье. Младший брат Жозефа, рожденный под знаком Козерога, по имени Жак-Этьен был его соавтором и соратником, и они вместе в 1783 году построили первый шар, поднимавшийся нагретым воздухом, так называемый "монгольфьер". А еще через год братья изобрели парашют. Во всех совместных изобретениях младший брат был главным идеологом и стратегом, а сам рожденный сегодня Жозеф Монгольфье больше выполнял роль помощника и ассистента.

В глубине души люди, чей день рождения — 26 августа, знают себе настоящую цену, но предпочитают не выпячивать своих достоинств. Если рожденных в этот день устраивает роль ассистента или они достаточно терпеливы для того, чтобы дождаться лучших времен, когда на них обратят должное внимание, то они будут счастливы и вполне трудоспособны. Если нет, то их работа, к сожалению, окажется малопродуктивной.

Рожденный сегодня Антуан де Лавуазье считается основателем современной химии. В 1789 году он сформулировал закон сохранения массы, после чего средневековая алхимия уступила место новой науке — химии.

Незадолго до этого Лавуазье открыл важнейший для жизни элемент — кислород, а несколько лет спустя предложил десятичную метрическую систему. Он был не только ученым, но и неутомимым общественным реформатором, считавшим, что современное государство должно управляться разумом.

Увлекшись государственной деятельностью чуть больше, чем научной, Лавуазье нарушил, к сожалению, свою Формулу небес, предполагающую комфортную дистанцию от политики. В итоге было решение революционного трибунала и ученый был гильотинирован. Наука и политика — две вещи несовместные, особенно для героев 26 августа.

Зачастую рожденные сегодня производят впечатление изолированных от общества людей, причем заметно, что они страдают от своего одиночества. Те из них, кто впадает в крайность, жалея себя, могут быть гиперчувствительны ко всем формам отрицания и отвержения. В этом случае они совершают экстравагантные поступки, вызывающие недоумение у окружающих. Например, публичное отречение от близких или смена политической ориентации.

Однако если эти одиночки имеют сильную волю, то, даже находясь в состоянии стресса, они будут трудиться не покладая рук и без жалоб на свою судьбу. Затворнический образ жизни вполне в духе этих людей.

Главным одиночкой мирового кинематографа, без сомнения, останется в памяти зрителей рожденный сегодня американский актер Маколей Калкин. Его "домашнее одиночество" в популярных фильмах "Один дома" и "Один дома — 2" сделало его одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, а сам фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как комедия собравшая больше всех денег в прокате (500 миллионов долларов в 1990 году).

Не менее экстравагантной представительницей сегодняшнего дня запомнилась человечеству основательница женской монашеской конгрегации "Сестры миссионерской любви" святая Тереза Калькутская, известная во всем мире как Мать Тереза. Деятельность Терезы часто критиковалась в связи с сомнительными политическими связями монахини, неэффективным использованием полученных от пожертвований средств и отказом от использования обезболивающих средств в ходе лечения. Мать Тереза считала, что больной должен страдать, как Христос на кресте. Как бы то ни было, но за свою деятельность Мать Тереза в 1979 году получила Нобелевскую премию мира, а после смерти в 2016 году была причислена к лику святых.

К лику блаженных причислил Ватикан и рожденного сегодня цыгана Сеферино Малью. Именно этого святого цыгане всего мира считают своим покровителем. В 2004 году в Италии была открыта Церковь Блаженного Сеферино, особенность которой состоит в том, что она не имеет ни крыши, ни стен (в традиционном понимании слова).

"В поисках счастья не мешает время от времени делать паузу и просто быть счастливым", — такой рецепт рожденный сегодня французский поэт и наиболее влиятельный деятель европейского авангарда начала XX века Гийом Аполлинер выписал однажды своим читателям.

Семейные ценности и радости крайне близки и важны героям сегодняшнего дня, поэтому по-настоящему счастливыми они чувствуют себя именно в кругу близких им людей.

Из рожденных 26 августа обычно получаются прекрасные родители, так как они понимают важность иерархии и организации в жизни детей. У тех из них, у которых личные амбиции не выходят за пределы нормы, стараются, по крайней мере, не третировать своего ребенка, заставляя его заниматься в 125 секциях одновременно. Однако, если их огорчает нехватка таланта или признания в собственной карьере, из детей будут выращивать вундеркиндов, лишая их нормального детства. Впрочем, жесткий контроль, особенно в подростковом возрасте, ограждает от не всегда благоприятного влияния улицы. Понимая это, рожденные 26 августа иногда умышленно закручивают гайки, рассчитывая на то, что в будущем дети непременно оценят их усилия.

Таким требовательным родителем по отношению к своему сыну Валерию был рожденный сегодня замечательный советский режиссер Петр Тодоровский. Оставив за собой серию замечательных фильмов, среди которых "Интердевочка", "Военно-полевой роман", "Анкор, еще Анкор", Петр Тодоровский вырастил прекрасного сына Валерия Тодоровского, ставшего ведущим режиссером и продюсером современного российского кино.

Но несмотря на многие публичные карьеры рожденным 26 августа больше всего нравится работать за кулисами. Сепаратные переговоры, интриги и секреты — их стихия. Они незаменимы как помощники хорошо известных людей. В политике и бизнесе такие люди ценятся на вес золота. Тем не менее рано или поздно люди, чей день рождения — 26 августа, могут остановиться и спросить: "А для чего мне все это? Боже мой, что случилось с моей жизнью? Разве такой я представлял ее в юности?" Задавшись подобными вопросами, они вполне способны бросить все и пойти по новому пути. И хотя окружающие будут в шоке, они не почувствуют укоров совести, главное для них — обретение свободы, позволяющей сбросить груз прожитых лет.

Все эти жизненные вопросы задавал себе и своим литературным героям рожденный сегодня аргентинский прозаик и поэт Хулио Кортасар. Кортасар может смело считаться символическим собирательным образом для сложной и противоречивой Формулы небес всех пришедших в мир сегодня.

И цитатой из его культового романа "Игра в классики" мы и закончим описание героев 26 августа: "Искать — написано мне на звездах, искать — эмблема тех, кто по ночам без цели выходит из дому, и оправдание для всех истребителей компасов".

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